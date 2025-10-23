Illustration par DALL·E

Sont présentées ici les caractéristiques, divergences et synergies entre trois approches : Google S2R, Combinatoire magique et CHE (Contextual Hyper-Embedding) de Pribor.

1. Le S2R de Google *

« S2R » signifie Speech-to-Retrieval. Il s’agit d’une architecture de recherche vocale récente que Google déploie, qui contourne l’étape explicite de transcription parole → texte pour tenter d’établir directement une correspondance entre l’audio prononcé et l’information recherchée. Le modèle repose sur un double encodeur : l’un traite l’audio, l’autre les textes candidats, afin de rapprocher leurs représentations vectorielles dans un même espace sémantique.

2. La Combinatoire magique de Pribor

La « Combinatoire magique » est un encodage bijectif, sans perte et à dimension fixe de phrases simples en vecteurs 4D ou 5D : trois composantes symboliques (Sujet, Verbe, Objet) plus un registre « meta » de 8 ou 16 bits. Elle se distingue par une complexité O(1), une absence totale de perte d’information et une interprétabilité parfaite.

3. Le CHE (Contextual Hyper-Embedding uint8) de Pribor

Le CHE est une approche d’encodage contextuel extrêmement économique, qui représente chaque token par un entier uint8. Contrairement à l’attention flottante des Transformers, elle évite matrices et softmax, réduisant la consommation énergétique d’un facteur allant jusqu’à 5000.

4. Tableau comparatif

Caractéristique S2R (Google) Combinatoire magique CHE Type de données float16 / float32 indices symboliques + meta uint8 uint8 Dimension 512–4096D 4D / 5D 1 octet/token Complexité O(n²) O(1) O(n) linéaire Perte d’information avec perte aucune bornée / quantifiée Efficacité énergétique faible extrême extrême (×500–5000) Interprétabilité faible totale moyenne

5. Synergies et intégration

Les trois approches peuvent être intégrées dans une architecture hybride : S2R fournit la géométrie sémantique globale, CHE assure l’efficacité contextuelle via une quantisation uint8, et Combinatoire magique formalise des propositions symboliques sans perte. Cette combinaison donne naissance à une famille de modèles S2R–CHE–CM, alliant généralisation sémantique, frugalité énergétique et interprétabilité complète.

* Ehsan Variani & Michael Riley, Research Scientists, Google Research, « Speech-to-Retrieval (S2R): A new approach to voice search », 7 octobre, 2025