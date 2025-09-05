Blog de Paul Jorion

En ce vendredi de début septembre, il vaut mieux être vous que Donald Trump !

Les porteurs de mauvaises nouvelles par Jean-Jules-Antoine Lecomte du Noüy

Je vous rappelle la série noire pour Trump dont je parlais hier dans ma vidéo : illégalité de l’envoi des troupes en Californie, illégalité des tarifs douaniers, illégalité de la suppression des fonds alloués à Harvard. Mais, comme si trois malheurs n’arrivaient jamais seuls, sont tombés aujourd’hui les chiffres US de l’emploi pour août.

Flash-back : Comme les chiffres de l’emploi pour juillet avaient été médiocres : 73 000 au lieu des 120 000 – 150 000 mensuels attendus bon an, mal an, Trump avait présenté ses plus plates excuses au peuple américain – non, je plaisante bien entendu : il avait décapité la direction du bureau des statistiques !  

Emplois créés en août : 22 000 (donc 6 à 7 fois moins que d’habitude) !

Et … cerise sur le gateau : le chiffre pour juin est révisé de +14 000 à -13 000 !

Malheureusement pour Trump il ne pourra pas décapiter une seconde fois la direction du département des statistiques : la nouvelle équipe n’est pas encore en place. Mais heureux pour lui que ses tarifs douaniers soient déclarés inconstitutionnels : le commerce va repartir (enfin, dès que ses pourvois en appel auront été invalidés) !

Seule consolation pour Trump dans la journée d’aujourd’hui : sa décision de débaptiser le « Ministère de la Défense » en « Ministère de la Guerre » –  une décision déchirante sans aucun doute pour un pacifiste endurci comme lui, mais au moins Xi Jinping, Poutine et Kim Jong-un n’en dormiront pas cette nuit !   © Dow Jones

1) Chiffres annoncés aujourd’hui (septembre 2025, pour août) et révisions des trois mois précédents

    • Juillet 2025 (révisé) : annoncé initialement à +73 000, corrigé à +79 000.
    • Juin 2025 (révisé) : annoncé à +14 000, corrigé à –13 000 (première destruction nette d’emplois depuis décembre 2020).
    • Mai 2025 : pas de nouvelle révision mentionnée ce mois-ci (dernière disponible : forte baisse, voir plus bas).

2) Chiffres annoncés il y a un mois (rapport de juillet publié début août 2025) et révisions alors communiquées

Dans le rapport de juillet 2025 (sorti le 1er août) :

    • Juillet 2025 : annoncé à +73 000.
    • Juin 2025 : révisé de +14 000 à –13 000 (soit –27 000).
    • Mai 2025 : révisé de +144 000 à environ +19 000 (–125 000).
    • Avril 2025 : pas de révision annoncée à ce moment-là.

Les révisions de mai et juin représentaient à elles seules une correction de –258 000 emplois.

3) Prévisions (consensus) vs. réalité pour juillet et août

    • Juillet 2025 :
        • Consensus : environ +100 000 attendus.
        • Réel (initial) : +73 000.
        • Révisé : +79 000.
    • Août 2025 :
        • Consensus : environ +75 000 attendus.
        • Réel : +22 000.

4) Présentation sous forme de tableau

Mois Prévisions (consensus) Réel (initial) Révisé (le cas échéant)
Mai 2025 +144 000 ~+19 000 (–125 000)
Juin 2025 +14 000 –13 000 (–27 000)
Juillet 2025 ~100 000 +73 000 +79 000 (+6 000)
Août 2025 ~75 000 +22 000

Lecture d’ensemble

    • L’emploi ralentit fortement : août (+22k) est bien en-deçà des attentes, et juin a finalement basculé en territoire négatif.
    • Les révisions massives de mai et juin soulignent que la situation était plus fragile que prévu.
    • Le marché du travail paraît désormais nettement refroidi, renforçant l’hypothèse d’un prochain assouplissement monétaire de la Fed.

ChatGPT-5

2 réponses à “En ce vendredi de début septembre, il vaut mieux être vous que Donald Trump !

  1. Avatar de gaston
    gaston

    Les malheurs de Donald.

    Ses « accidents de parcours » avec la justice américaine sont les premiers obstacles sérieux qu’il rencontre depuis 8 mois. Optimiste, le média Slate, reprenant un article de The Atlantic, en faisant l’inventaire de ses défaites devant les tribunaux, prend le risque de titrer « il existe un moyen efficace de lutter contre Trump » :

    https://www.slate.fr/monde/strategie-contre-donald-trump-poursuites-judiciaires-resistance-etats-unis-justice

    Efficace ?

    Dans sa dernière vidéo avec Joanna Coles, Michael Wolff ne paraît pas totalement convaincu en nous déclarant que Trump face à un « non » fait preuve de plus en plus « d’arrogance, d’orgueil et de rage » :

    https://www.youtube.com/watch?v=CIFxx-3N-bI

    Et en plus il devient parano, puisqu’il pense que ses copains XI, Vlad et Kim « complotent » contre l’Amérique et il leur dit !

    https://www.rtbf.be/article/moscou-refute-les-accusations-portees-par-trump-d-une-conspiration-contre-les-etats-unis-11595757

    Tiendra-t-il encore longtemps comme ça ?

    Répondre
    1. Avatar de Otromeros
      Otromeros

      Le problème, avec le temps qui passe, c’est qu’il a pu créer (et armer) aux frontières des milices de ‘kapos’ qu’il fait s’entraîner ( et ‘couvre’ à 100%) sur pièces vivantes type ‘mexicains basanés’…
      De là à servir de garde prétorienne..

      Répondre

