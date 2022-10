Les marchés ont repris le contrôle : la fin du mirage de souveraineté du Brexit de Truss, le 14 octobre 2022

C’est la plus grande humiliation de la Grande-Bretagne depuis Suez, un rappel qu’aucun gouvernement ne peut ignorer la réalité.

Difficile à croire maintenant, alors que nous sommes au milieu du maelström, mais un jour, cela aussi sera du passé. Et quand ce sera le cas, quand nous serons sortis du psychodrame en temps réel, quand nous n’aurons plus les yeux rivés sur l’écran à regarder l’avion de Kwasi Kwarteng faire un véritable demi-tour dans le ciel et se faire virer au moment de l’atterrissage, pour avoir commis le crime de faire ce que sa patronne voulait qu’il fasse, tout cela ne paraîtra peut-être pas si compliqué.

Les historiens jetteront un regard en arrière et verront un point d’origine à la folie actuelle, un point expliquant comment une nouvelle première ministre pourrait voir son administration s’effondrer en quelques semaines, même si nous avons du mal à nommer cette cause à voix haute pour le moment. Lorsque les manuels de l’avenir aborderont le chapitre que nous vivons, à l’automne 2022, ils commenceront par l’été 2016 : Le Brexit et l’illusion spécifique qui l’a conduit.

Ils souligneront l’impact évident de la décision de la Grande-Bretagne de quitter l’Union européenne, et le rôle que cela a joué dans le bouleversement d’un pays autrefois réputé pour sa stabilité. Ils pourraient commencer par les faits basiques. La sortie, écriront-ils, a rétréci l’économie britannique par une baisse de 5,2 % du PIB, une chute de 13,7 % des investissements et une baisse similaire de la balance commerciale. Cette contraction auto-infligée aide à expliquer pourquoi la Grande-Bretagne a ressenti les chocs internationaux – une inflation galopante, par exemple – plus durement que la plupart des autres pays. Si votre économie est plus petite, vous devez soit taxer davantage les gens pour payer les services qu’ils attendent, soit réduire ces services, soit emprunter. Il n’y a pas d’autres moyens de s’en sortir.

Sauf si vous avez recours à la pensée magique. Ce qui nous amène au deuxième lien de causalité entre la folie actuelle et le tournant de 2016. Le Brexit a brisé le lien entre la gouvernance et la raison, entre la politique et le réel. Jusqu’au Brexit, les politiciens ne s’en sortaient que rarement en défiant les faits empiriques ou la logique élémentaire. Mais en 2016, ils ont prétendu qu’un pays pouvait affaiblir ses liens commerciaux avec ses voisins les plus proches et s’enrichir, ce qui revient à dire que l’on peut se plonger dans un bain glacé et se réchauffer. Une fois que le tabou de la pensée magique a été brisé, une fois que la fantaisie est devenue une habitude des conservateurs, la Trussonomics est devenue inévitable – en insistant avec le sourire sur le fait que vous pouviez réduire les impôts des plus riches, ne faire « absolument » aucune coupe dans les services publics et contrôler la dette, tout cela en même temps.

Mais il y a une manière moins évidente par laquelle le Brexit a fait du grand démantèlement actuel une mort politique annoncée. Il s’agit de l’idée qui a alimenté plus que toute autre l’envie de quitter l’UE : l’illusion de la souveraineté.

Le slogan des partisans de la sortie, « Reprenez le contrôle », invitait les Britanniques à se débarrasser des contraintes de Bruxelles et à redevenir une nation fière et souveraine – une nation qui, seule, déciderait de son destin. Après le Brexit, promettaient-ils, la Grande-Bretagne serait seule maîtresse de son destin, sans avoir à consulter ou même à accommoder qui que ce soit.

Les trois semaines qui se sont écoulées depuis que Kwarteng a présenté son mini-budget ont vu cette illusion s’effondrer. Car Truss et son désormais ex-chancelier ont reçu le plus brutal des rappels que dans notre monde interdépendant : la souveraineté pure et sans entrave n’existe pas. Aucun gouvernement ne peut faire ce qu’il veut, sans se soucier des autres. Dans ce cas, ce n’est pas l’UE qui a limité la souveraineté, mais les marchés financiers. Mais leur verdict était aussi contraignant que n’importe quel édit de Bruxelles, et même plus. Ils ont ordonné la destitution d’un chancelier après seulement 38 jours de mandat et l’annulation de la stratégie économique du gouvernement. Ce sont les marchés financiers qui ont repris le contrôle.

Aucun de ces événements ne devrait être une surprise. Nombreux étaient ceux qui avaient prévenu que cela arriverait, notamment l’adversaire estival de Truss, Rishi Sunak. Mais Truss et Kwarteng sont allés de l’avant, publiant leurs proclamations comme s’ils étaient les seuls acteurs sur la scène, ignorant le fait que vous ne pouvez pas annoncer 43 milliards de livres de réductions d’impôts non financées sans que ceux dont vous attendez qu’ils vous prêtent de l’argent expriment leur opinion – dans ce cas, en déclenchant une flambée instantanée du coût de la dette souveraine. Vous ne pouvez pas simplement contourner le contrôleur officiel des dépenses, l’Office for Budget Responsibility, sans que les marchés ne concluent que vous êtes devenu imprévisible et, par conséquent, peu fiable : un mauvais risque.

Comme les partisans du maintien de l’Union européenne ont été raillés pour avoir souligné, il y a six longues années, que la souveraineté sans entrave n’existe pas au 21e siècle : chaque pays doit s’adapter à ses voisins, à l’économie mondiale et à la réalité. Mais les Brexiteurs, et leur zélée convertie Truss, ont refusé de l’entendre. Lorsque Sunak a essayé d’expliquer ces faits élémentaires, les membres du Parti conservateur ont pensé qu’il jouait les trouble-fête. Le secrétaire permanent du Trésor, Tom Scholar, était considéré comme l’incarnation de cette pensée ennuyeuse et réaliste, et Truss l’a donc licencié.

Cette semaine, Sanjay Raja, économiste en chef de la Deutsche Bank pour le Royaume-Uni, a déclaré à une commission des Communes que la Grande-Bretagne était confrontée à une forme unique de choc commercial : « Nous n’avons pas vu ce type de déficit commercial depuis 1955, depuis que les comptes nationaux existent. » C’était étrange, car j’avais moi aussi pensé au milieu des années 50, et plus précisément à la crise de Suez de 1956. L’échec de cette aventure militaire est aujourd’hui considéré comme le moment où une douche froide de réalité a été infligée à la Grande-Bretagne, une humiliation qui a dépouillé le pays de ses illusions impériales, le forçant à accepter qu’il n’était plus une superpuissance mondiale capable d’agir seule. Pendant un certain temps, la Grande-Bretagne a appris cette leçon : cinq ans seulement après Suez, le pays frappait à la porte de l’Europe, demandant à rejoindre le club.

Mais certains, notamment au sein du Parti conservateur, ne se sont jamais débarrassés de cette vieille illusion. En 2016, l’illusion était de retour, les conservateurs s’enflammant pour le Brexit et l’idée d’une Grande-Bretagne globale naviguant à nouveau sur les océans du monde, libérée de la main contraignante de l’UE et prête à retrouver sa grandeur légitime. Les Tories ont respiré ces vapeurs pendant six ans, et le mini-budget Truss-Kwarteng en a été le résultat : le Suez de la politique économique, un acte désastreux de souveraineté impériale imaginaire.

Comme plusieurs économistes l’ont noté, Truss agissait comme si la Grande-Bretagne était les États-Unis : l’émetteur de la monnaie de réserve mondiale, avec des marchés qui se bousculent pour leur prêter de l’argent. Comme Anthony Eden avant elle, elle ne pouvait pas accepter que la place de la Grande-Bretagne n’est pas ce qu’elle était : elle ne pourra jamais être souveraine comme un roi de conte de fées, capable de plier le monde à sa volonté. Ce type de souveraineté a toujours été un fantasme, qui a à la fois alimenté le Brexit et a été alimenté par lui.

Aujourd’hui, elle a dû faire une concession à la réalité, en mettant un terme à la vie politique de son ami et en abandonnant ce qui avait été une politique emblématique. Elle n’est pas en charge des événements ; elle n’est pas même en charge de son propre gouvernement. Jeremy Hunt a été une nomination forcée pour elle. Son attitude lors de sa conférence de presse de vendredi après-midi – choquée, cassante – laisse penser qu’elle n’a pas pris la pleine mesure de ce qui vient de se passer.

Elle est finie, la coquille vide d’un Premier ministre. Mais c’est pire que cela. La bulle du Brexit a éclaté. Le pays a vu que l’hallucination des Tories d’une île capable de commander les marées n’était rien de plus qu’un rêve, et un rêve dangereux en plus. Nous pouvons déclarer Trussonomics mort. Attendons le jour où nous pourrons en dire autant de l’illusion qui l’a engendrée.