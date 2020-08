La panique de la surpopulation libère les riches de la crise climatique qu’ils alimentent, par George Monbiot

The Guardian – Population panic lets rich people off the hook for the climate crisis they are fuelling, par George Monbiot, mercredi 26 août 2020 (Traduit avec DeepL)

L’augmentation de la consommation par les riches a un impact environnemental bien plus important que le taux de natalité dans les pays pauvres

Lorsqu’a été publiée le mois dernier dans le Lancet une étude importante montrant que la population mondiale va probablement atteindre son maximum puis s’effondrer largement plus tôt que ne l’avaient supposé la plupart des scientifiques, j’ai naïvement imaginé que les habitants des pays riches cesseraient enfin de mettre tous les problèmes environnementaux du monde sur le compte de la croissance démographique. J’avais tort. Au contraire, la situation semble avoir empiré.

La semaine prochaine, le mouvement BirthStrike – fondé par des femmes qui, en annonçant leur décision de ne pas avoir d’enfants, cherchent à focaliser nos esprits sur l’horreur de l’effondrement de l’environnement – s’auto-dissoudra, jugeant que sa cause a été détournée de manière trop virulente et persistante par des tenants d’obsessions démographiques. Les fondateurs expliquent qu’ils avaient « sous-estimé le pouvoir de la « surpopulation » en tant que forme croissante de déni de l’effondrement du climat« .

Il est vrai que, dans certaines régions du monde, la croissance démographique est un facteur majeur de certains types de dommages écologiques, comme l’expansion de l’agriculture à petite échelle dans les forêts tropicales, le commerce de viande de brousse et la pression locale sur l’eau et les terres pour le logement. Mais son impact global est beaucoup plus faible que ce que beaucoup de gens prétendent.

La formule pour calculer l’empreinte écologique des gens est simple, mais largement méconnue : Impact = Population x Richesse x Technologie (I = PRT, [[en anglais I=PAT A=Affluence, voir aussi équation de Kaya]] ). Le taux de croissance de la consommation mondiale, avant la pandémie, était de 3 % par an. La croissance de la population est de 1 %. Certains pensent que cela signifie que l’augmentation de la population est responsable d’un tiers de l’augmentation de la consommation. Mais la croissance de la population est très majoritairement concentrée chez les personnes les plus pauvres du monde, qui n’ont guère de R ou de T pour multiplier leur P. L’utilisation supplémentaire de ressources et les émissions de gaz à effet de serre causées par l’augmentation de la population humaine ne représentent qu’une infime partie de l’impact de la croissance de la consommation.

Pourtant, on l’utilise largement comme explication générale de la dégradation de l’environnement. La panique face à la croissance démographique permet aux personnes les plus responsables des conséquences de l’augmentation de la consommation (les riches) de blâmer celles qui le sont le moins.

Lors du Forum économique mondial de Davos de cette année, la primatologue Dame [féminin de Sir] Jane Goodall, qui parraine l’organisation caritative Population Matters, a déclaré aux polluants rassemblés, dont certains ont une empreinte écologique des milliers de fois supérieure à la moyenne mondiale : « Toutes ces choses dont nous parlons ne seraient pas un problème si la population était aussi importante qu’il y a 500 ans« . Je doute que ceux qui ont hoché la tête et applaudi se soient dit : « oui, il faut que je disparaisse de toute urgence ».

En 2019, Goodall est apparue dans une publicité pour British Airways, dont les clients produisent plus d’émissions de gaz à effet de serre sur un vol que la plupart des habitants de la planète n’en produisent en un an. Si nous avions la population mondiale d’il y a 500 ans (environ 500 millions), et si elle était composée de passagers d’avion moyens britanniques, notre impact environnemental serait probablement plus important que celui des 7,8 milliards de personnes vivant aujourd’hui.

Elle n’a proposé aucun mécanisme permettant de réaliser son rêve. Ce pourrait être cela précisément qui le rend attirant. L’impuissance même de son appel est rassurante pour ceux qui ne veulent pas de changement. Si la réponse à la crise environnementale est de vouloir éloigner les autres, autant abandonner et continuer à consommer.

L’accent excessif mis sur la croissance démographique a un sombre passé. Depuis que les ecclésiastiques Joseph Townsend et Thomas Malthus ont écrit leurs pamphlets au XVIIIe siècle, la pauvreté et la faim ont été imputées non pas aux salaires de misère, à la guerre, à la mauvaise gestion et à l’extraction des richesses par les riches, mais au taux de reproduction des pauvres. Winston Churchill attribua la famine du Bengale de 1943, qu’il a contribué à provoquer par l’exportation massive de riz indien, aux Indiens « qui se reproduisent comme des lapins« . En 2013, Sir David Attenborough [écologue britannique célèbre], également parrain de Population Matters, a imputé à tort les famines en Éthiopie à « trop de gens pour trop peu de terres« , et a laissé entendre que l’envoi d’aide alimentaire était contre-productif.

Un autre mécène de l’organisation caritative, Paul Ehrlich, dont les prévisions erronées sur la famine massive ont contribué à provoquer l’actuelle crainte panique de la surpopulation, a un jour affirmé que les États-Unis devraient « contraindre » l’Inde à « stériliser tous les hommes indiens ayant trois enfants ou plus« , en conditionnant l’aide alimentaire à cette politique. Cette proposition était similaire au programme brutal qu’Indira Gandhi introduisit ensuite, avec le soutien financier de l’ONU et de la Banque mondiale. L’aide étrangère du Royaume-Uni finança jusqu’en 2011 une stérilisation indistincte et dangereuse en Inde, au motif que cette politique contribuait à « lutter contre le changement climatique« . Certaines des victimes de ce programme affirment qu’elles ont été contraintes d’y participer. Dans le même temps, le gouvernement britannique versait des milliards de livres d’aide au développement de centrales au charbon, au gaz et au pétrole, en Inde et dans d’autres pays. Il blâmait les pauvres pour la crise qu’il contribuait lui-même à provoquer.

Le malthusianisme glisse facilement vers le racisme. L’essentiel de la croissance démographique mondiale se produit dans les pays les plus pauvres, où la plupart des gens sont noirs ou basanés. Les puissances coloniales ont justifié leurs atrocités en fomentant une panique morale à propos des « barbares« , des « dégénérés« , qui « infectent » les « races supérieures« . Ces revendications ont été ravivées aujourd’hui par l’extrême droite, qui promeut des théories de conspiration sur le « remplacement des blancs » et le « génocide des blancs« . Lorsque les Blancs aisés rejettent à tort la responsabilité de leur impact sur l’environnement sur la natalité de personnes basanées et noires beaucoup plus pauvres, leur doigt pointé renforce ces récits. Voilà qui est intrinsèquement raciste.

L’extrême droite utilise actuellement l’argument de la surpopulation pour contester l’immigration aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cela aussi a un héritage dans un passé macabre : le pionnier de la conservation Madison Grant, parallèlement à son travail environnemental, a promu l’idée que la « race maîtresse nordique » était « dépassée » aux États-Unis par des « types de races sans valeur« . En tant que président de la Ligue contre les restrictions à l’immigration, il contribua à l’élaboration de la loi scélérate de 1924 sur l’immigration.

Mais, comme la croissance démographique a de véritables répercussions écologiques, comment distinguer les préoccupations proportionnées à ces impacts de la récupération de type raciste ?

Eh bien, nous savons que le facteur le plus déterminant de la baisse des taux de natalité est l’émancipation et l’éducation des femmes. Le principal obstacle à l’émancipation des femmes est l’extrême pauvreté. Son effet est ressenti de manière disproportionnée par les femmes.

Une bonne façon de déterminer si les préoccupations d’une population sont réelles est donc d’examiner le bilan de ses campagnes contre la pauvreté structurelle. Ont-elles contesté les dettes impossibles que les nations pauvres sont tenues de payer ? Ont-elles contesté l’évasion des revenus des entreprises vers des havres fiscaux, ou les agissements des industries extractives qui drainent la richesse des pays pauvres, ne laissant presque rien derrière elles, ou ceux du secteur financier britannique qui font affaire de l’argent volé à l’étranger ? Ou se sont-ils simplement contentés de regarder les gens rester enfermés dans la pauvreté, puis de se plaindre de leur fertilité ?

D’ici peu, cette panique en matière de reproduction disparaîtra. Les nations se battront bientôt pour les immigrants : non pas pour les exclure, mais pour les attirer, car la transition démographique laisse leurs populations vieillissantes avec une base d’assiette fiscale réduite et une pénurie de travailleurs clés. D’ici là, nous devons résister aux tentatives des riches de diaboliser les pauvres.