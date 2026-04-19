Évolution de la valeur du jeton World Liberty (WLFI) depuis son lancement

J’écrivais ici le 5 février dernier :

Vous connaissez mon opinion que le sort des « cryptos » (jetons commercialisables) et de Trump sont à ce point liés que chacun joue le rôle de baromètre pour l’autre.

Wikipedia :

Le jeton World Liberty (WLFI) est une émanation de la famille Trump. La famille Trump perçoit 75 % du produit net lorsque WLFI vend des jetons.

La société a fait l’objet de nombreux reportages sur les conflits d’intérêts découlant de l’implication de Donald Trump, notamment des accords secrets avec des entités étrangères et des hommes d’affaires ayant déjà fait l’objet d’enquêtes pénales ou ayant été condamnés. L’un des rares investisseurs de World Liberty connus du grand public est le milliardaire de la cryptomonnaie Justin Sun ; peu après l’entrée en fonction de Trump en 2025, Sun a investi 30 millions de dollars dans World Liberty et une enquête de la SEC à son sujet a ensuite été abandonnée. En 2025, le président Trump a gracié Changpeng Zhao, qui avait été condamné pour manquement aux obligations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, après que sa société Binance eut contribué à enrichir World Liberty Financial.

En 2025, une société liée au gouvernement d’Abou Dabi a acheté pour 2 milliards de dollars de stablecoins de 1 USD à World Liberty et a secrètement acquis une participation de 49 % dans la société pour un demi-milliard de dollars ; peu après, l’administration Trump a approuvé un plan visant à fournir à cette société des Émirats arabes unis des centaines de milliers de puces informatiques de pointe et rares, malgré les préoccupations en matière de sécurité nationale. Des experts juridiques ont qualifié l’accord avec les Émirats arabes unis de violation potentielle de la clause sur les émoluments de la Constitution américaine.