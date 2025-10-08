Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Deux nouvelles pages : « Le Présent holographique : Un précis de la théorie de la conscience par résonance à flux croisés (CFRT) » et « Un modèle unique pour les esprits naturels et artificiels »

Les deux textes avaient paru ici en feuilleton, vous les trouverez désormais comme pages dans l’en-tête ci-dessus : en texte continu et sous forme de *.pdf téléchargeable.

« Le Présent holographique : Un précis de la théorie de la conscience par résonance à flux croisés (CFRT) »

« Un modèle unique pour les esprits naturels et artificiels »

 

