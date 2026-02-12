Emmanuel Mounier
Mon père, Edmond Jorion (1917-2002), était un grand admirateur d’Emmanuel Mounier (1905-1950), fondateur de la revue Esprit, inspirateur du « personnalisme ». Il aurait été très fier que je sois cité dans un article qui lui est consacré.
… Et donc, la vraie question est bien celle des choix et des principes fondateurs qui fixent l’horizon de sens politique et spirituel. Ce qui ne dispense en rien de l’analyse technique de la situation, mais conduit à la replacer dans sa juste grille d’interprétation.
Or, à l’heure actuelle, de Stiglitz fustigeant la dictature de la « cupidité » à André Orléan selon qui « les grandes crises sont par nature matérielles et spirituelles » en passant par les mises en cause de « l’hyper-capitalisme » (Alain Cotta) ou du « capitalisme total » (Jean Peyrelevade), les diagnostics convergent dans le sens que désignait Mounier et que résume bien Paul Jorion : « Le moment est venu pour la valeur [économique] de laisser la place aux valeurs. »
