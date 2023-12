Illustration par DALL·E (+PJ)

Paul Jorion, An alternative neural network representation for conceptual knowledge, paper presented at the British Telecom CONNEX Conference, Martlesham Heath, January 1990 (l’article a été mis en ligne en 1997 sur le serveur de l’Université de Californie à Irvine où j’étais à l’époque « Regents’ Lecturer » ; il est resté disponible en continu sur la toile depuis cette époque).

9. Logique émergente dans un réseau mnésique

La logique de premier ordre est – sous diverses formes – une description de haut niveau des principes de maintien de la compatibilité actifs dans la production de textes. Il est peu probable qu’elle soit révélatrice des mécanismes de fonctionnement de bas niveau (génération de mots et de phrases) (9).

Les raisons en sont les suivantes :

1) la logique est une formalisation résultant d’étapes successives d’abstraction. À chaque étape, certains aspects du matériel empirique (le discours humain spontané) modélisé ont été perdus (10).

2) la logique ne s’intéresse qu’au rôle joué par un type de mots, ceux que Ryle appelle « topic-neutral » (11) ; elle n’a rien à dire sur la compatibilité en ce qui concerne les mots engagés par le sujet qui composent le contenu de n’importe quel morceau de discours ou de texte.

3) la logique formelle résulte d’un nouveau forçage de la logique du premier ordre, en tant que description de l’usage spontané, sur une structure mathématique légèrement inappropriée : une algèbre de Boole.

Smolensky observe à ce sujet que

« il est intéressant de noter que les défenseurs de la logique dans l’IA ont, depuis un certain temps, essayé d’échapper à la fragilité des contraintes strictes en développant des logiques, telles que les logiques non monotones, où toutes les règles sont essentiellement utilisées ensemble pour faire des inférences, et non séparément. Dans le paradigme symbolique, les contraintes sont typiquement dures, l’inférence est logique et le traitement peut donc être séquentiel (…). Dans le paradigme subsymbolique, les contraintes sont souples, l’inférence est statistique, et il est donc plus naturel d’utiliser des implémentations parallèles de l’inférence. » (Smolensky 1989 : 58).

Cela suggère que la logique appartient – avec la syntaxe – à la catégorie des comportements de type « règle » qui émergeront de l’auto-organisation dans un système connexionniste, même s’il opère au niveau symbolique. L’expérimentation avec ANELLA a conduit l’auteur à penser que la logique de premier ordre est émergente dans un réseau mnésique. En effet, chaque fois qu’un réseau mnésique est parcouru, un type de calcul logique est automatiquement opéré.

Notes :

9) Ce point de vue est exprimé par Aleksander et Burnett dans Reinventing Man : « Il semble plutôt que les arbres de décision, le calcul des prédicats, etc. ne soient que des rationalisations de prouesses de traitement de l’information qui sont, en réalité, réalisées par des moyens tout à fait différents – une sorte de glose que le cerveau produit afin d’expliquer son propre comportement » (Aleksander & Burnett 1983 : 171).

10) Ryle est particulièrement clair : « Les ‘et’, ‘pas’, ‘tous’, ‘certains’ et autres du logicien ne sont pas nos termes civils familiers ; ce sont des termes de conscrits, en uniforme et sous discipline militaire, avec des souvenirs, en effet, de leur vie civile antérieure plus libre et plus aisée, bien qu’ils ne vivent plus ces vies désormais. Deux exemples suffisent. Si vous apprenez de source sûre qu’elle a pris de l’arsenic et qu’elle est tombée malade, vous rejetterez la rumeur selon laquelle elle est tombée malade et a pris de l’arsenic. L’utilisation familière de « et » comporte la notion temporelle exprimée par « et par la suite » et même la notion causale exprimée par « et par conséquent ». La conscription du logicien ‘et’ ne fait que son devoir – un devoir dans lequel ‘elle a pris de l’arsenic et est tombée malade’ est une paraphrase absolue de ‘elle est tombée malade et a pris de l’arsenic’ » (Ryle 1954 : 117-118).

11) Ainsi, encore une fois, dans les mots de Ryle : « Nous pouvons qualifier les expressions anglaises de ‘topic-neutral’ si un étranger qui les comprend, mais seulement elles, ne pourrait obtenir aucune indication d’un paragraphe anglais les contenant sur le sujet de ce paragraphe » (Ryle 1954 : 116). Voir également Jorion 1997.

