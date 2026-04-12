Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Hongrie : une bonne nouvelle… enfin ?

Illustration par ChatGPT (d’humeur manifestement lyrique 😉 )

21h00 :

Je ne dis encore rien (nous avons tellement eu l’occasion d’être déçus ces temps derniers).

22h00 :

Orban a concédé sa défaite. Il faudra que Trump en prenne de la graine. Quant à J.D. Vance qui avait fait un détour par Budapest en route vers Islamabad, pour soutenir le candidat Orban, c’est vraiment la série noire pour lui : il peut aller s’occuper tout à son aise du blocus du détroit d’Ormuz (ce sont les pays du Golfe qui doivent être contents !) .

L’Europe en sort renforcée, on doit faire la fête à Kiev ! L’internationale néo-fasciste en prend un coup : bien fait pour sa pomme !

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9 réponses à “Hongrie : une bonne nouvelle… enfin ?

  1. Avatar de Pascal
    Pascal

    Espérons que JD Vance et Poutine ne sont pas venus expliquer à Orban comment garder le pouvoir en remettant en cause le résultat des élections !
    C’est un peu devenu la mode ces derniers temps.

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    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

      Orban vient de reconnaître sa défaite:

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      1. Avatar de Pascal
        Pascal

        C’est Zelensky qui doit pousser un ouf de soulagement. Les milliards d’euros vont enfin être votés pour l’Ukraine.
        Quelles conséquences sur les extrêmes droites européennes ? A voir !

        Répondre
  2. Avatar de Hervey
    Hervey

    Changement d’image !

    Maestro :
    https://www.youtube.com/watch?v=BYUASTjanyQ

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    1. Avatar de Paul Jorion
      Paul Jorion

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  3. Avatar de gaston
    gaston

    Ne boudons pas notre satisfaction, c’est un peu comme notre 10 mai 81.

    En espérant ne pas être déçus, « Libé » nous rappelle ce soir quelques faits :

    « … Peter Magyar…issu du Fidesz… jurant de démanteler le système politique mis en place par V. Orban auquel il a pourtant été étroitement lié jusqu’à récemment »
    « Il défend des positions très strictes sur l’immigration… »
    « Comme Orban il refuse toutefois l’envoi d’armes à l’Ukraine et s’oppose à une intégration rapide du pays dans l’UE ».

    https://www.liberation.fr/international/europe/elections-en-hongrie-peter-magyar-remporte-les-legislatives-face-a-viktor-orban-20260412_GXJBWFI35RH2DIPFV25P3HE4TA/

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  4. Avatar de Otromeros
    Otromeros

    Effectivement, la seule vraie certaine bonne nouvelle.. c’est le taux de participation..
    Où l’on s’aperçoit que  » c’est possible..! « 

    Répondre
    1. Avatar de Otromeros
      Otromeros

      Une autre, pour passer une nuit d’espérance…

       »  »  » Sur les quais de Barcelone, l’heure d’embarquer pour Gaza

      Proche et Moyen-Orient — Reportage

      Emmenée par plus de mille participants venus d’une centaine de pays, la ‘Global Sumud Flotilla’ a pris la mer dimanche 12 avril depuis le port catalan, sous les cris et les applaudissements, avec l’ambition d’interpeller les États sur la situation à Gaza.
      …(…)…

      https://www.mediapart.fr/journal/international/120426/sur-les-quais-de-barcelone-l-heure-d-embarquer-pour-gaza

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  5. Avatar de Paul Jorion
    Paul Jorion

    Répondre

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  2. Une autre, pour passer une nuit d’espérance…  »  »  » Sur les quais de Barcelone, l’heure d’embarquer pour Gaza Proche…

  3. Effectivement, la seule vraie certaine bonne nouvelle.. c’est le taux de participation.. Où l’on s’aperçoit que  » c’est possible..! « 

  5. @ Pascal Version confirmée par la lecture qu’en fait Mary Trump, psychothérapeute, nièce de l’intéressée (et du Donald, bien sûr)…

  7. C’est Zelensky qui doit pousser un ouf de soulagement. Les milliards d’euros vont enfin être votés pour l’Ukraine. Quelles conséquences…

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