Gestion de la Covid-19 : Approximation, déni, double langage, par Bruno Savelli

Il paraît que l’exemple vient de haut. Dans ce cas, cette vidéo est exemplaire : BlaBla 1er en train de s’étouffer sous son masque et d’enfreindre tous les gestes barrières.

Pas de placage au sol, ni d’amende … bizarre

Toute la gestion de cette épidémie est à cette image : approximation, déni, double langage. Un résumé du capitalisme financier.

Qu’il y ait une augmentation des contaminations est logique et attendu, vu que l’on a confiné la population mais sans pouvoir tester et isoler les personnes contagieuses.

D’une part parce qu’il n’y avait pas de tests homologués en France (comment font les autres pays ? pourquoi n’y a t’il pas eu de coordination au niveau Européen pour avoir, fabriquer des tests communs ? (je pense que j’ai la réponse.. .), d’autre part parce qu’il fallait faire tourner la Machine.

Dès la sortie du confinement, les terrasses des bars et restaurants étaient bondées, pas de distance, pas de masques. Rien ne s’est arrangé avec l’été. Rassemblement, fêtes…

L’incompétence de l’ARS et la multiplicité des agences de santé en charge du problème, incapables de compiler le nombres de cas (ce qui explique le changement d’indicateur… ou avec une semaine de délai, ils ont le temps de s’organiser), décidant d’une politique de test à géométrie variable et au final totalement inopérante.

Ces histoires d’homologation qui prennent des mois (nous sommes en guerre, je vous le rappelle), le refus en avril que les laboratoires de recherches (CNRS, INSERM, INRA) utilisent leur appareils PCR pour faire les tests, au prétexte que nous n’étions pas habilités… le test salivaire (résultat en 15min) développé par le CNRS sorti en juin et qui est validé aux USA et dans d’autres pays mais pas en France.

La méthodologie des tests PCR mise en doute, nombre de cycles trop élevés , qui déclarent positifs des gens qui ne le sont pas et déstabilise un peu plus le système économique.

( https://www.industrie-techno.com/article/les-tests-rt-pcr-du-covid-19-se-revelent-etre-de-tres-mauvais-tests-de-contagiosite.61389



et pour comprendre un peu plus techniquement :

https://www.thermofisher.com/fr/fr/home/life-science/pcr/real-time-pcr/real-time-pcr-learning-center/real-time-pcr-basics/real-time-pcr-understanding-ct.html )

Dans la plupart des grandes villes, il faut plusieurs jours pour avoir un rendez vous et autant pour avoir le résultat.

Combien ont les moyens et le civisme de rester en isolement une semaine avant d’avoir un résultat … Et si c’est négatif ? Vous pensez que les patrons vont être conciliants longtemps ?

Pourquoi est-ce que l’on n’a pas fait du « pooling » ? On regroupe plusieurs dizaines ou centaines de prélèvement, on fait une PCR et si c’est positif on re-teste les participants du lot. Ça coûterait moins cher à la sécu (~70€ le test je crois) et ça accélérerait peut être un peu le mouvement.

Les décisions concernant le port du masque

A Toulouse c’est de 7h du matin à 3h dans toute la ville pour tout le monde. On doit supposer que le virus dort dans cet intervalle. Mais ensuite pas pour les cyclistes, les joggers (le coté « écolo » de notre président).

Personne ne les oblige à courir en plein centre ville … et j’ai le souvenir que des cyclistes portaient des masques antipollution, avant.

La répression policière pour non port du masque un peu partout .

Par contre le maire à organisé un cassoulet géant place du Capitole pour 1000 personnes (en 3 services…)

Certes le nombre de personnes en réa augmente, mais pas le nombre de décès (en Occitanie) *

date hospitalisation réanimation décès 3 juil 59 10 521 31 juil 53 10 514 28 aout 140 22 524 8 sept 201 39 536

et les deux départements ou il y a le plus de cas sont l’Hérault et le Gard.

Les plages, les restos, le prix des locations qui à explosé mais tout ça c’est bon pour le commerce.

Après il faudrait aussi remettre ces chiffres en regard de la réalité. Il y a en moyenne 600 000 morts par an, soit 1600 par jour (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9_en_France) .

150 000/an en Ehpad. Est-ce seulement parce qu’ils sont vieux et malades ou que la gestion financière de nombreux établissements se préoccupent davantage des actionnaires que des pensionnaires ?

Oui, il va y avoir des morts mais quid du futur ? A t’on pris les décisions pour changer radicalement la fuite en avant ?

Pour la crise des subprimes qui à fait baisser le PIB français de 1% on a sorti (de nos poches..) 1500Mds pour sauver les banquiers / financiers et aucun n’est en prison.

On est a -9% et on met 40Mds au 1er janvier. C’est du sérieux. Par contre , belles rentrées d’argent avec les amendes pour non port du masque.

A Toulouse ou tout dépend d’Airbus (combien de milliard d’aides ?), les sous traitants commencent à préparer les plans de licenciements, ne prévoyant pas de reprise d’activité avant 2 ans. Combien de morts, de suicides, de drames familiaux est ce que cela va entrainer ?

Est ce que le commun y est prêt ? Combien étaient pressés de faire les soldes, de reconsommer après le confinement ?

Pour applaudir les infirmières le soir il y avait du monde. Pour les premières manif des personnels soignants (qui se sont fait gazer à la fin de la manif, faut pas perdre les bonnes habitudes et on avait reconstitué les stocks pendant le confinement ), beaucoup moins .

Pour finir sur une note optimiste :

Est on préparé pour cet automne (je ne pense pas qu’il y ait de deuxième vague, c’est juste la première qui à été contenue par le confinement et qui reprend sa route) ?

Bien sûr !!

1) la dette de l’hôpital public à été annulée

2) les salaires des personnels ont été augmentés

3) on a recruté massivement

4) de l’expérience du début d’année, le personnel soignant à repris l’ascendant sur les gestionnaires

5) le matériel de réanimation, les équipements de sécurité (masques, surblouse, gants …) sont en stock excédentaires.

6) les cliniques privées sont mobilisées pour accueillir des malades de la covid dans leur services

7) on a inscrit dans le joli tableau excel qu’il y avait 20 000 lits de réanimation disponibles. Des lits de fabrication Française, autonomes, capable de prendre en charge n’importe quelle pathologie.

Le but d’un parasite est de tuer son hôte. C’est son alpha et son oméga. Pas de raison qu’il dévie de sa trajectoire.

==============

*