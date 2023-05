Trump va bien, merci !

CNN avait organisé hier un débat public avec l’ancien Président. L’espoir avait sans doute été qu’il cesse de mentir comme un arracheur de dents. Las ! bon sang ne peut mentir : il a persisté et il a signé. À la grande joie de ses admirateurs.

Il y a cette illusion chez les non-fascistes que l’on cesse de croire un menteur si ses mensonges sont avérés, et c’est cette illusion qui les distingue des fascistes authentiques pour qui, plus leur chef de file ment, plus il s’affranchit à leurs yeux du carcan du système, plus il confirme sa capacité à s’ériger en croisé contre le « Deep State », et tous les George Soros et autres Bill Gates de ce monde.

Les mêmes non-fascistes imagineront que la condamnation de Trump pour aggression sexuelle sur la personne de Mme Jean Carroll, et l’obligation de lui verser 5 millions de dollars en dommages-intérêts et compensations diverses, l’handicapera dans sa seconde course à la présidence des États-Unis, c’est ignorer que pour ses partisans, sa déclaration que « Quand on est une star on peut attraper une femme par la chatte – Est-ce que je suis une star ? On peut le dire en effet », ne provoque qu’un rire gras et l’espoir secret de rejoindre bientôt les rangs des stars.