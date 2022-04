Guerre : Réponse à J-B Auxiètre, par Cédric Chevalier

Puis-je proposer une réponse à la question « simple » de J-B Auxiètre ?

16 AVRIL 2022 PAUL JORION 24 COMMENTAIRES

Un individu seul dans l’impasse peut-il vraiment tenir entre ses mains le sort de l’humanité tout entière ?

RUSSIE : UNE REPONSE SIMPLE, PAR CEDRIC CHEVALIER

Non, ni même un groupe d’individus à la tête d’un Etat ou d’un groupe terroriste. Voilà pourquoi la conservation d’un grand nombre d’armes nucléaires n’est pas compatible avec la poursuite d’une vie authentiquement humaine sur la Terre. La théorie de la dissuasion nucléaire par destruction mutuelle assurée est un mythe qui ne tient que jusqu’au jour où il sera démenti par les faits. Alors il sera trop tard et nous n’aurons même plus d’yeux pour pleurer (sic). Le désarmement nucléaire mondial (et partant de toutes les armes de destruction massive présentes et à venir), mutuellement contrôlé, via des traités internationaux est un impératif éthique absolu. Le désintérêt des citoyens et des politiques pour ce sujet depuis 1989 ne doit plus durer un jour de plus. Le problème est le même pour les démocraties comme les USA, qui sont tombés un moment entre les mains de Donald Trump, où la France et le Royaume-Uni qui pourraient tomber entre des mains autoritaires.