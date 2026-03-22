Vous avez envie de parler des municipales, mais comme il n’y a pas de post à ce sujet, vous en faites des commentaires sur … Chuck Norris 😉 .
Alors voilà : ceci est un billet consacré aux municipales !
*Godot est mort !*
Vous avez envie de parler des municipales, mais comme il n’y a pas de post à ce sujet, vous en faites des commentaires sur … Chuck Norris 😉 .
Alors voilà : ceci est un billet consacré aux municipales !
Elections municipales Saint Denis
Une analyse de l’IA d’une interview politique
Prompt
Faites une analyse de cet interview et des rhétoriques employées
D’abord expliquez qui est Bally Bagayoko .
Ensuite faites une analyse de l’ensemble des commentaires et concluez en donnant votre avis . https://www.youtube.com/watch?v=GXp_AZGsOtc&t=6s
L’IA
Voici une version ** détaillée**, approfondie et structurée , avec un accent particulier sur :
– **la rhétorique de Bally Bagayoko**,
– **la stratégie médiatique d’Apolline de Malherbe**,
– **une conclusion renforcée**, analytique et incisive.
Je reste dans une analyse politique générale, sans prendre parti, mais en décortiquant les mécanismes discursifs et médiatiques.
—
# 🧑💼 1. Qui est Bally Bagayoko ?
## 📌 **Profil politique**
– Maire de **Saint‑Denis**, élu dès le premier tour.
– Membre de **La France Insoumise**.
– Issu de l’immigration malienne, il revendique une identité politique ancrée dans les quartiers populaires.
– Porte un discours sur la **“Nouvelle France”**, c’est‑à‑dire une France diverse, héritière de l’immigration, pleinement citoyenne.
## 📌 **Image publique**
– Souvent attaqué par la droite et l’extrême droite.
– Présenté par ses soutiens comme un élu calme, posé, structuré.
– Par ses opposants comme un militant idéologique.
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# 🎙️ 2. Analyse détaillée de l’interview
L’interview est un duel rhétorique.
Bagayoko joue la **maîtrise**, Malherbe joue la **mise sous pression**.
Je vais analyser les deux stratégies.
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# 🧠 3. La rhétorique de Bally Bagayoko : calme, cadrage et retournement
Bagayoko utilise plusieurs techniques rhétoriques très efficaces.
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## 🎯 **A. La rhétorique du calme maîtrisé**
Il parle lentement, pose sa voix, ne coupe pas, ne hausse jamais le ton.
**Effet recherché :**
– Démontrer qu’il est un élu responsable.
– Déjouer les accusations d’extrémisme ou de militantisme.
– Renverser la dynamique : celui qui reste calme paraît plus crédible que celui qui attaque.
**Effet obtenu :**
– Il apparaît comme le “sage” du plateau.
– Le public perçoit la journaliste comme agressive, lui comme posé.
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## 🎯 **B. La technique du “recentrage permanent”**
À chaque question polémique, il ramène la discussion à :
– son rôle de maire,
– les habitants de Saint‑Denis,
– les responsabilités institutionnelles.
**Exemple typique :**
Quand Malherbe lui demande s’il est “maire de Saint‑Denis ou de Gaza”, il répond en recentrant immédiatement sur **sa ville**, ses habitants, ses priorités.
**Effet :**
– Il refuse la provocation.
– Il impose son propre cadre narratif.
– Il montre qu’il ne se laisse pas déstabiliser.
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## 🎯 **C. La rhétorique de la légitimité démocratique**
Il rappelle plusieurs fois :
– son élection,
– son score,
– la confiance des habitants.
**Effet :**
– Il neutralise les insinuations de radicalité.
– Il se place dans la continuité républicaine.
– Il renforce son autorité symbolique.
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## 🎯 **D. La rhétorique de l’inclusion**
Quand il parle de la “Nouvelle France”, il insiste sur :
– l’unité,
– la citoyenneté,
– l’égalité.
**Effet :**
– Il transforme un sujet explosif en discours rassembleur.
– Il se positionne comme représentant d’une France diverse mais unie.
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# 🎥 4. La stratégie médiatique d’Apolline de Malherbe : tension, cadrage et mise en scène
Apolline de Malherbe utilise une stratégie très identifiable, typique des interviews RMC/BFMTV.
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## 🔥 **A. La stratégie de la provocation contrôlée**
Elle pose des questions volontairement agressives :
– “Vous êtes maire de Saint‑Denis ou de Gaza ?”
– “Vous voulez tout rendre gratuit ?”
– “Vous êtes communautariste ?”
**Objectif :**
Créer un moment de tension qui fera réagir, buzzer, circuler sur les réseaux.
**Effet :**
– Elle cherche à pousser l’invité à la faute.
– Elle veut obtenir une phrase choc.
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## 🔥 **B. La stratégie du cadrage idéologique**
Elle tente d’enfermer Bagayoko dans un rôle :
– militant LFI,
– communautariste,
– obsédé par Gaza,
– déconnecté des réalités locales.
**Objectif :**
Le faire apparaître comme un élu idéologique plutôt que pragmatique.
**Effet :**
– Cela crée un contraste fort avec la posture calme de Bagayoko.
– Le public perçoit ce cadrage comme injuste ou caricatural.
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## 🔥 **C. La stratégie de l’interruption**
Elle coupe régulièrement la parole, accélère, relance.
**Objectif :**
– Déstabiliser.
– Montrer qu’elle “domine” l’échange.
– Maintenir un rythme télévisuel.
**Effet :**
– Cela renforce l’impression d’agressivité.
– Cela donne à Bagayoko l’occasion de paraître encore plus calme.
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## 🔥 **D. La stratégie du “double standard”**
Elle lui reproche :
– de parler de Gaza,
– d’être engagé politiquement,
– d’avoir une vision idéologique.
Mais elle ne pose pas les mêmes questions à d’autres élus.
**Effet :**
– Les commentaires dénoncent un traitement inégal.
– Cela renforce la sympathie envers Bagayoko.
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# 💬 5. Analyse des commentaires YouTube
Les commentaires montrent trois tendances majeures :
## 1. 👍 **Soutien massif à Bagayoko**
– Son calme est salué.
– Sa dignité est mise en avant.
– Beaucoup disent : “Il a gagné le débat”.
## 2. 😡 **Critiques très fortes contre Apolline de Malherbe**
– Accusée d’être agressive.
– Accusée de provocation.
– Accusée de partialité.
## 3. ⚠️ **Critiques politiques minoritaires**
– Certains l’accusent de communautarisme.
– D’autres de militantisme LFI.
Mais ces commentaires sont minoritaires.
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# 🧩 6. Conclusion : un duel où Bagayoko sort gagnant
Voici une conclusion plus solide, plus analytique et plus tranchée.
## ✔️ **1. Bagayoko a gagné sur le terrain de la rhétorique**
Il a :
– gardé son calme,
– imposé son rythme,
– refusé les pièges,
– recentré le débat,
– incarné la fonction de maire.
Dans un format conçu pour le déstabiliser, il a retourné la dynamique.
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## ✔️ **2. La stratégie de Malherbe s’est retournée contre elle**
Son agressivité :
– a été perçue comme injuste,
– a renforcé la sympathie envers Bagayoko,
– a donné l’impression d’un procès plutôt que d’une interview.
Elle a voulu créer un moment de tension ; elle a créé un moment de contraste.
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## ✔️ **3. Le public a clairement choisi son camp**
Les commentaires montrent que :
– Bagayoko a gagné en crédibilité,
– Malherbe a perdu en légitimité,
– l’interview a renforcé l’image d’un élu calme face à un média agressif.
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## ✔️ **4. Sur le plan symbolique, Bagayoko sort renforcé**
Il apparaît comme :
– un élu sérieux,
– un homme calme,
– un responsable institutionnel,
– un représentant d’une France diverse mais républicaine.
Dans un contexte politique tendu, cette posture lui donne un avantage symbolique important.
@ilicitano Autrement dit Apolline de Malherbe a servi de faire valoir à Bally Bagayoko et celui-ci serait un meilleur candidat que J-L Mélenchon.
Voilà une élection dont tous les acteurs invités des plateaux hissent le fanion de la victoire.
Trop bête.
Je me suis détourné de ce mauvais spectacle médiatique.
Puisque, à cette heure, les dés ont roulé et que, à Paris, Rachida D. a été éliminée…
faire état d’une illusion perdue..
…https://www.revolutionpermanente.fr/Groupe-d-amitie-France-Israel-loi-Yadan-Emmanuel-Gregoire-soutien-inconditionnel-d-Israel
https://www.franceinfo.fr/monde/israel/une-nouvelle-attaque-de-colons-israeliens-contre-des-villages-en-cisjordanie-occupee-fait-plusieurs-blesses_7886012.html
Une bonne (selon moi..), très bonne nouvelle.. en quasi-direct : Lucie CASTETS élue à Paris…………
Dans la fauteuil du 12ème (sans guère de risques).
C’est sûr que l’ambiance dans le 12ème de Paris ne sera pas la même qu’à Nice (Ciotti élu).
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Vous avez dit
Lucie Castets premiere au premier tour des minicipales puis confirmée au second tour…pourquoi?
Gemini a dit
L’élection de Lucie Castets à la mairie du 12e arrondissement de Paris lors de ces municipales de mars 2026 s’explique par une combinaison de facteurs politiques locaux et nationaux. Elle a en effet créé la surprise en arrivant largement en tête au premier tour avant de confirmer sa victoire au second.
Voici les principales raisons de ce succès :
1. Un profil de « recours » face à une crise locale
Lucie Castets n’était pas la candidate initialement prévue. Elle a été désignée en février 2026 pour remplacer la maire écologiste sortante, Emmanuelle Pierre-Marie, qui était très fragilisée par des accusations de « management toxique » au sein de la mairie. Castets est apparue comme une figure intègre et neuve, capable de ramener de la sérénité dans l’arrondissement.
2. La force du rassemblement (Gauche hors LFI)
Elle a réussi à incarner une union stratégique de la gauche « social-démocrate et écologiste », regroupant le Parti Socialiste, Les Écologistes et de nombreux divers gauche, tout en se tenant à distance de La France Insoumise. Cette ligne politique a particulièrement séduit l’électorat du 12e, qui est sociologiquement composé de classes moyennes supérieures et de familles attachées à une gauche de gestion, sérieuse mais progressiste.
3. Une notoriété nationale intacte
Bien que « parachutée » (elle résidait auparavant dans le 20e), elle a bénéficié de son aura de l’été 2024. Pour beaucoup d’électeurs de gauche, voter pour Lucie Castets était une manière de valider la candidate que le Nouveau Front Populaire avait choisie pour Matignon et de prendre une « revanche » symbolique sur sa non-nomination par le Président.
4. L’ancrage technique : « Madame Services Publics »
Ancienne directrice des finances de la Ville de Paris, elle a rassuré les électeurs sur sa capacité à gérer le budget de l’arrondissement et à défendre les services publics de proximité (crèches, propreté, santé), un thème central de sa campagne.
Pourquoi la confirmation au second tour ?
Au second tour, elle a bénéficié :
D’une dynamique d’union : Le report des voix de gauche a été excellent.
D’un rejet de l’opposition : Face à une droite divisée entre les listes de Rachida Dati et celles du camp présidentiel, elle a su apparaître comme le choix de la stabilité pour Paris.
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J’ai comme l’impression qu’on en reparlera… » Bonne pioche..! «
A Lannion, la campagne fut… officiellement « bienveillante » « propre » dixit l’élu. Une cérémonie de congratulation touchante (presque!) Côté cour : j’ai assisté en lien avec la liste a de sacré coup sous la ceintures. Cette campagne aurait elle pu être dessinée par des I.A., dans le style du « jeu du loup garou » ?? C’est à se le demander! tellement les coups orchestrés en 3 temps se sont complétés pour porter et maintenir l’adversaire sous l’eau…
Le jeu du loup garou? Chaque IA s’y adonne… laissant apparaitre une véritable personnalité!
https://www.facebook.com/reel/1502519981391067
(12 mn) Focus sur la manière dont les IA sont « orientées » et comment leur usage par le citoyen…va rendre encore n fois plus complexe la recherche d’une sorte de vérité… 🙂 S’adresser a une I.A qui flotte sur un nuage « gauche techno solutionnante » (la tendance mise en évidence dans CETTE expérience!) — en gros, plus c’est complexe, moins y a de vérité 🙂
Décès de Lionel Jospin à 88 ans
Deux ans de plus que Chuck Norris!
dieu est peut être de gauche…
« on a gagné ! on a gagné ! » crient les vainqueurs de tous bords… en fait personne n’a gagné. De moins en moins de votant, donc de plus en plus de gens qui ne se sentent plus faire partie de la société.
Et c’est ça qui est vraiment grave. On peut faire du vélo autant qu’on veut en criant victoire, tant que cette progression de l’abstention dure, ça veut dire que la désocialisation est en marche.
A froid……..
» Une erreur d’analyse commune et délétère pour expliquer la mauvaise performance des listes communes de la gauche, serait que l’électorat socialiste, face à des listes d’union incluant des candidat-es de la France insoumise, aurait préféré la droite.
Comme le dit Boris Vallaud lundi matin, « LFI nous a fait perdre ». C’est presque partout faux. Dans la plupart des villes perdues par la gauche unie, le nombre de voix de gauche est stable entre premier et deuxième tour. Par contre, il y a souvent une grosse mobilisation de personnes s’étant abstenues de voter au 1er tour, et qui vont aux urnes au 2nd, sûrement pour empêcher une victoire de la gauche unie. »
…(…)…
Quelles leçons en tirer ? D’abord, que ceux qui, au PS, disent avoir été plombés par LFI, se trompent ou mentent.
La fusion ne fait pas perdre de voix, en tout cas pas significativement. Par contre, face au risque de victoire de la gauche, il y a une surmobilisation de l’électorat, surtout quand la droite tient la mairie (Limoges, Toulouse). Est-ce que cette surmobilisation est due à l’image de LFI ? Peut-être, mais à mon avis se jouent surtout deux phénomènes :
1° L’absence de réserve de voix pour la gauche entre le 1er et le 2nd tour ;
2° L’attachement aux équipes municipales sortantes face à des listes qui se présentent comme des listes de rupture.
Pour le point 1, ce n’est pas un problème en soi. C’est le signe qu’entre LFI, PS/Verts/PCF et l’extrême gauche, les électeurs de gauche trouvent des candidatures qui leur conviennent. Mais ça pose la question des moyens de convaincre les abstentionnistes indécis-es entre les deux tours. Autant la gauche peut sembler être une menace à pas mal de ces indécis-es, autant il est difficile de les mobiliser pour empêcher la droite d’arriver ou surtout de se maintenir au pouvoir municipal.
Pour le point 2, dans un paysage local des villes de taille moyenne dominé par la droite, la prime donnée aux équipes sortantes est un problème épineux pour la gauche. Selon un décompte du Monde, si l’on regarde les listes affiliées à des partis, la droite dirige 1345 communes, le centre 589, des listes divers 579, l’extrême droite 61, tant qu’en face la gauche tient 802 mairies, et la gauche dite radicale 7.
Cette réticence à l’alternance profite parfois à la gauche, comme à Paris, où la candidate qui voulait se débarrasser des socialistes au pouvoir, Rachida Dati, est largement rejetée au profit de la continuité avec l’ancien premier adjoint d’Anne Hidalgo.
Au-delà de la capitale, le PS réussit à garder 13 des 50 plus grandes villes de France sur les 17 qu’il contrôlait, et en gagne deux autres, loin devant les autres forces politiques. Reste que ce conservatisme limite les marges de manœuvre d’une gauche de rupture.
Bref, peut-être que l’urgence à gauche n’est pas d’accuser LFI d’être des boulets et les électeurices PS d’être des traîtres, mais plutôt de se demander comment les idées de la gauche (donc la rupture avec le capitalisme néolibéral et l’autoritarisme étatique) peuvent être défendues sans s’aliéner la majorité.
Et pour cela, il n’y a pas de mystère : ce n’est pas un combat purement électoral, mais un travail de long terme pour, d’une part, contrer le récit dominant faisant de la gauche un danger, et d’autre part, nourrir des formes d’organisation autonomes, non électorales, et d’abord dans les luttes, qui puissent redonner de la puissance aux classes populaires – et ainsi leur permettre de contrer, le moment venu, la surmobilisation des électeur·ices qui veulent par leur vote empêcher les forces de gauche de gagner des mairies. »
(((Samuel Hayat – MDP)))
Trump affirme à l’instant que le ministère iranien des Affaires étrangères nie avoir été en contact avec lui, car il aurait détruit toutes leurs communications et qu’ils ne savent donc tout simplement pas qu’il leur parlait. 🙂
-C’est le chaos total au sein de l’alliance. Sky News confirme qu’Israël fait cavalier seul et « riposte » par des frappes unilatérales, comme celles menées contre les installations gazières de South Pars, au mépris total des États-Unis. Trump perd le contrôle de Netanyahou et le désaccord stratégique est énorme.
De https://burakcancelik.substack.com/ :
« Le problème aujourd’hui n’est pas tant le risque financier en soi, mais plutôt ce dont la finance est désormais dépendante. Autrefois, les crises provenaient principalement de l’intérieur du système financier. Aujourd’hui, le système est bien plus exposé aux fragilités du monde physique. L’un des exemples les plus évidents en est celui des flux énergétiques mondiaux. Ceux-ci ne sont plus seulement une variable économique : ils sont étroitement liés aux infrastructures, à la logistique et, en fin de compte, à la géopolitique. Et le rappel le plus flagrant de cela à l’heure actuelle est la guerre en Iran. À mesure que le conflit s’étend aux voies d’approvisionnement énergétique et aux infrastructures critiques, il ne s’agit plus seulement d’une question de sécurité régionale. Il se répercute directement sur les prix du pétrole, les coûts de transport, les chaînes d’approvisionnement et la nervosité générale des marchés. C’est là le point essentiel : ce qui se passe sur le champ de bataille ne reste plus confiné à celui-ci. Cela se propage à travers les voies maritimes, les réseaux électriques, les prix des matières premières et le sentiment des investisseurs. Mais les marchés ont encore tendance à réagir selon leurs anciens réflexes. Ils surveillent les prix, la volatilité et les corrélations. Ce qu’ils ont encore du mal à évaluer pleinement, c’est un corridor énergétique endommagé, un choc sur le réseau électrique ou un conflit qui transforme soudainement les infrastructures en véritable ligne de fracture. Et lorsque cela apparaît clairement dans les données, les dégâts sont généralement déjà en cours. C’est peut-être là le véritable risque de notre époque : les marchés continuent de raisonner en termes financiers, alors que le monde se fracture sur les plans physique et géopolitique. »
https://www.axios.com/2026/03/22/washington-ignores-americas-fiscal-cliff
« Autrefois, les crises provenaient principalement de l’intérieur du système financier. Aujourd’hui, le système est bien plus exposé aux fragilités du monde physique. » Voilà qui parait une belle référence à … l’effondrement. Qui en parle ?
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/des-inities-ont-profite-de-ses-mensonges-des-operations-sur-les-marches-avant-les-declarations-de-trump-sur-l-iran-intriguent-20260324 Même pendant la guerre les affaires continuent. Les traders ne dorment jamais. Mais tout va bien se passer, Larry…
https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2025/000005_fr
https://www.lemonde.fr/videos/video/2026/03/22/israel-enquete-sur-la-brigade-golani-unite-d-elite-entre-traumatismes-et-suspicions-de-crimes-de-guerre_6673453_1669088.html
——————————————- Mme Albanese dit : « Ce rapport a conduit les États-Unis à m’imposer des sanctions draconiennes dès août 2025 —…
Darwin l’avait observé sans l’expliquer mais il n’étai pas loin.
Ces apparitions de drones aux capacités spéciales non commerciales pourraient -ils constituer un test des défenses mené par un programme…
@Otromeros La Rapporteuse est un peu spéciale ! Comme si Israël avait besoin d’un permis !!
Autrement dit des OVNIs ? Il s’agirait pour une réponse iranienne d’une méthode analogue à celle déployée par les Ukrainiens…
Asia Times – Des drones sophistiqués ont attaqué la base de bombardiers de Barksdale, en Louisiane C’est la première fois…
Mutatis mutandis ! Ceteris paribus !
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