Illustration par ChatGPT (d’humeur manifestement lyrique 😉 )

21h00 :

Je ne dis encore rien (nous avons tellement eu l’occasion d’être déçus ces temps derniers).

22h00 :

Orban a concédé sa défaite. Il faudra que Trump en prenne de la graine. Quant à J.D. Vance qui avait fait un détour par Budapest en route vers Islamabad, pour soutenir le candidat Orban, c’est vraiment la série noire pour lui : il peut aller s’occuper tout à son aise du blocus du détroit d’Ormuz (ce sont les pays du Golfe qui doivent être contents !) .

L’Europe en sort renforcée, on doit faire la fête à Kiev ! L’internationale néo-fasciste en prend un coup : bien fait pour sa pomme !