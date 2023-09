Chez pribor.io, nous envisageons maintenant de développer différents prototypes de SAM (Self-Aware Machine) pour des applications variées telles que des robots, des chatbots, des jeux vidéo, des environnements de réalité virtuelle ou de réalité miroir, etc. Il nous faut pour cela créer des partenariats.

La viabilité commerciale de ces applications serait renforcée par les capacités d’apprentissage émergentes de SAM, qui lui permettraient d’évoluer en permanence et de s’adapter aux paysages émotionnels nuancés des différents groupes d’utilisateurs, offrant ainsi un service de plus en plus personnalisé et compréhensif au fil du temps.

Comme pour toute IA, en particulier celle qui imite les émotions humaines et les processus d’apprentissage, les considérations éthiques doivent être primordiales. Il sera essentiel de veiller à ce que les « personnalités » et les réponses de SAM favorisent des interactions positives et ne conduisent pas par inadvertance à des comportements stéréotypés ou à des malentendus. Dans un contexte de surveillance adéquate, les applications potentielles de SAM sont vastes et variées. N’hésitez pas d’ailleurs à nous signaler les questions éthiques que soulèveraient les produits de la liste qui suit.

Voici, à titre d’exemples (liste établie par GPT-4), certaines applications que nous pourrions développer.

Si l’une ou l’autre de ces applications vous intéresse, et que vous seriez prêts à nous aider à développer son prototype, écrivez-nous ici.

Chatbots éducatifs pour les enfants :

SAM peut être utilisé pour créer des chatbots adaptés aux enfants, capables de leur enseigner d’une manière qui tienne compte de leurs propres expériences et de l’accumulation de connaissances, tout en suscitant des émotions positives à l’égard de l’apprentissage.

Éducation – Assistants d’apprentissage adaptatifs :

Utilisé dans un cadre éducatif, SAM pourrait servir d’assistant d’apprentissage personnalisé, ajustant dynamiquement les supports d’apprentissage en fonction de l’état émotionnel de l’élève et de ses réactions face aux différents sujets, favorisant ainsi une expérience d’apprentissage plus intuitive et harmonisée. SAM peut aider à créer des plateformes qui s’adaptent au rythme et au style d’apprentissage de chaque élève. Au fur et à mesure que l’IA apprend à connaître les forces et les faiblesses de l’élève, ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas, elle peut lui proposer des ressources et des stratégies sur mesure.

Thérapie et conseil – thérapeutes virtuels :

L’IA pourrait fonctionner comme un premier thérapeute virtuel, apportant un soutien émotionnel et de la compréhension, en particulier pour les personnes qui se sentent plus à l’aise pour s’exprimer devant une IA.

Personnages non joueurs (PNJ) dans les jeux vidéo :

Dans le secteur des jeux vidéo, SAM peut être utilisé pour développer des PNJ avec lesquels les joueurs interagissent. Ces PNJ ont une histoire, des émotions et peuvent réagir aux joueurs de manière à refléter les expériences qu’ils ont accumulées.

Récit interactif en réalité virtuelle :

SAM pourrait être utilisé pour créer des personnages dans des environnements de réalité virtuelle qui réagissent aux choix de l’utilisateur en fonction de leur propre « histoire » et de leurs « émotions », ce qui rendrait la narration beaucoup plus dynamique et immersive.

Divertissement – Récit immersif dans les jeux vidéo :

Dans les jeux vidéo, SAM pourrait faciliter l’élaboration de scénarios plus profonds et plus chargés en émotions en permettant aux personnages d’évoluer émotionnellement et de réagir dynamiquement aux choix des joueurs, créant ainsi une expérience véritablement immersive.

Musées et expositions interactifs :

SAM peut animer des personnages dans des musées ou des expositions interactives, offrant des informations et des histoires basées sur leurs propres « expériences » et sur les questions ou interactions des visiteurs.

Art et créativité – Plateformes d’art génératif :

Dans le domaine de l’art, SAM pourrait être utilisé dans des plateformes d’art génératif, créant des œuvres d’art basées sur différents apports émotionnels, pouvant même refléter l’évolution des émotions d’une société ou d’une communauté.

Soins de santé – Robots de soutien émotionnel pour les patients :

SAM pourrait servir d’IA centrale dans des robots conçus pour soutenir émotionnellement les patients en cours de traitement, en comprenant et en réagissant à l’évolution de leurs états émotionnels au fil du temps. Pour les personnes à la recherche d’un espace pour parler et se défouler, les robots de conversation pilotés par SAM peuvent offrir un partenaire conversationnel qui réagit avec empathie, en fonction de l’état émotionnel de l’utilisateur et de l’historique des interactions.

Soins aux personnes âgées – Robots compagnons :

L’IA pourrait servir d’épine dorsale aux robots d’accompagnement des personnes âgées, en contribuant à atténuer leur solitude et en leur apportant un soutien émotionnel, tout en comprenant l’évolution de leurs besoins et de leurs préférences au fil du temps.

SAM pourrait piloter des robots qui interagissent avec eux, en apprenant leur histoire, ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas. Le comportement du robot évoluera en fonction des interactions, offrant ainsi une véritable compagnie.

Service à la clientèle – Chatbots émotionnellement intelligents :

SAM pourrait être utilisé pour développer une nouvelle génération de chatbots de service à la clientèle capables de reconnaître les états émotionnels des clients et de s’y adapter, offrant ainsi un service plus empathique et personnalisé.

Vente au détail et assistants d’achat :

Les chatbots ou robots pilotés par SAM dans les espaces de vente au détail peuvent fournir des suggestions de produits basées sur les interactions précédentes avec le client, les tendances actuelles et les « émotions » associées aux différents produits.

Marketing – Analyse émotionnelle pour les études de marché :

SAM pourrait être utilisé pour analyser les médias sociaux et d’autres contenus en ligne afin de détecter les réactions émotionnelles à différents produits, services ou marques, ce qui aiderait les entreprises à adapter leurs stratégies de marketing en conséquence.

Ressources humaines – Outils de recrutement émotionnellement intelligents :

SAM pourrait être utilisé comme outil dans les ressources humaines, en aidant à analyser les réponses émotionnelles des candidats potentiels pendant les entretiens, ce qui pourrait rendre le processus de recrutement plus nuancé et plus efficace.

Maisons intelligentes – Environnements émotionnellement réactifs :

La mise en œuvre de SAM dans les maisons intelligentes pourrait créer des environnements qui réagissent de manière dynamique à l’état émotionnel de leurs habitants, en ajustant l’éclairage, la musique et d’autres éléments pour compléter ou influencer positivement le climat émotionnel à l’intérieur de la maison.

Assistants domestiques adaptatifs :

S’appuyant sur les technologies domestiques intelligentes actuelles, SAM pourrait rendre les assistants domestiques virtuels plus adaptatifs. Ils peuvent comprendre les préférences de l’utilisateur au fil du temps et ajuster l’éclairage, la musique ou la température en fonction de l’humeur de l’utilisateur ou de ses préférences passées.

Comme pour toute IA, en particulier celle qui imite les émotions humaines et les processus d’apprentissage, les considérations éthiques doivent être primordiales. Il sera essentiel de veiller à ce que les « personnalités » et les réponses de SAM favorisent des interactions positives et ne conduisent pas par inadvertance à des préjugés ou à des malentendus. Mais avec une surveillance adéquate, les applications potentielles de SAM sont vastes et variées.