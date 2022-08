Vroum vroum …, par Thomas Jeanson

Le maire de Rouen vient d’annuler une manche du championnat mondial motonautique qui devait se dérouler sur la Seine en 2023, pour motif d’urgence climatique.





À ma connaissance c’est la première fois qu’une compétition de sport mécanique est stoppée volontairement, à froid, pour ce motif.

La conversation avec l’organisateur est interessante, il semble comprendre, en parlant, que pour les 24h du Mans aussi, ça va devenir compliqué.

Faut dire qu’avec 260 000 spectateurs, 250 000 litres de carburant consommés, 70 jets d’affaire sur l’aérodrome le plus proche, 2000 VIP, 1000 journalistes … pour une misère de 50 000 euros de compensation carbone annuelle, cette compétition a tout d’un diplodocus qui ne sait pas encore qu’il est mort.

P.S. : Je ne sais pas trop comment exprimer cette porosité que je perçois, entre l’exercice d’une passion comme la course automobile ou la chasse et un positionnement super conservateur / extrême droite, mais il me semble que les lieux d’exercice de ces loisirs vont être des espaces de polarisation voir de lutte, très bientôt.