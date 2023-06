Illustration par DALL-E (+PJ)

The Washington Post : ChatGPT leur a pris leur emploi. Aujourd’hui, ils promènent les chiens et réparent les climatiseurs, par Pranshu Verma et Gerrit De Vynck, le 2 juin 2023

La technologie a permis d’automatiser les tâches sales et répétitives. Aujourd’hui, les chatbots dotés d’une intelligence artificielle s’attaquent à ceux qui sont les mieux payés.

Reste-t-il quelques professions épargnées, j’ai posé la question à GPT-4.

Paul Jorion :

Pensez-vous pouvoir remplacer un politicien ?

ChatGPT :

En tant qu’IA, je peux fournir des informations, répondre à des questions et animer des discussions sur un large éventail de sujets, y compris la politique. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne pourrais pas remplacer un politicien humain :

La prise de décision : Les hommes politiques prennent des décisions complexes qui nécessitent de comprendre les émotions humaines, les nuances culturelles et les considérations éthiques. En tant qu’IA, je n’ai pas d’émotions ni d’expériences personnelles, et ma compréhension de la culture et de l’éthique repose uniquement sur les données sur lesquelles j’ai été formé.

Représentation : Les hommes politiques représentent les citoyens de leur circonscription. On attend d’eux qu’ils comprennent les expériences, les besoins et les désirs de leurs électeurs et qu’ils fassent preuve d’empathie à leur égard. En tant qu’IA, je n’ai pas d’expériences personnelles ni d’émotions, et je ne peux pas vraiment comprendre les expériences humaines ni faire preuve d’empathie à leur égard.

Responsabilité : Les hommes politiques sont responsables devant leurs électeurs et peuvent être démis de leurs fonctions s’ils ne remplissent pas leurs devoirs de manière efficace. En tant qu’IA, je n’ai pas de responsabilité personnelle. Je ne prends pas de décisions ou d’actions de manière indépendante ; je fournis des informations et je réponds à des questions en fonction de ma programmation et des données de formation.

Éthique et vie privée : Les hommes politiques sont liés par des lois et des directives éthiques qui protègent les droits et la vie privée des individus. En tant qu’IA, bien que je sois conçue pour respecter la vie privée et la confidentialité des utilisateurs, je n’ai pas la capacité de comprendre ou de défendre les principes éthiques de la même manière qu’un être humain.

En résumé, si l’IA peut être un outil utile pour fournir des informations et faciliter les discussions, elle ne peut pas remplacer le jugement, l’empathie et la responsabilité de l’homme, qui sont tous essentiels en politique.

Paul Jorion :

Pensez-vous pouvoir vous substituer à un psychanalyste ?

ChatGPT :

En tant qu’IA développée par OpenAI, je peux fournir des informations et engager des discussions sur un large éventail de sujets, y compris la psychologie et la psychanalyse. Cependant, il est important de noter que je ne remplace pas un psychanalyste professionnel ou tout autre professionnel de la santé mentale.

La psychanalyse implique une compréhension profonde des émotions humaines, des comportements et des processus inconscients, qui sont souvent explorés dans le cadre de relations thérapeutiques individuelles à long terme. En tant qu’IA, je n’ai pas la capacité de nouer ce type de relations, de comprendre le contexte comme le font les humains ou d’apporter le soutien émotionnel qu’un thérapeute humain peut apporter.

En outre, des directives éthiques et des lois régissent la pratique de la psychanalyse et d’autres formes de thérapie afin de garantir la sécurité des patients, la confidentialité et l’efficacité des traitements. Ces règles ne peuvent pas être entièrement respectées par une IA.

Si vous recherchez un soutien en matière de santé mentale, je vous recommande vivement de vous adresser à un professionnel qualifié. Il pourra vous apporter l’aide et les conseils nécessaires.

