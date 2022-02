Otto von Poutine n’est pas forcément un bon stratège, par Alexis Toulet

Poutine est un chef, mais cela ne garantit pas qu’il soit un bon stratège.

Il a dévoilé ces derniers jours le véritable objectif de l’entreprise qu’il a commencée en fin d’année dernière. Il ne fait guère de doute à mon sens que les exigences radicales sur la sécurité de la Russie mises en avant depuis fin 2021, quelles que soient la validité des arguments sous-jacents, étaient essentiellement un prétexte. Vladimir Poutine les utilisait pour préparer la justification de ce qu’il veut vraiment, c’est-à-dire avaler l’Ukraine toute crue. Je crois que nous allons assister cette année à la fin de l’indépendance de ce pays.Le discours de Poutine lundi dernier, ses exigences mardi que les forces ukrainiennes évacuent l’ensemble du Donbass au-delà de ce que tiennent aujourd’hui les séparatistes et démilitarisent entièrement leur pays constituent le même genre d’ultimatum « fait pour être impossible à accepter » que l’Autriche-Hongrie envoya en 1914 à la Serbie afin d’être sûre d’essuyer un refus et de pouvoir en prendre prétexte pour attaquer. Et Poutine a été très clair, l’indépendance de l’Ukraine est une erreur historique qu’il s’agit de réparer. Lavrov le ministre des Affaires étrangères a précisé plus tard que la souveraineté de tous les pays doit être respectée, sauf l’Ukraine !

Zelenski quoi qu’il puisse dire a tort, puisqu’il trouble l’eau dont se désaltère Poutine. D’ailleurs il a médit de lui l’an passé. Et si ce n’était lui, c’était donc son frère. Son pays sera croqué sans autre forme de procès.

Le président russe peut être comparé à un personnage de l’Histoire allemande. Non pas Hitler bien sûr, comme quelques-uns s’y essayent, mais bien Bismarck. L’objectif fondamental est bien de créer un pays unifié là où il en existe plusieurs, en exaltant et prenant pour modèle un passé plus ou moins lointain – le Reich du Moyen-Age pour Bismarck, l’Union soviétique 1922-1991 et l’Empire russe 1721-1917 pour Poutine – et ceci par la violence. « Blut und Eisen » disait le chancelier Bismarck, le sang et le fer. Bien sûr que oui la Bavière existe ! Les Bavarois sont notre peuple… Simplement, elle existera désormais dans l’obéissance à Berlin. Bien sûr que oui l’Ukraine existe ! Les Ukrainiens sont notre peuple… Simplement elle existera désormais dans l’obéissance à Moscou.

Je n’imaginais pas revoir de mon vivant un nouveau Bismarck en Europe.

Otto von Poutine va envahir l’Ukraine en 2022, et elle perdra son indépendance. En effet, l’Ukraine est militairement faible devant la Russie – tout comme l’Irak était militairement faible devant les Etats-Unis en 2003 – et les sanctions économiques occidentales qui viseront la Russie resteront supportables car elles ne pourront passer une certaine mesure – sinon, c’est l’ensemble de l’économie mondiale qui serait gravement frappée, le choc pétrolier de 1973 peut être pris comme référence. D’ailleurs, même si Etats-Unis et UE décidaient d’aller aux sanctions les plus dures, il n’y a guère de raison d’imaginer que Moscou changerait de chemin, car après tout c’est l’ensemble du Monde qui serait frappé, Poutine aurait beau jeu de dire que les problèmes viennent seulement de ces sots d’Occidentaux qui déclenchent une crise économique mondiale pour rien.

Cependant il y a au moins quatre limites, quatre risques au projet de Poutine. Et il n’est pas certain qu’il soit couronné de succès comme celui de Bismarck l’a été.

1. Une grande partie des principaux concernés – la population de l’Ukraine promise à cette « union » – ne le veulent pas. Certains résisteront par la force, même s’ils ne seront probablement pas très nombreux une fois la conquête terminée. Davantage résisteront passivement – problème moins visible mais plus débilitant à long terme.

2. La majorité des Russes ne sont pas si intéressés que ça à la reconstitution de l’Empire russe. Ils ont des soucis plus quotidiens, et assez peu envie de dépenser argent et sang pour la guerre. Certes Poutine a beaucoup durci son régime depuis deux ou trois ans – la répression des pro-Navalny est pointilleuse et approfondie – et il est hors de danger à court terme. Mais à moyen et long terme ?

3. Présenter la paire Russie-Chine comme un duo équilibré est une plaisanterie. Le rapport de forces en termes de population et d’économie est de 1 à 10, le rapport de forces militaire n’en est pas encore là mais c’est la direction qu’il prendra. Ce partenariat est encore plus déséquilibré que ne le serait un partenariat exclusif entre France et Etats-Unis ! Les coûts pour la Russie sont déjà bien réels en termes de conditions économiques négociées par les Chinois – c’est Pékin qui se régale voire se goinfre. A moyen et long terme, les conséquences sont inconnues mais ne seront probablement pas réjouissantes pour la Russie.

4. Le régime créé par Poutine est un régime personnel. L’après-Poutine, ça ressemblera à quoi ? Vladimir Vladimirovitch a fait le vide autour de lui. C’est l’un des inconvénients majeurs de l’autocratie – les changements de personnel dirigeant sont des risques d’instabilité majeure. La France et plus généralement les pays démocratiques n’ont pas ce genre de problème, par exemple dans deux mois soit Macron se succédera à lui-même, soit l’affaire se conclura par une poignée de main dans la cour de l’Elysée et une petite musique de la garde républicaine pour accueillir le nouveau locataire des lieux… deux possibilités tout à fait tranquilles. Mais les autocraties échangent une meilleure stabilité à court terme contre de graves risques d’instabilité à long terme.

Le fondateur de la Fondation contre la corruption et opposant Alexei Navalny, ayant survécu à l’empoisonnement de 2020, a été condamné à 15 ans de camp. Il arrive tout de même à poster sur Twitter, probablement en faisant passer des textes par téléphone ou par son avocat. Voici son point de vue suite au « débat » de Poutine lundi avec ses collaborateurs sur la reconnaissance de RPD et RPL dans l’est de l’Ukraine. Disons-le tout de suite : il n’a pas perdu en combativité ! Et son analyse peut être résumée d’une phrase : le projet de Poutine débouchera sur un désastre pour la Russie.