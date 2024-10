Illustration par DALL·E à partir du texte

Le coup de mou de F. Ruffin est normal. Il est devenu comme l’UDF à droite, inexistant et pourtant remis au centre par les médias soucieux de montrer combien ses positions raisonnables sont bien plus Macron-compatibles que celles de Mélenchon. Il devient « raisonnable » parmi ces odieux gauchistes révolutionnaires (sic !), donc intéressant pour la presse mainstream.

D’une certaine manière, Macron et son « extrême centre », pour reprendre l’expression désormais consacrée, avait le choix après sa dissolution et son résultat qu’on connaît : élargir sa base à droite ou à gauche. Sachant très bien que la gauche majoritaire en députés aurait pu réussir, et que son intérêt à lui est de rester au pouvoir, il a préféré « la droite » qui a bien plus de chance d’échouer (du Mitterrand inversé, comme avec Chirac). En cela rien d’innovant. Qu’aurait-il fait si le RN avait été majoritaire ? « Je respecte la démocratie, je ne peux pas faire autrement que de nommer Bardella, mais rassurez-vous je serai là pour le surveiller, c’est le rôle du Président, etc. »

Il est d’ailleurs piquant d’avoir choisi un Premier Ministre dont le parti a fait le plus petit score… Ça finira peut-être par se voir et en énerver quelques-uns… La droite jadis modérée est quant à elle ouvertement alliée au RN, ce dernier ayant donné tous les gages de « raisonnable » du point de vue économique, ayant renoncé à toutes ses fantaisies révolutionnaires qui le rapprochaient davantage de LFI que du parti au pouvoir. Nous avons donc un RN libéral, ex-RPR compatible qui est accepté par une partie non nulle de conservateurs soucieux de préserver leurs positions « quoi qu’il en coûte » avec un certain autoritarisme sous-traité à l’infréquentable.

Ruffin, même si plus proche de LFI que des Glucksmann, est désormais associé à cette gauche molle, mouvance Hollande. Cette dernière n’est plus utile à LFI dont le programme est largement moins ambitieux que celui du PS en 1981… Vu sous ce prisme, Hollande et le PS sont quasiment devenus un parti de droite bourgeoise modérée – tendance sociale démocratie -, associés de fait à une bourgeoisie qui s’accommode parfaitement du discours musclé du RN. C’est le fait d’avoir Barnier en face qui leur redonne juste un peu de souffle actuellement, parce qu’il faut ce qu’il faut tout de même ! Tous ont pourtant bien voté à l’unisson les mesures ouvertement anti-sociales mises en place par l’UE… y compris le pilori de la Grèce en 2012 !!!

Sans LFI, Ruffin sans programme devient un bouchon dérivant vers le PS de Hollande, autrement dit des bourgeois de gauche incapable d’oser remettre en cause le moindre dogme du sacro-saint marché ! Pas étonnant que son logiciel tourne à vide ! CQFD

La seule gauche structurée aujourd’hui demeure donc LFI (les diverses sensibilités autour de Mélenchon) et une bonne partie des verts soucieux de changer le système. Et encore, c’est plutôt light comme programme par rapport aux 101 propositions de 1981…

François Ruffin n’a plus de programme ? Pauvre garçon et son ego qui veut jouer à qui perd perd sans changer les règles du système ! Derrière lui, la gauche populaire, écœurée que son camp une fois élu ne fasse jamais le boulot pour lequel il a été élu, se tourne logiquement vers ceux dont le discours « anti » séduit ! Qui l’a réélu dans la Somme ? Les ouvriers lâchés ? Huhu ! Sauf nouveau retournement improbable et soudain du RN contre le libéralisme qu’il semble désormais embrasser, cet électorat risque une fois de plus d’être fortement déçu et d’adhérer encore plus au discours de recherche de coupables ailleurs. À moins que, à moins que ?

LFI est la matrice unique de gauche désormais. Quasi majoritaire, il lui reste donc 2 voies possibles pour élargir sa base : 1) faire revenir l’électorat populaire cocufié par 40 ans de gauche au final libérale, partie au RN. En lui proposant du sérieux, cette fois-ci, et différent des 40 années passées 2) Convertir la gauche modérée et une partie du macronisme affolée par le champ de ruines laissé par son « duce ». Méluche, au secours, ils sont devenus fous !

Un exemple ? Le RN a annoncé vouloir abroger la réforme des retraites tant décriée. Une telle proposition est souhaitée par la majorité des français, toutes sensibilités confondues. Chiche que LFI les prennent au mot ? Que fera Ruffin ? Que fera le PS ? Que feront les cadres ayant voté Mélenchon ? Il faut choisir son camp à un moment et remettre l’église au centre du village !

