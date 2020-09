Mes 3 chanteuses de jazz préférées

Je n’ignore pas que les fans de Billie Holiday et de Sarah Vaughan sont aujourd’hui surarmés et que c’est rien moins que ma vie que je risque en excluant leur idole de ma très courte liste, mais tant pis, trop de tournants de phrase rappelant la porte qui grince chez la première et de fausses notes chez la seconde (je sais ! je sais : crime de lèse-majesté. ! blasphème ! blablabla …).

Bonus :