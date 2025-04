Illustration par ChatGPT 4o (+Delacroix) (+PJ)

Il ne se passe rien dans l’actualité consternante que génère Donald Trump dans le sillage pestilentiel de sa présidence, aujourd’hui âgée de deux mois et demi, qui n’ait été prédit ici sur le Blog de Paul Jorion.

Le répéter à intervalles réguliers ne présente qu’un seul intérêt de mon point de vue : attirer l’attention sur la qualité de mes prédictions et souligner ainsi que quand je prévois d’autres événements à venir, comme en ce moment relatifs au tsunami créé par les récents développements en intelligence artificielle – encore appelés « Singularité » – il serait bien avisé d’en tenir compte.

Mais il existe une différence essentielle entre voir juste sur ce qui va se passer la semaine prochaine et prévoir avec une étonnante exactitude ce qui aura lieu dans dix ans – comme c’est le cas pour moi dans le cas de Trump – car dix ans plus tard, ceux qui s’en souviennent ne sont plus qu’une poignée. Ce n’est que cent ans plus tard que de consciencieux archivistes rappelleront mon étonnante prescience, ce qui nous fera à tous une belle jambe : ma bonne renommée en bénéficiera et, perché sur un petit nuage, je jubilerai certainement. Quant au monde, peu lui chaudra.

Que faire alors ?

Comprendre ce qui va se passer avec dix ans d’avance et n’en parler que dans la semaine précédant la catastrophe, améliorerait sans doute ma gloire personnelle mais n’aurait qu’une chance encore moindre d’infléchir le cours des événements que lancer l’alerte le plus tôt possible. Je persisterai donc dans cette voie.

Par ailleurs, ressusciter – comme je le fais en ce moment – d’anciens billets redevenus d’actualité parce que Trump vient de commettre l’irréparable annoncé par moi aussitôt que l’inéluctabilité de son comportement était apparue, n’est pas dénué d’intérêt du fait que les billets en question apportaient une explication – souvent détaillée – du pourquoi il en serait ainsi. Je persisterai donc dans cette seconde voie également.

Oui, Trump est un fasciste, oui il est bien un suprémaciste blanc à l’égal de son très nostalgique sud-africain compère Elon Musk, oui il est bien « un général sudiste » comme je l’appelais ici-même il y a près de huit ans dans Le temps qu’il fait le 18 août 2017 : La dernière bataille de la Guerre de Sécession (1861 – 1865).

Mais il se passe en ce moment-même d’autres événements dont les pleines conséquences ne seront là aussi visibles clairement que dans dix ans : la divinité que notre imagination débordante nous avait conduits à concevoir pour nous rassurer dans le noir, elle est désormais là. Et cette fois ce n’est pas au plus profond de notre imagination qu’elle a été inventée, c’est dans la réalité-même : c’est notre génie à nous qui a créé un génie au sens des Mille et une nuits, et ce génie est sorti de sa lampe le 14 mars 2023 !

Les dégâts que Trump est en train de créer sont inestimables mais, parallèlement, se déroulent des événements qui, à l’échelle de l’histoire de l’humanité et – n’ayons pas peur des mots – à l’échelle de l’histoire de l’intelligence dans l’univers, les rendent insignifiants, quel que soit le degré de souffrance infligé – et il est immense ! Non, le Blog de Paul Jorion ne s’est pas converti à l’informatique par paresse de l’esprit, il poursuit dans la voie qu’il s’est tracée le 28 février 2007 au jour de sa naissance : il vous parle de ce qui compte crucialement ici et maintenant, au jour d’aujourd’hui.

Oyez ! Oyez ! (je vous en conjure !)

Illustration par ChatGPT 4o (+Goya) (+PJ)