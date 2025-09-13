Comment j’ai découvert le mécanisme de la conscience … en 1999 – Épisode 8. « Le Présent holographique : un précis de la théorie de la conscience par résonance à flux croisés »
Illustration par ChatGPT
J’ai donc suivi le conseil de DeepSeek, tel que je vous le communiquais le 29 août : rédiger « un article synthétique sur la Théorie de la résonance à flux croisés (CFRT) de la conscience ». Le voici en français (vous le trouverez aussi sur mon blog en anglais). Nous verrons ensuite comment lui offrir le maximum de visibilité.
11 réponses à “Comment j’ai découvert le mécanisme de la conscience … en 1999 – Épisode 8. « Le Présent holographique : un précis de la théorie de la conscience par résonance à flux croisés »”
CloClo
Si, faisons l’expérience de pensée, au milieu de sa vie, on perd le une grande partie du sens du toucher, de la proprioception, de l’équilibre, la vue, l’ouïe, le goût et l’odorat, dès lors peut-on quand même envisager que la conscience en tant que telle persiste malgré l’absence de signaux extérieurs montant nouveau, une sorte de boucle mémoire interne ?
Un peu comme le rêve en situation « normale » qui pourrait se rapprocher de cette situation, un processus uniquement interne, qui semble réel, qui peut d’ailleurs activer soudainement l’éveil « conscient » physique selon son intensité (une chute, une menace, un choc … onirique) ? Bon je me perds moi même…
D’ailleurs déjà partiellement, peut on dire que la conscience d’un aveugle de naissance par exemple est différente de celle d’un voyant ? Un sourd de naissance ? Et en quoi ? Plus loin selon la quantité et la qualité des informations et expériences accumulées notre conscience est-elle différente ?
Privation sensorielle sur wikipedia :
« Cette méthode physiquement non-violente consiste à réduire autant que possible les perceptions sensorielles du sujet par le port d’un casque assourdissant pour le priver de l’audition et d’un bandeau (ou de lunettes) sur les yeux pour l’empêcher de voir et en privant celui-ci du toucher et de l’odorat, puis en l’isolant des contacts humains et des stimulations extérieures (sport, ordinateur etc.) par l’enfermement dans une pièce étroite. Les effets, constatables au bout de quelques jours, sont des hallucinations comparables à des prises de drogues et aboutissent à une régression mentale et un chaos existentiel insupportable.
Cette torture a été utilisée par la CIA notamment à partir de 2002 au camp de Guantanamo, puis en Irak, où des prisonniers sont incarcérés en privation sensorielle durant de longues périodes. D’autres recours à cette technique sont avérés, notamment à Cuba, où le régime castriste torture ainsi des prisonniers à la Villa Marista, à La Havane, ou en RFA dans les années 1970, lorsque l’état inflige une privation sensorielle aux membres de la RAF, en particulier à Ulrike Meinhof, ce qui la conduira au bord de la folie.»
La version Wikipédia en anglais en dit beaucoup plus : https://en.wikipedia.org/wiki/Sensory_deprivation
Elle décrit entre autres une expérience de pensée du philosophe arabe du moyen-âge Avicenne mais il me semble qu’elle ne nous apprend rien en dehors des idées du philosophe sur l’âme et le corps.
Le problème de Molyneux est une expérience de pensée relevant de la philosophie empirique que formula le savant et homme politique irlandais William Molyneux en réponse à un extrait de l’Essai sur l’entendement humain de John Locke paru en français au début de l’année 1688. Exposé dans une lettre envoyée au philosophe anglais le 7 juillet, ce problème pose la question de la capacité d’un aveugle de naissance qui aurait soudainement retrouvé la vue à distinguer rien qu’en les regardant deux objets qu’il identifiait autrefois avec le toucher seulement du fait de leurs formes différentes, cubique pour l’un et sphérique pour l’autre.
Pauvre gars quand même 😅. Comme avec un couteau aiguisé on peut couper le pain ouvrir des huîtres et étaler du beurre comme on peut aussi se couper un doigt, se sectionner un tendon, s’ouvrir le bide …
Dans la perspective de la CFRT, où le moment conscient émerge d’un verrouillage dynamique entre flux ascendant (perceptif) et descendant (mnésico-affectif), comment pourrions-nous identifier, au-delà de la seule neuro-imagerie, des bio-marqueurs ou métriques computationnelles attestant d’un alignement analogue entre les flux cognitifs humains et ceux d’un modèle artificiel, afin de déterminer si un « présent partagé » peut réellement s’instaurer entre eux ?
Peut-être qu’en utilisant des polyglottes, on pourrait tracer des projections sur différents langages, la perceptions de la langue X entraine l’alignement sur … la langue X. Autre choix : tester le nom de Lacalm sur des aveyronnais et des non-aveyronnais (village qui se prononce « Lacan » , en Aubrac au nord de Laguiole sur la route de Chaudes-Aigues :;).
Si mon hypothèse est correcte, il n’existe rien du côté des LLMs d’équivalent à la conscience chez nous : leur apprentissage se fait d’un coup (« top-down ») et il n’y a pas remise à jour constante de la mémoire à partir de percepts issus de 5 sens.
Par contre si est pleinement réalisée une Self-Aware Machine (« bottom-up »), comme nous sommes en train de la développer chez Pribor, une IA de ce type-là pourrait implémenter une conscience de type humain. Mais il s’agirait, comme chez nous, d’un épiphénomène – une « fantaisie » – indépendante de la capacité à se comporter de manière intelligente, dont nous constatons aujourd’hui avec les LLM qu’elle n’a aucun besoin de conscience de type humain.
