Illustration par DALL·E à partir du texte

L’Éthicien, le 25 mai 2024

Par Kwame Anthony Appiah

Aujourd’hui, l’éditorialiste du New York Times Magazine répond à la question d’un lecteur sur les plateformes d’intelligence artificielle et s’il est hypocrite pour les enseignants d’utiliser ces outils tout en interdisant aux étudiants de faire de même.

Puis-je utiliser l’IA pour noter les devoirs de mes élèves ?

Je suis professeur d’anglais dans un collège. Au cours de l’année scolaire en cours, il y a eu une augmentation significative de la fraude des élèves sur les devoirs en utilisant l’intelligence artificielle. Notre département estime que les élèves de 13 ans ne deviendront de meilleurs rédacteurs que s’ils s’exercent et apprennent des succès et des défis qui en découlent.

Récemment, notre département a demandé aux élèves de rédiger un essai argumentatif, un travail que nous avons soutenu en décomposant le processus en plusieurs étapes. L’exercice a nécessité plusieurs jours de cours et de travail à domicile. Tous nos élèves ont signé un contrat par lequel ils s’engageaient à ne pas utiliser l’assistance de l’IA, et les parents ont promis de soutenir l’accord en surveillant leurs enfants lorsqu’ils travaillaient à la maison. Pourtant, de nombreux élèves ont continué à utiliser l’IA.

Certains membres de notre personnel ont téléchargé leur grille d’évaluation sur une plateforme assistée par l’IA, et les élèves ont téléchargé leurs essais pour les évaluer. Il faut reconnaître que le programme a quelques points forts. Le plus remarquable est qu’il donne aux étudiants un retour d’information sur la rédaction et la possibilité de modifier leur travail avant la soumission finale. Les travaux sont notés en quelques minutes et les enseignants sont en mesure de transférer la note de l’IA dans leur carnet de notes.

Je trouve cela hypocrite. Je passe de nombreuses heures à corriger les dissertations de mes étudiants. C’est un travail fastidieux, mais j’estime que c’est ma responsabilité – si un élève fait un effort pour accomplir la tâche, il devrait bénéficier de toute mon attention pendant le processus d’évaluation.

C’est là que le bât blesse : Dois-je adopter les nouvelles technologies et utiliser la notation assistée par ordinateur pour gagner du temps et de la sérénité, même si j’interdis à mes élèves de l’utiliser ? Est-il contraire à l’éthique que les enseignants demandent à leurs élèves de ne pas utiliser l’IA pour les aider à écrire, mais qu’ils autorisent ensuite une plateforme d’IA à noter leur travail ? – Nom non divulgué

De la part de l’éthicien :

Vous avez de bonnes raisons de décourager vos élèves d’utiliser l’IA pour rédiger leurs essais. Comme pour beaucoup d’autres compétences, la pratique permet d’améliorer la qualité de l’écriture et la clarté de la pensée. En revanche, vous savez déjà comment noter les copies ; vous n’avez pas besoin de vous entraîner.

Ce qui compte, c’est de savoir si une plateforme assistée par l’IA peut évaluer et diagnostiquer de manière fiable l’écriture de vos élèves, en leur fournissant les explications et les conseils dont ils ont besoin pour s’améliorer. En théorie, de tels outils – et je constate qu’il en existe plusieurs sur le marché, y compris chez les grands éditeurs scolaires – présentent certains avantages. L’espoir est qu’ils puissent noter sans incohérence, sans se fatiguer, sans être affectés par les attentes qui affectent sûrement ceux d’entre nous qui notent à la main les travaux des élèves.

Je remarque que vous n’avez pas soulevé la question de savoir si la plateforme fournit des évaluations fiables ; vous devrez décider si c’est le cas. (Si elle n’est pas tout à fait à la hauteur, elle pourrait le devenir dans un an ou deux, de sorte que votre question persistera). Cependant, si la plate-forme fait un travail d’évaluation décent, je ne vois pas pourquoi vous devriez tout faire vous-même. Vous devez examiner les versions annotées par l’IA des écrits de vos élèves, vérifier que vous êtes d’accord avec le résultat, et prendre des notes sur les questions à soulever en classe. Mais le temps économisé dans l’évaluation des travaux pourrait être mieux utilisé à d’autres fins – et par « mieux », j’entends mieux pour les étudiants. Après tout, il y a des fonctions pédagogiques que vous êtes le seul à pouvoir remplir.

En résumé : Il n’est pas hypocrite d’utiliser vous-même l’I.A. d’une manière qui soit utile à vos étudiants, même si vous insistez pour qu’ils ne l’utilisent pas d’une manière qui leur soit néfaste.

