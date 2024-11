Allégorie du billet par DALL·E

Ceci ne devrait pas étonner ceux qui connaissent un peu l’histoire et la psychologie humaine.

Paul et Vincent Burnand-Galpin avaient évoqué l’hypothèse d’un « moment Pearl Harbor », un choc écologique assez puissant pour faire basculer l’opinion publique dans le sens de l’écologie et permettre la mobilisation générale face à l’urgence existentielle. J’ai aussi écrit à ce sujet. C’était faire l’hypothèse d’une boucle de rétroaction négative (régulatrice) dans le système combiné de la Mégamachine (économie mondialisée capitaliste néolibérale transhumaniste insoutenable… mais capitaliste suffit à la qualifier) et de la Biosphère. Une contradiction interne/externe à l’accumulation du capital : son expansion finirait tôt ou tard par générer une catastrophe écologique (externe) si massive qu’elle retournerait l’opinion publique de sorte à saper les fondations de la reproduction sociale et politique du capitalisme (interne).

L’article de Reporterre mentionne au contraire la possibilité tragique d’une boucle de rétroaction positive (dérégulatrice) : plus les catastrophes écologiques s’aggravent et impactent la vie humaine, plus la tension psychique se projette contre un bouc émissaire qui lance l’alerte (les écologistes) et pour porter au pouvoir des forces écocidaires (anti-écologistes), qui veulent poursuivre la croissance capitaliste illimitiste (Musk et le transhumanisme).

Je relié également cela à l’hypothèse de Paul sur « le choc psychique que revêt chez l’humain la découverte de sa propre mortalité inéluctable ». J’ai l’impression que ce choc est démultiplié dans la crise écologique puisqu’il s’agit pour l’humain de se confronter à la finitude, la mortalité, de la civilisation, de l’espèce, de la Biosphère terrestre.

Et aussi l’IA. Nous serions enragés par la prise de conscience de plus en plus approfondie de notre extrême banalité (plus rien du « propre de l’homme), de notre finitude, de notre enfermement existentiel (enfermés dans notre cerveau, notre corps, la matière, la thermodynamique, la Biosphère, la planète…).

Pour les cultures anciennes, l’hubris était déjà là mais « sous contrôle » de la vie quotidienne et de la Culture. Or depuis 2 à 3 siècles, on a vendu aux individus humains une promesse d’évasion totale des contraintes (comme on avait vendu un rêve de grandeur impériale aux Allemands, aux Russes et aux Américains, à diverses époques). Comment des gens qui ont cru à cette illusion peuvent-ils réagir autrement que par la haine, la projection et la violence ? Le passage à l’acte semble inévitable chez beaucoup. Mais c’est l’Univers, et Gaïa (définition de Stengers), qui ont le dernier mot. Le Réel est ce qui résiste. Et cela semble insupportable aux individus que notre Civilisation a produits.

La contradiction ultime du capitalisme, si l’effet Pearl Harbor démocratique est en fait remplacé par un effet Reichstag écocidaire, sera donc portée par Gaïa. Une boucle de rétroaction négative ultime dans laquelle les catastrophes écologiques et sociales générées par le capitalisme finiront par détruire massivement le capital lui même (un cyclone détruit le port d’Anvers par exemple), entraînant une large désaccumulation, et la fin du profit net à l’échelle mondiale (sauf poches de profit isolées). L’humanité aura réintégré les limites planétaires (reparamétrées). Certains appellent ça « effondrement ».

