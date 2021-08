La courbe bleue représente le taux de variation des admissions en réanimation (en comparant la moyenne des 7 jours courant à celle de la veille) appelé ici : “dynamique” (d%) si >0 , les services se remplissent si=0 , situation en plateau si<0 , les services se vident.

la courbe rouge est la courbe en valeur absolue lissée sur une semaine des entrées en réanimation (multiplier par 100 pour obtenir le chiffre réel.)

Depuis le 2 août, ça se calme : on est à une hausse modérée des entrées en soins intensifs de 4,6% (maxi à 8,4% le 2 août) et la tendance est à la baisse. Reste à savoir comment va se passer le retour des estivants chez eux, après le 15 août +++

Dans l’Ariège (taux d’incidence>300+++), on peut “voir” sur la carte les contaminations liées aux lieux fréquentés par les vacanciers, c’est flagrant….

À suivre… car on est de plus en plus loin du terminus.. j’avoue que, disant comme d’autres confrères en janvier 2020 que ce virus semblait être une “saloperie”, je pensais tout de même qu’il épuiserait en 18-24 mois ses capacités de “gain de fonction” comme classiquement dans une pandémie de ce type ….

Maintenant il semble qu’avec les capacités de contamination du “delta”, il “s’attaque” aux pays ayant appliqué le 0-covid. Tant qu’il restera autant de personnes non-vaccinées, il va continuer à circuler activement, d’autant que les vaccinés sont aussi (dans une moindre mesure) transmetteurs. Il reste en France environ 20 millions de non-vaccinés , ça vaudrait le coup de tester tout ce monde avec des tests groupés.