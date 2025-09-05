Les porteurs de mauvaises nouvelles par Jean-Jules-Antoine Lecomte du Noüy

Je vous rappelle la série noire pour Trump dont je parlais hier dans ma vidéo : illégalité de l’envoi des troupes en Californie, illégalité des tarifs douaniers, illégalité de la suppression des fonds alloués à Harvard. Mais, comme si trois malheurs n’arrivaient jamais seuls, sont tombés aujourd’hui les chiffres US de l’emploi pour août.

Flash-back : Comme les chiffres de l’emploi pour juillet avaient été médiocres : 73 000 au lieu des 120 000 – 150 000 mensuels attendus bon an, mal an, Trump avait présenté ses plus plates excuses au peuple américain – non, je plaisante bien entendu : il avait décapité la direction du bureau des statistiques !

Emplois créés en août : 22 000 (donc 6 à 7 fois moins que d’habitude) !

Et … cerise sur le gateau : le chiffre pour juin est révisé de +14 000 à -13 000 !

Malheureusement pour Trump il ne pourra pas décapiter une seconde fois la direction du département des statistiques : la nouvelle équipe n’est pas encore en place. Mais heureux pour lui que ses tarifs douaniers soient déclarés inconstitutionnels : le commerce va repartir (enfin, dès que ses pourvois en appel auront été invalidés) !

Seule consolation pour Trump dans la journée d’aujourd’hui : sa décision de débaptiser le « Ministère de la Défense » en « Ministère de la Guerre » – une décision déchirante sans aucun doute pour un pacifiste endurci comme lui, mais au moins Xi Jinping, Poutine et Kim Jong-un n’en dormiront pas cette nuit ! © Dow Jones

1) Chiffres annoncés aujourd’hui (septembre 2025, pour août) et révisions des trois mois précédents

Août 2025 : +22 000 emplois créés (bls.gov, reuters, washingtonpost).



Juillet 2025 (révisé) : annoncé initialement à +73 000, corrigé à +79 000 .



Juin 2025 (révisé) : annoncé à +14 000, corrigé à –13 000 (première destruction nette d’emplois depuis décembre 2020).



Mai 2025 : pas de nouvelle révision mentionnée ce mois-ci (dernière disponible : forte baisse, voir plus bas).



2) Chiffres annoncés il y a un mois (rapport de juillet publié début août 2025) et révisions alors communiquées

Dans le rapport de juillet 2025 (sorti le 1er août) :

Juillet 2025 : annoncé à +73 000 .



Juin 2025 : révisé de +14 000 à –13 000 (soit –27 000).



Mai 2025 : révisé de +144 000 à environ +19 000 (–125 000).



Avril 2025 : pas de révision annoncée à ce moment-là.



Les révisions de mai et juin représentaient à elles seules une correction de –258 000 emplois.

3) Prévisions (consensus) vs. réalité pour juillet et août

Juillet 2025 : Consensus : environ +100 000 attendus. Réel (initial) : +73 000 . Révisé : +79 000 .



Août 2025 : Consensus : environ +75 000 attendus. Réel : +22 000 .



4) Présentation sous forme de tableau

Mois Prévisions (consensus) Réel (initial) Révisé (le cas échéant) Mai 2025 — +144 000 ~+19 000 (–125 000) Juin 2025 — +14 000 –13 000 (–27 000) Juillet 2025 ~100 000 +73 000 +79 000 (+6 000) Août 2025 ~75 000 +22 000 —

Lecture d’ensemble

L’ emploi ralentit fortement : août (+22k) est bien en-deçà des attentes, et juin a finalement basculé en territoire négatif .



Les révisions massives de mai et juin soulignent que la situation était plus fragile que prévu.



Le marché du travail paraît désormais nettement refroidi , renforçant l’hypothèse d’un prochain assouplissement monétaire de la Fed .



ChatGPT-5