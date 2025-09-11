Blog de Paul Jorion

L’actualité est sinistre

Charlie Kirk, jeune personnalité de l’extrême-droite américaine, assassiné il y a une heure.

Des drones russes ont été abattus en Pologne.

Gaza rasé, la Cisjordanie annexée de fait.

Israël attaque le Qatar.

On serait tenté de dire « tout cela n’annonce rien de bon », l’ennui, c’est qu’on n’en est plus à annoncer : on est dedans.

5 réponses à “L’actualité est sinistre

  1. Avatar de CloClo
    CloClo

    Ca commence à brûler les Hotels de Luxe …

    https://x.com/nexta_tv/status/1965845564253462806

    Répondre
  2. Avatar de CloClo
    CloClo

    La guerre des drones !

    https://x.com/ObsDelphi/status/1965620101815931378

    Répondre
  3. Avatar de Garorock
    Garorock

    Sur les réseaux sociaux, Donald Trump a posté : « Pourquoi la Russie viole-t-elle l’espace aérien polonais avec des drones ? C’est parti ! »

    Qu’est ce qui est parti, le kiki?

    Répondre
  4. Avatar de Garorock
    Garorock

    https://www.latribune.fr/la-tribune-dimanche/dans-le-monde/en-bielorussie-un-dangereux-face-a-face-entre-la-russie-et-l-otan-1031967.html

    La Russie et la Biélorussie vont de nouveau faire trembler les frontières de l’Otan. À partir de vendredi et jusqu’au 16 septembre, les deux pays organisent les exercices militaires Zapad-2025 (« Ouest 2025 »), qui se déroulent tous les quatre ans depuis 2009 en territoire biélorusse.

    Ces manœuvres suscitent l’inquiétude des pays membres de l’Alliance atlantique, en particulier des États frontaliers comme la Pologne et les pays Baltes. Non sans raison. Les derniers exercices du genre, en 2021, avaient été le prélude à l’invasion russe de l’Ukraine quelques mois plus tard.

    Répondre
  5. Avatar de Garorock
    Garorock

    Netanyahou inaugure la « promenade Trump » sur la plage du centre d’Israël, citant le projet de la Riviera de Gaza
    Netanyahou, qualifiant Trump de « meilleur ami d’Israël », a déclaré que le président américain « m’avait parlé à plusieurs reprises de propriétés en bord de mer. Il a mentionné un endroit un peu plus au sud d’ici, à Gaza ». Le plan annoncé prévoit une tutelle de Gaza par les États-Unis pendant au moins une décennie, avec une « réinstallation volontaire » des Palestiniens.
    ( Haaretz)

    Répondre

