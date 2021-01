Quelle est cette liberté que nous défendons coûte que coûte, au risque de notre vie dans la pandémie actuelle ?, par Jean-Baptiste Auxiètre

Est-ce la liberté de déplacement ? nous ne l’avons déjà plus !

Est-ce la liberté de gagner de l’argent ? nous ne l’avons déjà plus !

Est-ce la liberté de consommer ? celle-là nous l’avons encore mais parfois sans grande utilité.

Alors qu’est-ce que nous reprochons à tester, tracer, isoler (et que l’information soit publique) ?

Est-ce le fait d’être tracé ? Tout le monde accepte d’être de fait tracé par son smartphone, mais sans doute pas que cela soit rendu public comme en Chine ou en Corée ? Chacun sait que sur Google on peut retrouver sans peine l’ensemble de ses déplacements.



Comme c’est quand même un peu compliqué si vous n’avez pas les accès au smartphone de quelqu’un d’autre, nous voulons en fait préserver une liberté fondamentale qui est de rendre cocu, ou d’avoir des relations sexuelles sans que nos proches le sachent. Google et Facebook eux le savent déjà, ou le considèrent comme probable, et les ordinateurs n’en ont rien à faire de notre envie individuelle d’avoir des relations sexuelles sauf si ça peut leur rapporter de l’argent, mais au point de vue moral ils n’en ont rien à faire !

La question se réduit finalement à la liberté que nous défendons farouchement d’avoir des relations sexuelles sans en rendre compte socialement. Quitte à en mourir et à en faire mourir les autres. Les Asiatiques ont apparemment fait un autre choix mais qui lui s’avère de fait plus efficace à défendre la vie en général, mais au prix peut-être de la propre reproduction individuelle de chacun.