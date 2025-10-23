Illustration par DALL·E
Sont présentées ici les caractéristiques, divergences et synergies entre trois approches : Google S2R, Combinatoire magique et CHE (Contextual Hyper-Embedding) de Pribor.
1. Le S2R de Google *
« S2R » signifie Speech-to-Retrieval. Il s’agit d’une architecture de recherche vocale récente que Google déploie, qui contourne l’étape explicite de transcription parole → texte pour tenter d’établir directement une correspondance entre l’audio prononcé et l’information recherchée. Le modèle repose sur un double encodeur : l’un traite l’audio, l’autre les textes candidats, afin de rapprocher leurs représentations vectorielles dans un même espace sémantique.
2. La Combinatoire magique de Pribor
La « Combinatoire magique » est un encodage bijectif, sans perte et à dimension fixe de phrases simples en vecteurs 4D ou 5D : trois composantes symboliques (Sujet, Verbe, Objet) plus un registre « meta » de 8 ou 16 bits. Elle se distingue par une complexité O(1), une absence totale de perte d’information et une interprétabilité parfaite.
3. Le CHE (Contextual Hyper-Embedding uint8) de Pribor
Le CHE est une approche d’encodage contextuel extrêmement économique, qui représente chaque token par un entier uint8. Contrairement à l’attention flottante des Transformers, elle évite matrices et softmax, réduisant la consommation énergétique d’un facteur allant jusqu’à 5000.
4. Tableau comparatif
|Caractéristique
|S2R (Google)
|Combinatoire magique
|CHE
|Type de données
|float16 / float32
|indices symboliques + meta uint8
|uint8
|Dimension
|512–4096D
|4D / 5D
|1 octet/token
|Complexité
|O(n²)
|O(1)
|O(n) linéaire
|Perte d’information
|avec perte
|aucune
|bornée / quantifiée
|Efficacité énergétique
|faible
|extrême
|extrême (×500–5000)
|Interprétabilité
|faible
|totale
|moyenne
5. Synergies et intégration
Les trois approches peuvent être intégrées dans une architecture hybride : S2R fournit la géométrie sémantique globale, CHE assure l’efficacité contextuelle via une quantisation uint8, et Combinatoire magique formalise des propositions symboliques sans perte. Cette combinaison donne naissance à une famille de modèles S2R–CHE–CM, alliant généralisation sémantique, frugalité énergétique et interprétabilité complète.
* Ehsan Variani & Michael Riley, Research Scientists, Google Research, « Speech-to-Retrieval (S2R): A new approach to voice search », 7 octobre, 2025
Laisser un commentaire