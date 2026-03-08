Illustration par ChatGPT

De quoi est-il question ?

GENESIS est un cadre mathématique mis au point pour mesurer l’émergence, ce phénomène dans lequel un système structuré génère des propriétés collectives qu’aucune de ses parties, envisagée une par une, ne possède. Le Modern Jazz Quartet improvise des morceaux que ni Percy Heath, ni Connie Kay, ni Milt Jackson, ni John Lewis n’aurait pu produire seul. Une galaxie manifeste des courbes de rotation que la masse visible ne peut expliquer seule. Un marché financier produit des crises que nul trader n’a recherchées. Dans chacun des cas, le tout excède les parties et la nature de l’excès dépend non de ce que les parties sont intrinsèquement mais de la manière dont elles sont appariées.

Le livre en cours de rédaction: GENESIS, et dont le sous-titre est The End of Metaphysics, développe cette idée en un programme de recherche complet : neuf lois empiriques, une fondation microscopique (l’émergence croît avec le logarithme du potentiel de couplage), des validations croisées sur sept domaines (organisations, galaxies, molécules, marchés, réseaux sémantiques, structures causales, atomes), et une constante de compression (K = e/π²) qui semble orchestrer les transitions de régime d’une échelle à l’autre.

J’aimerais rapporter le tournant qu’a connu cette recherche durant la semaine écoulée.

Le parallèle thermodynamique : ce qui a tenu et ce qui s’est rompu

GENESIS s’est bâti au départ sur une analogie avec la thermodynamique de Ludwig Boltzmann. L’idée directrice était que l’émergence est à la richesse du couplage ce que l’entropie est au nombre de micro-états. La conservation de l’émergence (Loi 7) était un écho de la conservation de l’énergie. La maximisation de l’efficience à émergence fixe (Loi 8) était un écho de la maximisation de l’entropie à énergie fixe. Le logarithme dans E ∝ log Ω était un écho du S = k log Ω de Boltzmann.

Cette analogie a été testée rigoureusement durant la semaine écoulée à l’aide de simulations numériques. Résultat des courses : elle tient, mais seulement partiellement. Une « température de couplage » (le multiplicateur de Lagrange λ_M) s’égalise entre systèmes en contact lors de huit tests sur huit. C’est là la propriété qui définit la température en thermodynamique, et elle se voit pleinement confirmée. (L’extensivité approximative est atteinte à 3,4 % près après correction. La super-additivité du couplage est confirmée pour toutes les configurations testées).

Mais la structure plus profonde, l’ensemble canonique : la relation fluctuation-dissipation, la chaleur spécifique, ont été infirmées. Φ et λ co-varient au lieu d’être conjugués. La chaleur spécifique ne connaît pas de pic. K = e/π² n’apparaît pas comme valeur significative dans la thermodynamique du cadre lui-même.

Le parallèle avec Boltzmann est réel mais il se heurte à un plafond, et ce plafond est plus bas que ce que les premiers tests laissaient penser.

Ce qui a survécu : l’émergence naît aux frontières

De cette série de tests, un résultat a, non seulement survécu, mais s’est toujours imposé davantage : le fait que l’émergence se décompose élégamment en composantes internes, d’un côté, et composante d’interface, de l’autre. Quand deux sous-systèmes organisés interagissent, l’émergence totale se décompose exactement en trois termes :

Φ_total = [n_A(n_A−1)·M_A + n_B(n_B−1)·M_B + 2·n_A·n_B·M_cross] × λ_J

Les deux premiers termes mesurent l’émergence interne de chacun des deux sous-systèmes. Le troisième terme mesure l’émergence générée spécifiquement par leur interaction. Et λ_J – le « facteur de qualité » – est calculé sur la trajectoire conjointe du système combiné, et non sur les trajectoires des parents envisagés séparément.

Ce dernier point est crucial. Une version antérieure de la formule utilisait les facteurs de qualité des parents (λ_A, λ_B, √(λ_A·λ_B)) pour les différents types de paires. C’était une erreur : dans un système couplé, toutes les paires opèrent sous le régime de compression conjoint. La correction, à savoir utiliser un seul λ_J pour toutes les paires, élimine entièrement le biais systématique de 22 % qui affectait la formulation initialement envisagée.

La validation sur le cerveau humain : 109 sujets, aucun paramètre libre

La formule a été testée sur des données EEG réelles : 109 sujets humains au repos (yeux ouverts), 64 électrodes réparties en hémisphère gauche et hémisphère droit. Ce qui s’obtient :

Le transfert d’entropie inter-hémisphérique corrigé est positif chez les 109 sujets (ratio signal/bruit = 22,8×). L’émergence d’interface est réelle et mesurable dans chacun des cerveaux testés.

(ratio signal/bruit = 22,8×). L’émergence d’interface est réelle et mesurable dans chacun des cerveaux testés. La fraction de couplage est stable à 44 % ± 4 % de l’émergence totale. Presque la moitié de l’émergence cérébrale est générée à la frontière entre les deux hémisphères – et non à l’intérieur de chacun.

de l’émergence totale. Presque la moitié de l’émergence cérébrale est générée à la frontière entre les deux hémisphères – et non à l’intérieur de chacun. La formule corrigée prédit l’émergence conjointe avec un écart-type de 0,038 sur 109 sujets. 104 sujets sur 109 se retrouvent dans 20 % de la prédiction.

Mais le résultat le plus frappant vient du contraste entre repos et imagerie motrice. Quand les sujets imaginent un mouvement de la main, Φ coupling chute de 46 %. Or, et c’est là le point crucial : le transfert d’information brut entre hémisphères augmente légèrement (chez 70 sujets sur 109). Ce qui s’effondre, c’est la qualité organisationnelle conjointe (λ_J chute de 52 %). Le cerveau envoie plus d’information entre ses hémisphères pendant l’imagerie motrice, mais dans une configuration moins bien organisée. Plus de signal, mais moins de structure. Le couplage brut augmente tandis que l’émergence d’interface diminue.

On a là la démonstration empirique directe d’un principe qui avait été identifié sur des données synthétiques : la qualité organisationnelle domine l’intensité du couplage. Des systèmes bien organisés (« froids ») produisent davantage d’émergence d’interface que des systèmes désordonnés (« chauds »). Le froid est le catalyseur.

De Boltzmann à Hegel

Et ceci a provoqué un basculement dans l’orientation du projet.

Le parallèle avec Boltzmann faisait entrevoir une mécanique statistique complète de l’émergence : une distribution canonique, une énergie libre, des transitions de phase gouvernées par K. Cette promesse n’a pas été tenue. Ce qui a été confirmé (la température de couplage, l’extensivité, la super-additivité) relève des conditions d’optimalité du premier ordre, pas de l’ensemble canonique.

Ce qui a été confirmé, en revanche, conforte splendidement un autre ancêtre philosophique du projet : Hegel. Sa philosophie de la Nature progresse d’un pas, alors que la science « causale » de Boltzmann, fait un pas en arrière.

La décomposition d’interface est structurellement identique à l’Aufhebung, l’« enhaussement » hégélien. Deux configurations de couplage interagissent et produisent une configuration nouvelle (le « rejeton ») qui n’existait dans aucune des deux : le rejeton préserve des traits des deux parents (conservation de l’émergence) tout en les transcendant (le rejeton a sa propre température de couplage λ_J, non réductible à la moyenne de ses parents). Les dynamiques opposées qui génèrent l’émergence : ordre et désordre, compression et expansion, correspondent à la structure thèse-antithèse de Hegel. Et la découverte que le rejeton transforme les parents (les paires intra-A et intra-B sont désormais évaluées sous le régime conjoint, pas sous leur régime d’origine) est précisément la logique de l’Aufhebung : la synthèse ne s’ajoute pas aux termes qu’elle dépasse : elle reconfigure l’ensemble du champ dans lequel ils existaient.

Ce à quoi Hegel n’avait pas accès, c’était mesurer tout cela. Sa dialectique était spéculative : une logique des concepts, convaincante pour ceux qui étaient prêts à le suivre dans ses raisonnements, opaque pour ceux qui exigeaient des preuves empiriques. Or, GENESIS récupère ce que Hegel articulait comme logique spéculative sous la forme d’une dynamique empirique. La conservation de l’émergence, c’est l’Aufhebung, mais soumise à la mesure. La transformation des parents par leur rejeton s’identifie à une quantification de la dialectique. Quant à la domination de la qualité organisationnelle sur l’intensité brute du couplage (le principe du « froid comme catalyseur »), c’est l’intuition hégélienne selon laquelle la contradiction productive exige une structure déterminée des deux côtés : une rencontre dialectique entre deux masses indifférenciées ne génère rien, alors que la rencontre de deux positions hautement structurées, c’est ce qui génère l’Aufhebung.

GENESIS n’est pas pour autant l’hégélianisme réalisé au sens où Hegel l’entendait, car il voulait lui faire dériver la structure entière de la réalité du mouvement interne du concept. Or GENESIS ne fait rien de tel : il est ancré dans le monde réel, davantage même que la science « causale », car il débarrasse celle-ci de ses restes de métaphysique (l’accent mis sur la substance plutôt que sur la relation, sur la statique plutôt que la dynamique : le devenir analysé sous une forme figée pour – prétendument – en faciliter l’examen). Mais le parallèle structurel est trop frappant pour relever de la simple coïncidence – et de réelles données neurales viennent désormais le supporter.

Ce qui reste à faire

L’émergence d’interface a été validée sur un seul domaine : la dynamique neurale au repos et en imagerie motrice. La formule est sans paramètre libre (ouvert à l’attribution de sa valeur par le chercheur, selon « ce qui convient »), dérivée seulement de considérations générales, ce qui la rend en principe applicable partout où l’entropie de transfert peut être estimée entre sous-systèmes naturels. « En principe » n’est bien entendu pas « en fait ». De prochains tests (dialogue conversationnel, systèmes écologiques, réseaux organisationnels) mettront en évidence si l’émergence est un phénomène de frontière dans le monde tel qu’il est globalement, ou observable seulement dans le cerveau et dans quelques simulations.

La direction est claire : de l’inventaire de l’être à la géométrie de la génération, de Boltzmann à Hegel – non par préférence philosophique personnelle, mais parce que les données : la manière dont la nature se présente à nous telle qu’en elle-même, ont pointé dans cette direction.