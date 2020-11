La courbe bleue représente le taux de variation des admissions en réanimation (en comparant la moyenne des 7 jours courant à celle de la veille) appelé ici : « dynamique » (d%)

si >0 , les services se remplissent

si=0 , situation en plateau

si<0 , les services se vident.



on est >0 depuis fin Juillet +++

la courbe rouge est la courbe en valeur absolue lissée sur une semaine des entrées en réanimations (multiplier par 100 pour obtenir le chiffre réel.)

la courbe bleue oscille toujours autour de 4.5% d’augmentation … la montée épidémique ne « s’assèche » pas , mais ne s’accélère pas non plus (temps de doublement +- 15/jours … s’il n’y a pas de baisse d’ici le 15/11 , plus de 8000 patients en réa, record d’avril battu !)

par contre , on note une baisse nette des taux d’incidence sur la moitié Ouest des départements , ainsi qu’une petite baisse à l’Est (début des effets du couvre-feu ? ) , mais très inégale +++

les effets sur la réa en seront différés d’ici 3-4 semaines.

il me semble que d’ici la période de 4 semaines, s’il y a quelques résultats, ils seront obligés de revenir à un système de couvre-feu , sinon ces mesures seront difficiles à gérer.