Mais à partir du moment où, dans un monde marchand, on peut faire une distinction entre capital et travail : quand on veut rassembler un certain nombre de ressources pour produire quelque chose, il y a un certain nombre de choses qu’on va payer parce que ça coûte, parce que ce sont des objets dans le monde et il y a d’autre part des êtres humains qu’on va payer aussi si on paie des salaires et des choses de cet ordre là. Et là, c’est là que la frontière se fait : entre ce qu’on paye en tant que travail humain, et ce qu’on paie à la machine.