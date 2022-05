Qu’a dit exactement Mikhail Khodaryonok à la télé d’État russe ?

J’ai bien écouté et voici ce que j’ai entendu.

Mikhail Khodaryonok dit : « Que le moral des troupes ukrainiennes est à zéro est faux pour le dire gentiment. » – Notre propagande ment.

À plusieurs reprises il ignore les objections d’Olga Skabeïeva – qui ressemblent plutôt à du brouillage systématique – et poursuit imperturbablement en élevant de plus en plus la voix.

« Il y aura en face de nous, un million de soldats ukrainiens bien armés. La situation, franchement, va empirer pour nous. » – C’est clair.

« Dans notre pays ce dogme est fermement inscrit dans les esprits qu’un mercenaire est un professionnel. Loin de là ! Loin de là ! » – Nous croyons à des dogmes comme celui-là.

« Mais un désir de protéger sa patrie tel qu’il se manifeste en ce moment en Ukraine, et il existe véritablement là car ils sont déterminés à se battre jusqu’au dernier homme… » – Éloge du soldat ukrainien.

« Comme les classiques du marxisme-léninisme l’ont dit – et de ce point de vue, ils étaient loin d’être des imbéciles – à l’arrivée, la victoire sur le champ de bataille est déterminée par un degré élevé de moral parmi les troupes qui versent leur sang pour les idées pour lesquelles elles sont prêtes à se battre ». – Au contraire de troupes qui versent leur sang pour des idées pour lesquelles elles NE sont PAS prêtes à se battre, suivez mon regard.

Et maintenant il se fâche carrément : « Tôt ou tard la réalité de l’histoire vous frappera si fort que vous le regretterez ». – Nous sommes très mal barrés.

« Le principal défaut de notre position militaro-politique, c’est que nous sommes géopolitiquement totalement isolés, et que nous soyons ou non prêts à l’admettre, c’est virtuellement le monde entier qui est contre nous. Et ça, c’est la situation dont nous devons nous dépêtrer ». – Nous avons perdu.