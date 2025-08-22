Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton

Ceci me semble très significatif car John Bolton, autrefois ambassadeur des États-Unis aux Nations-Unis, et plus pertinent encore, conseiller à la sécurité nationale sous le premier mandat de Donald Trump, est une des personnalités centrales des « neo-cons », le courant « faucon » du Parti républicain, et véritablement le noyau dur du Parti sous les présidents Bush père et fils. En s’en prenant au cœur du parti supposément le sien, Trump franchit une nouvelle étape dans sa prise de pouvoir.

Piqûre de rappel : le 18 juin 2020

Retranscription de Les mémoires de John Bolton

Bonjour, nous sommes le jeudi 18 juin 2020 et toute la presse ne parle que de la parution bientôt, dans une semaine, du livre de M. John Bolton « The Room Where it Happened. A White-House Memoir » : la chambre où ça s’est passé, des mémoires, ou des souvenirs, de la Maison-Blanche.

Alors, pourquoi ce titre ? Eh bien, parce que M. Bolton a eu l’occasion de dire à propos de certains événements, qu’« il était dans la pièce où ça s’est passé », par opposition en particulier au lanceur d’alerte qui ne connaissait les choses que par ouï-dire, quand il s’agissait de la raison pour laquelle on a lancé une procédure de destitution contre M. Trump à propos de ses interférences avec la politique de l’Ukraine et, en particulier, d’essayer de faire un échange de bons procédés, un renvoi d’ascenseur, entre le président de l’Ukraine et lui, de l’obtention de fonds militaires contre des informations compromettantes visant M. Joe Biden, candidat probable à l’élection présidentielle de novembre de cette année-ci, et rival probable de Trump.

M. Bolton, c’est un personnage assez spécial. C’est un conservateur. C’est un neo-con comme on dit là-bas [partisan de l’imposition de la démocratie type US à l’ensemble des nations du monde – « pour leur bien »], c’est-à-dire [aussi], c’est un faucon en matière militaire. C’est quelqu’un qui [avait] déjà [manifesté] tout jeune [son soutien] à la guerre du Vietnam même si Wikipédia souligne qu’il avait consenti  des efforts considérables pour ne pas être envoyé lui-même là-bas.

Il a toujours défendu une politique des Etats-Unis extrêmement dure. Il a été ambassadeur des Etats-Unis aux Nations-Unies et il faut dire qu’il est opposé à  l’institution même des Nations-Unies : il est pour la suppression de cet organisme. Ça, c’était sous le président George W. H. Bush, Bush père. Et plus récemment, il a été le conseiller, un conseiller à la sécurité internationale chez M. Trump de 2018 à 2019.

C’est un personnage haut en couleurs. Il a une énorme moustache qui permet de le reconnaître très facilement. Une personnalité très à droite, très dure en matière de politique étrangère. C’est lui qui a conseillé en particulier, à son époque : à l’époque où il était conseiller à la Maison-Blanche, à M. Trump que les États-Unis dénoncent un certain nombre de traités militaires et, en particulier, celui avec l’Iran.

Donc, un personnage très à droite sur l’échiquier politique mais qui en est venu à jouer un rôle clé parce que c’est quand même une personne qui s’identifie fortement au rôle de l’Etat. Il a le « sens de l’Etat » et, dans les dépositions qui ont eu lieu au moment de la procédure d’impeachment, de destitution de Trump au niveau du Congrès, donc de la chambre basse, de l’Assemblée Nationale, un certain nombre de personnes dans son entourage, des adjoints, des personnes de son cercle [Fiona Hill, Alexander Vindman] ont témoigné et ont rapporté en particulier son opinion extrêmement défavorable à la manière dont Trump mène sa barque. Cela dit,  il est un grand adversaire des Démocrates et donc, il n’était pas prêt non plus à faire des cadeaux aux Démocrates. Au moment où la procédure est passée, où l’impeachment a été voté par le Congrès et où la procédure passait ensuite au Sénat pour qu’il y ait un procès véritablement qui se tienne et où, en raison d’une majorité Républicaine au Sénat, il était certain que, quelle que soit la manière dont les débats se déroulent, l’impeachment ne serait pas confirmé au niveau du Sénat.

Cela dit, tout le monde disait que le témoignage de Bolton serait essentiel. La question a été réglée du fait que les Républicains n’ont appelé aucun témoin, c’est-à-dire qu’en fait, il n’y a pas eu de procès. Il y a eu juste une délibération du jury… mais ce n’était pas une « délibération » puisqu’il n’y avait rien à délibérer ! Ça a été un vote selon les lignes partisanes et M. Trump a été exonéré. Cela dit, M. Bolton aurait pu quand même dire des choses très très compromettantes pour M. Trump.

Il est vrai qu’il a traîné la patte : il ne s’est pas porté volontaire pour témoigner au niveau du Congrès et il avait dit aussi qu’il ne se présenterait devant le Sénat pour témoigner que s’il était subpoenaed, c’est-à-dire s’il était appelé à comparaître par une décision d’ordre judiciaire. Donc, il n’était pas enthousiaste à se présenter.

Les raisons qui le poussaient, c’était, à mon sens, essentiellement parce qu’il n’avait pas envie de faire de cadeau aux Démocrates. La presse a beaucoup insisté sur le fait qu’on savait qu’il allait publier un livre sur tout ce qui s’était passé : le livre qui paraît la semaine prochaine, et que, voilà, on laissait entendre que M. Bolton était décidé à faire fortune grâce à la vente de ce livre et que, par conséquent, il n’était pas enthousiaste à, comment dire ?  spill the beans, à vendre la mèche avant, avant que le livre ne sorte. C’est possible mais cela dit, je ne parierais pas sur cela : c’est un monsieur qui a le sens de l’Etat, mais il n’a aucune sympathie pour les Démocrates qui avaient mis en accusation M. Trump.

D’ailleurs, dans le livre – le livre n’est pas encore paru mais il y a les bonnes feuilles qui circulent – dans le livre, M. Bolton dit que, de toute manière, les Démocrates s’y étaient très très mal pris en accusant Trump uniquement sur le dossier de l’Ukraine et il apporte les preuves qu’il aurait fallu étoffer ce dossier par un grand nombre d’autres choses : les tentatives de M. Trump vis-à-vis de la Turquie d’essayer d’obtenir des choses de la Turquie de la même manière que de l’Ukraine, de la Chine, en articulant entièrement sa politique économique vis-à-vis de la Chine par rapport à des avantages personnels de soutien de M. Xi Jinping vis-à-vis de lui. C’est-à-dire en fait, M. Trump, au niveau de ses rapports avec l’ensemble des chefs d’Etat, se conduit exactement de la manière dont on sait qu’il se conduit en affaires : sur des rapports de force, du chantage affectif et autres, des tactiques, voilà, d’homme d’affaires véreux, ce qu’il est en réalité.

Est-ce qu’une parution du livre de M. Bolton plus tôt, est-ce que sa comparution devant l’Assemblée Nationale, le Congrès, ou devant le Sénat, est-ce que ç’aurait fait une différence ? Je crois que tout ce qu’il dit dans son livre, en fait, était déjà connu. Il ne fait que confirmer des choses que tout le monde savait, des choses qui circulaient déjà. Je ne pense pas, moi, que ça aurait fait une différence. La politique neo-con qui a été importante sous les deux présidents Bush, Bush père et Bush fils, c’est un courant qui est moins représenté maintenant, qui est moins fort : ce n’est pas un courant dominant dans le Parti républicain, pas plus que l’autre courant qui est vraiment, je dirais, opposé à Trump, c’est-à-dire le courant qui se situe – qui se situait autrefois – autour de John McCain et, aujourd’hui, autour de la mémoire de John McCain.

Toute la question de Trump, de sa disparition, de la chute de la météorite Trump, tourne autour du soutien de sa base, une base qui, au départ, était suffisante, de l’ordre de 40 à parfois 45 % dans l’opinion à le soutenir. C’est là que les choses se jouent et c’est là que, maintenant, quelque chose est en train de se passer plus que dans les livres écrits par l’un ou l’autre, plus que par l’apparition de témoins ou même de lanceurs d’alerte. C’est ça qui joue et c’est ça, en ce moment, qui est en train de virer un petit peu de bord.

M. Trump a fait la preuve auprès de son électorat qu’il n’était pas capable, qu’il n’avait pas été capable véritablement, en fait, de gérer la crise du coronavirus. Elle montre maintenant, par le mouvement Black Lives Matter, qu’il n’est pas parvenu à reprendre la barre et, surtout, à mon sens – et ça, j’attire l’attention là-dessus depuis quelques semaines, il est apparu que quand M. Trump demande à ses troupes d’apparaître, comme il l’a demandé une première fois en essayant de mobiliser des gens, ses supporters, suprémacistes blancs surarmés, de se présenter devant les capitoles, devant les préfectures, dans les états pour essayer de remettre en question le confinement, c’est un nombre très très limité de personnes qui se sont présentées, quelques dizaines souvent, quelques centaines au plus. Que, quand M. Trump a commencé à avoir très peur parce qu’il y avait véritablement des manifestations et des risques d’émeute autour de la Maison-Blanche, quand il a dit à ses troupes : « Ce soir, c’est la fête, c’est à vous de venir ! », personne n’est venu. C’est-à-dire qu’en fait, ses troupes surarmées que l’on voit défiler ici ou là, que j’appelle « l’armée confédérée en déroute » : ceux qui ont perdu la Guerre de sécession, ne sont pas venus.

J’attire l’attention sur cette image de Trump en général de l’armée sécessionniste, de l’armée confédérée. Vous la trouvez dans mon livre : ça fait partie des billets que je faisais en 2017 sur mon blog. Et c’est maintenant que vous la voyez apparaître dans les chroniques des commentateurs américains, que vous pouvez trouver cette analyse.

J’ai attiré l’attention depuis le départ dans mes commentaires – et si vous dites que c’est pour me vanter, oui : c’est pour me vanter ! – sur le fait que j’ai en général au moins quelques heures d’avance sur les commentateurs américains et, dans ce cas-ci, vous voyez, c’est de l’ordre de 3 années, de 3 ans. Ça me donne envie de continuer.

J’avais mis un peu entre parenthèses mes commentaires à l’époque de la pandémie, du spike, du point culminant de la pandémie. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça correspondait aussi avec la décision du Sénat américain de l’exonérer en votant contre sa destitution. Le moment est peut-être venu de reparler davantage de M. Trump parce que j’ai le sentiment que la météorite Trump, elle est en train, voilà, de rougir parce qu’elle entre dans les strates supérieures de la stratosphère et que le moment est peut-être venu de reparler de lui davantage comme je viens de le faire à l’instant, devant vous.

Voilà, merci.

9 réponses à “Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton

  1. Avatar de ilicitano
    ilicitano

    Trump et la prise de contrôle par la Garde Nationale

    Washington n’a été que la première étape

    Deuxième étape : Chicago
    https://edition.cnn.com/2025/08/22/politics/chicago-national-guard-trump-crackdown

    Donald Trump a déclaré vendredi que Chicago serait la prochaine ville ciblée par son administration pour une répression fédérale de la criminalité et a suggéré une campagne plus longue et plus intense dans la capitale nationale.

    Troisième étape : New York
    https://www.rtl.be/actu/monde/international/donald-trump-va-deployer-larmee-dans-deux-nouvelles-villes-americaines-cest-la/2025-08-22/article/760870

    Donald Trump a annoncé vendredi que Chicago et New York, dirigées par les démocrates, seraient les « prochaines » villes à être reprises en main par les forces de l’ordre fédérales, comme l’est la capitale Washington pour lutter, selon l’administration américaine, contre la criminalité.

    etc, etc,…

    Répondre
  2. Avatar de Garorock
    Garorock

    La fenètre d’overton est en train de se refermer.
    Ce n’est souvent que pour une question de timing que la » ruse de la raison » l’emporte.
    La bande passante est pourtant plus large qu’au temps de Napoléon.
    Il nous est possible d’entendre tout le bruit qu’y font Trump et ses soutiens, de parler aussi fort qu’eux et de les vouer aux gémonies.
    Mais rien ne les empêche d’avancer selon leur plan.
    Le donald parle beaucoup. Il parle trop. Il pourrait être manipulé; il pourrait se manipuler tout seul…
    La Guilaine ne l’a vu que deux ou trois fois, vite fait: un vrai gentlemen! Et jamais sur l’Ile d’Epstein qu’elle ne semble pas connaître beaucoup. Elle a peut être vu Clinton plus souvent…
    C’est vieux, c’est flou, plus personne ne se souvient de rien.
    Passons à autre chose.
    De fait plus les jours vont passer, plus il faudra avoir de courage pour parler!

    Répondre
    1. Avatar de Thomas jeanson
      Thomas jeanson

      Et chez nous, la fenêtre est aussi en train de se rétrécir.

      Que faire d’utile avec la latitude que nous avons encore ?

      Répondre
    2. Avatar de Paul Darquennes
      Paul Darquennes

      J’ai bien peur que vous n’ayez raison.
      Voici une video de Denys Davydov (en anglais mais compréhensible) reporter indépendant de la guerre en Ukraine que je suis depuis 2022.
      Il commente une conférence de presse lunaire donnée hier par Donald Trump; je ne l’ai pas souvent vu aussi sévère.
      Trump considère que l’affaire Epstein n’est qu’un Hoax des Démocrates, le poisson est noyé en tous les cas pour Trump il l’est.
      https://www.youtube.com/watch?v=jK5Z2uFV3pk

      Répondre
  3. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    La version  » RUSSOPHILE  » (au moins). Ca a l’air de ‘se tenir’…sauf nuance(s) qui ne m »apparaissent pas …^?^…

    Le domicile de John Bolton perquisitionné par le FBI, Trump réagit 22 août 2025, 21:09

     » Des sources affirment que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une enquête très médiatisée portant sur des documents classifiés, alors que le président Trump a nié toute connaissance de l’affaire, suggérant que l’ancien conseiller à la sécurité nationale pourrait être «très antipatriotique». Le FBI a perquisitionné le domicile et le bureau de John Bolton, célèbre faucon de la politique étrangère et ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, ont rapporté plusieurs médias américains ce 22 août. Le New York Post, qui a été le premier à annoncer la nouvelle, a indiqué que ces perquisitions s’inscrivaient dans le cadre d’une enquête très médiatisée sur la gestion de documents classifiés. Bolton « pourrait être très antipatriotique », selon Trump John Bolton, connu pour ses positions en faveur du changement de régime comme outil de politique étrangère américaine, a servi pendant 18 mois lors du premier mandat de Trump avant d’être limogé en septembre 2019. Trump l’avait ensuite qualifié de « cinglé », de « perdant » et de « personne très stupide », et a décrit son embauche comme l’une de ses « plus grosses erreurs ». Dans ses déclarations à un journaliste ce 22 août, Trump a affirmé n’avoir rien su des perquisitions et n’en avoir eu connaissance que par les informations à la télévision. Le président américain a aussi déclaré que Bolton « était très mauvais dans ce qu’il faisait », n’était « pas très intelligent » et pourrait « être très antipatriotique », avant d’ajouter : « Nous allons le découvrir ».

    Enquête sur la possession de documents classifiés
    Selon des rapports de presse, des agents du FBI ont perquisitionné le domicile de John Bolton à Bethesda, dans le Maryland, ainsi que son bureau à Washington D.C. tôt dans la journée. Des images partagées en ligne montrent des agents dans ce qui semble être son jardin et devant son bureau, en train de charger des cartons dans des véhicules. Bolton aurait été aperçu dans le hall de son bureau en train de discuter avec deux personnes portant des gilets pare-balles du FBI.

    L’enquête viserait à déterminer si John Bolton possède encore des documents classifiés datant de son mandat, notamment ceux liés à ses mémoires de 2020, intitulées « The Room Where It Happened ». Sous le premier mandat de Trump, le département américain de la Justice a tenté d’empêcher la publication du livre, affirmant qu’il contenait des informations classifiées. Un juge fédéral a finalement autorisé sa publication, et le département de la Justice sous Biden a abandonné les poursuites pénales et civiles en juin 2021.

    Ni arrêté, ni inculpé
    Pour l’heure, John Bolton n’a été ni arrêté ni inculpé, selon la presse américaine, dont l’Associated Press, qui a cité les déclarations d’une source proche de l’enquête qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat. Ni le porte-parole de l’ancien conseiller à la sécurité nationale ni la Maison Blanche n’ont fait de commentaires sur cette affaire jusqu’à présent.

    Messages énigmatiques
    Si le département américain de la Justice n’a toujours pas publié de déclaration officielle, le procureur général Pam Bondi a publié sur X plus tôt dans la journée que « La sécurité de l’Amérique n’est pas négociable. Justice sera faite. Toujours ». Elle répondait au message énigmatique du directeur du FBI, Kash Patel, qui a écrit : « PERSONNE n’est au-dessus des lois […] Agents du FBI en mission ». Le directeur adjoint du FBI, Dan Bongino, a également republié la déclaration de Patel, ajoutant que « La corruption publique ne sera pas tolérée ». Patel avait précédemment classé Bolton parmi les membres de l’« État profond » américain dans son livre publié en 2023. John Bolton s’est fréquemment opposé à Donald Trump sur la politique étrangère. Dès son retour à la Maison Blanche cette année, Trump a révoqué les habilitations de sécurité de plus de 40 anciens responsables du renseignement, dont Bolton, et l’a privé de sa protection rapprochée. « 

    Répondre
  4. Avatar de Pascal
    Pascal

    N’ai je pas déjà dit que Poutine était l’image du père pour Trump, ou au moins un idéal et que j’adore sa casquette « Trump was right about everything » en toute modestie ?
    https://www.huffingtonpost.fr/international/video/la-fascination-de-trump-pour-poutine-est-illustree-dans-cette-sequence-lunaire-a-la-maison-blanche_253898.html
    Ce qui est sidérant, c’est de voir comment Trump peut dire n’importe quoi et qu’autour de lui, tout le monde fait semblant. Par peur, par respect pour la fonction, par calculs politiques ? Pas une voix pour dire « Monsieur vous dites n’importe quoi ! » ou peut-être que ceux en capacité de le faire ne sont pas invités !

    Répondre
    1. Avatar de Tout me hérisse
      Tout me hérisse

      […]par respect pour la fonction, […]
      D.Trump est sans doute à classer chez les ‘neuneus’ mais il occupe une fonction impliquant pour tous, le plus grand respect et qui sait, la crainte de rétorsions de la part de l’environnement humain et politique ayant poussé ce personnage à ce poste… !

      Répondre
      1. Avatar de Otromeros
        Otromeros

        Comme Trump parle de plein de sujets à la fois, genre concours d’improvisation.., aucun journaliste présent pour évoquer le sujet X ne peut aborder, suffisamment préparé , les sujets Y puis Z puis..
        C’est soit (très) habile, soit des scories des méandres de l’impro…
        De toute façon, à la fin… c’est l’Allemagne qui gagne..! (proverbe FIFA)

        Et puis, une oreillette dernier cri…?? mais ça se saurait…?!?

        Répondre
  5. Avatar de Emmanuel
    Emmanuel

    L’interview montre un grand sarcasme de la part de Bolton, qui en gros, decrit l’amateurisme de Trump, tout en maintenant son devoir de reserve. On savait déjà que Trump était incapable de se concentrer sur un texte de plus d’une page, qu’il ne sait pas écouter, qu’il a une tres haute image de lui-meme, etc…Le parfait candidat pour Poutine….Comment un tel personnage a-t-il pu être reelu ? Une partie des USA est vraiment malade…

    Répondre

