Parce que, précisément, le savoir est acquis par la machine jusqu’à un certain moment – une masse de savoir extraordinaire – mais on arrête ça un jour, et puis la machine s’entraîne. Et puis on ne refait pas cet effort qui coûte des millions de dollars ou d’euros, on attend un moment, on regarde ce que ça a pu faire, et on va remettre à jour, on va avoir un nouveau corpus, etc.

Ce qui fait que quand vous avez un dialogue avec ChatGPT, vous pouvez avancer dans le dialogue parce que la machine va retenir tout ce que vous lui dites dans le cadre d’une question particulière, donc vous pouvez revenir trois semaines plus tard dans le cadre des questions que vous avez déjà posées et dire : « Comme vous le savez déjà, parce qu’on en a parlé, ceci, cela, etc. », et d’une part, le savoir que vous avez pu entrer sous la forme de vos questions, de vos « prompts » [amorces] et le savoir que la machine a pu produire de son côté, ils sont là : ils sont là, à votre disposition. Mais la machine ne peut rien faire par la suite, elle ne peut pas se mettre à jour à partir de ce que vous avez dit, si ce n’est que, un jour prochain, vos conversations avec la machine vont faire partie du corpus. Et c’est là, en ce moment, à mon avis, que l’explosion, est en train de se faire.