Z et O sont dans un bateau…, par Vincent Teixeira

… du moins l’ombre de Z venant singer le célèbre film de Murnau…

et « l’hédoniste » – sophiste chouette effraie (au pays des mythes)…

« 100% raison pure » (comme le saucisson sec, les sourcils bien froncés),

sans émotion (« la philosophie n’a cure de l’émotion » – sic)

(ou l’invention du plaisir, et de la vie, sans émotion ?!)



Le « Grand Remplacement » :

les deux papes intellectuels-médiatiques-de- supermarché (et plateaux de télé – studios de radio) du moment,

signant la démission de la pensée, en gavant les esprits de leurs caquetages idéologiques :

fables, roman national, ressentiments et rances nostalgies d’un illusoire « Âge d’or »…(tout sauf les véritables et grands problèmes du monde actuel).

