« SI VOUS AVEZ ENCORE DES CHOSES IMPORTANTES À FAIRE, DE VOTRE VIVANT… » ?

Les États-Unis ont accusé la Russie de planifier des opérations secrètes, y compris des sabotages, dans l’est de l’Ukraine afin de créer un « prétexte pour une invasion », après que les efforts diplomatiques pour désamorcer la crise ont échoué et que les sites Web du gouvernement ont été touchés par une cyberattaque majeure.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle disposait d’informations indiquant que la Russie avait « prépositionné » un groupe d’agents pour mener une opération « sous faux drapeau » dans l’est de l’Ukraine. « Les agents sont formés à la guerre urbaine et à l’utilisation d’explosifs pour mener des actes de sabotage contre les propres forces mandataires de la Russie », a déclaré Jen Psaki, secrétaire de presse de la Maison Blanche.

Ces affirmations et la cyberattaque contre les sites web du gouvernement ukrainien font suite à des négociations tendues cette semaine entre les États-Unis, l’OTAN et les alliés occidentaux et la Russie. Les États-Unis et l’OTAN espéraient que ces négociations dissuaderaient le président russe Vladimir Poutine d’envahir l’Ukraine. Moscou a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014.