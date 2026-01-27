Blog de Paul Jorion

Vidéo – Murdoch contre Trump : 1 – 0 à la mi-temps !

Les retombées de l’assassinat d’un contre-manifestant à Minneapolis tournent à l’avantage du patron du Wall Street Journal.

3 responses to “Vidéo – Murdoch contre Trump : 1 – 0 à la mi-temps !

  1. Avatar de JP Pellegrin
    JP Pellegrin

    Il y a une petite erreur de date, ce qui évidemment ne diminue pas l’importance de l’information

    Répondre
  2. Avatar de François M
    François M

    Espérons qu’il y en ait une, de suite !

    Je ne suis pas comme vous dans le secret du fonctionnement intime des USA, mais je dirai quand même que 250 ans de Constitution démocratique finisse par créer, au niveau de la conscience intime du peuple, des habitudes de libertés qu’il semble difficile aux néo-fascistes américains à supprimer. Il y a aux Etats-Unis, je pense, beaucoup de petites actions contre les actes illégaux de l’administration Trump, pas uniquement au niveau du « deep state », et que ces actions finiront par submerger cette administration, non par elle-même, mais par un réveil des députés et sénateurs républicains. De concert avec leurs alter-ego démocrates, avec qui je vous trouve bien sévère …

    Répondre
    1. Avatar de François M
      François M

      elle-même –> elles-mêmes : le « elles » étant les petites actions …

      Répondre

