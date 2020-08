Trump : Où l’on parle enfin de kompromat

Je viens de parler dans ma vidéo du rapport de la Commission bipartite du Sénat américain sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016 et j’ai relevé qu’on y parle pour la première fois d’espionnage.

Cette commission s’est aussi beaucoup intéressée à l’équipement de surveillance de l’hôtel Ritz où Trump est descendu à Moscou, à la présence permanente d'(au moins) un agent du contrespionnage dans cet hôtel, ainsi qu’à la présence de prostituées dans cet hôtel avec la bénédiction du contrespionnage. Le rapport répertorie aussi les rencontres féminines du Président lors de ses différents séjours dans la capitale (1987, 1996, 2013, avec photos censurées).

Le rapport mentionne aussi le fait que durant le séjour au cours duquel le rapport Steele affirme que Trump a été compromis, ses frasques sexuelles ayant été enregistrées *, deux jeunes personnes l’ont curieusement accompagné lors du rendez-vous d’affaires qu’il eut dans la matinée avec le maire de Moscou ; il est précisé qu’elles avaient peut-être passé la nuit avec lui **.

Le rapport du Sénat n’évoque pas la nuit riche en événements que décrit le rapport Steele (uriner [dans un esprit festif] dans le lit qu’avait occupé Obama lors de son séjour à Moscou), mais il laisse entendre que le Sénat, Républicains et Démocrates confondus, n’ignore rien de ce qui a pu se passer entre Donald Trump et différentes partenaires lors de ses différents voyages à Moscou (photos à l’appui).

Au cours de l’enquête menée par la commission Mueller, j’avais rapporté plusieurs fuites relatives à la compromission du fils Donald Jr. et du gendre Jared Kushner, vis-à-vis d’agents du gouvernement russe (dont il est à nouveau question dans le rapport du Sénat diffusé hier), suggérant qu’il s’agissait d’un appel du pied à l’intention du Président pour qu’il démissionne avant que l’on n’inculpe certains de ses proches. Trump avait pu alors modifier la donne en mettant, en la personne de William Barr, un homme à lui à la tête du ministère de la Justice.

J’ai le sentiment que l’on a affaire avec ce rapport bipartite, d’un nouvel appel du pied en vue d’une démission présidentielle, en provenance, de manière plus menaçante cette fois, d’une commission présidée par… un Républicain.

==================

* La question n’est pas explicitement évoquée dans le rapport, du fait peut-être que la partie qui s’y rapporte est censurée : un passage intitulé « Threat Posed by Russian Intelligence Services’ Collection of Kompromat », « la menace posée par la collecte de kompromat par les services de renseignement russe », est en effet entièrement caviardé.

** « And the culmination of the story was that [Trump] had a meeting in the Moscow mayor’s office and he showed up with two beautiful young women on his arm, and people thought that was kind of strange. The implication of his story was that [Trump] had spent the night with these two women. »