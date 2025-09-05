Les porteurs de mauvaises nouvelles par Jean-Jules-Antoine Lecomte du Noüy
Je vous rappelle la série noire pour Trump dont je parlais hier dans ma vidéo : illégalité de l’envoi des troupes en Californie, illégalité des tarifs douaniers, illégalité de la suppression des fonds alloués à Harvard. Mais, comme si trois malheurs n’arrivaient jamais seuls, sont tombés aujourd’hui les chiffres US de l’emploi pour août.
Flash-back : Comme les chiffres de l’emploi pour juillet avaient été médiocres : 73 000 au lieu des 120 000 – 150 000 mensuels attendus bon an, mal an, Trump avait présenté ses plus plates excuses au peuple américain – non, je plaisante bien entendu : il avait décapité la direction du bureau des statistiques !
Emplois créés en août : 22 000 (donc 6 à 7 fois moins que d’habitude) !
Et … cerise sur le gateau : le chiffre pour juin est révisé de +14 000 à -13 000 !
Malheureusement pour Trump il ne pourra pas décapiter une seconde fois la direction du département des statistiques : la nouvelle équipe n’est pas encore en place. Mais heureux pour lui que ses tarifs douaniers soient déclarés inconstitutionnels : le commerce va repartir (enfin, dès que ses pourvois en appel auront été invalidés) !
Seule consolation pour Trump dans la journée d’aujourd’hui : sa décision de débaptiser le « Ministère de la Défense » en « Ministère de la Guerre » – une décision déchirante sans aucun doute pour un pacifiste endurci comme lui, mais au moins Xi Jinping, Poutine et Kim Jong-un n’en dormiront pas cette nuit ! © Dow Jones
1) Chiffres annoncés aujourd’hui (septembre 2025, pour août) et révisions des trois mois précédents
-
- Août 2025 : +22 000 emplois créés (bls.gov, reuters, washingtonpost).
-
- Juillet 2025 (révisé) : annoncé initialement à +73 000, corrigé à +79 000.
-
- Juin 2025 (révisé) : annoncé à +14 000, corrigé à –13 000 (première destruction nette d’emplois depuis décembre 2020).
-
- Mai 2025 : pas de nouvelle révision mentionnée ce mois-ci (dernière disponible : forte baisse, voir plus bas).
2) Chiffres annoncés il y a un mois (rapport de juillet publié début août 2025) et révisions alors communiquées
Dans le rapport de juillet 2025 (sorti le 1er août) :
-
- Juillet 2025 : annoncé à +73 000.
-
- Juin 2025 : révisé de +14 000 à –13 000 (soit –27 000).
-
- Mai 2025 : révisé de +144 000 à environ +19 000 (–125 000).
-
- Avril 2025 : pas de révision annoncée à ce moment-là.
Les révisions de mai et juin représentaient à elles seules une correction de –258 000 emplois.
3) Prévisions (consensus) vs. réalité pour juillet et août
-
- Juillet 2025 :
-
- Consensus : environ +100 000 attendus.
-
- Réel (initial) : +73 000.
-
- Révisé : +79 000.
-
- Juillet 2025 :
-
- Août 2025 :
-
- Consensus : environ +75 000 attendus.
-
- Réel : +22 000.
-
- Août 2025 :
4) Présentation sous forme de tableau
|Mois
|Prévisions (consensus)
|Réel (initial)
|Révisé (le cas échéant)
|Mai 2025
|—
|+144 000
|~+19 000 (–125 000)
|Juin 2025
|—
|+14 000
|–13 000 (–27 000)
|Juillet 2025
|~100 000
|+73 000
|+79 000 (+6 000)
|Août 2025
|~75 000
|+22 000
|—
Lecture d’ensemble
-
- L’emploi ralentit fortement : août (+22k) est bien en-deçà des attentes, et juin a finalement basculé en territoire négatif.
-
- Les révisions massives de mai et juin soulignent que la situation était plus fragile que prévu.
-
- Le marché du travail paraît désormais nettement refroidi, renforçant l’hypothèse d’un prochain assouplissement monétaire de la Fed.
ChatGPT-5
Laisser un commentaire