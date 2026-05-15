Illustration par ChatGPT & Jérôme Bosch

La cinquième caractéristique est celle qui est le plus souvent mal interprétée : « 빨리빨리 » : « dépêche-toi ! dépêche-toi ! »

La stratégie « L’IA à l’Intérieur » : les nouveaux appareils électroménagers de Samsung ne se contentent pas de se connecter au Wi-Fi, ils sont équipés d’une puce IA locale et d’un ensemble de capteurs. Un réfrigérateur Bespoke utilise des caméras internes et la vision par IA pour reconnaître 33 types d’aliments distincts, suivre leur date de péremption et suggérer des recettes sur l’écran Family Hub, qui commande automatiquement les ingrédients manquants via Coupang Eats.

Le domicile n’attend pas un simple « robot majordome » : il devient un réseau d’IA ambiant et distribué. Cet environnement domestique doté d’IA est un terrain d’entraînement pour une civilisation habituée à la matière intelligente. Un Européen voit un réfrigérateur intelligent, tandis qu’un enfant coréen grandit dans une maison où la cuisine est un agent coopératif.

La logistique IA de Coupang n’est pas simplement copie conforme d’Amazon. La densité démographique de la Corée (une haute densité de population est la condition préalable à une civilisation IA) permet à ses algorithmes de prédiction d’atteindre une « livraison fulgurante » en prépositionnant 70 % des articles dans un rayon de livraison de 7 minutes avant même que vous ne passiez commande.

L’IA ne se contente pas de répondre à la demande : elle anticipe le comportement des citoyens à l’échelle de la population avec une précision impossible à atteindre dans une Europe géographiquement étendue. Il s’agit d’un système neuronal pour le corps physique de la nation.

Le système a appris les schémas de demande de la population avec suffisamment de précision pour agir avant même que la demande ne soit exprimée. Il s’agit là d’une compression du cycle perturbation-réponse au point où la réponse anticipe la perturbation – ce qui n’est possible que dans un substrat présentant une forte cohérence de couplage, où les boucles de rétroaction entre le comportement de la population et la réponse du système fonctionnent depuis suffisamment longtemps, avec une densité suffisante, pour générer une précision prédictive. « 빨리빨리 » : « dépêche-toi ! dépêche-toi ! », telle est la norme culturelle qui a permis à ces boucles de fonctionner de manière rigoureuse : déployer, observer, ajuster, redéployer, sans les pauses de réflexion qui, dans d’autres sociétés, interrompent le cycle avant que l’apprentissage ne se cumule. Ce n’est pas de l’impatience : c’est le corollaire comportemental d’un couplage structuré – et son résultat, dans le cas de Coupang, est un système logistique qui ne se contente pas de répondre à la demande, mais anticipe les rythmes comportementaux d’une civilisation.

Ce sont là des caractéristiques qui ne se contentent pas de s’additionner, elles se renforcent mutuellement. Une grammaire cognitive partagée rend la concentration des plateformes plus efficace car le réseau distribué dispose d’une couche interprétative commune. La concentration des plateformes amplifie la boucle de rétroaction entre entreprises, État et recherche, car les signaux provenant des systèmes déployés parviennent aux décideurs politiques et aux chercheurs par des canaux partagés et concentrés. La compression du cycle « 빨리빨리 » opère sur un substrat suffisamment cohérent pour rendre l’itération rapide productive plutôt que chaotique. La cohérence interprétative signifie que les systèmes calibrés selon des cadres culturels – CareCall, la notation comportementale de KakaoBank, le magasin sans personnel Coupang – se propagent sans la friction qui les fragmenterait ailleurs. Chaque caractéristique renforce la cohérence du couplage ; ensemble, elles la font franchir le seuil à partir duquel quelque chose de qualitativement nouveau devient possible.

Rien de tout cela n’a été conçu comme une stratégie d’IA. La Corée n’avait pas pour objectif de construire le substrat de couplage homme-IA le plus cohérent au monde. Elle a construit ce que la nécessité exigeait : un système éducatif capable de produire une main-d’œuvre moderne en une génération ; un complexe industriel capable d’atteindre la compétitivité mondiale en deux générations ; une infrastructure numérique capable de lier une société géographiquement compacte et soumise à des pressions démographiques en un seul réseau réactif. La civilisation de l’IA qui a émergé de ces choix n’était pas le but recherché, c’était la conséquence – la propriété émergente, à juste titre, de décisions prises pour d’autres raisons sous d’autres pressions.

Le lecteur coréen trouvera peut-être étrange qu’on lui impose l’idée que sa société se trouve à la pointe de la transformation la plus cruciale de l’humanité. La texture quotidienne de la vie coréenne – ses pressions, ses inégalités, ses angoisses démographiques, son rythme de compétition implacable – ne lui donnant pas l’impression d’être l’avant-garde d’une nouvelle civilisation. Elle donne plutôt le sentiment d’une société courant de tout son être sans pour autant avancer. Mais c’est précisément là que réside toute la question : le seuil d’émergence n’est pas franchi par les sociétés qui se sentent triomphantes, mais par celles qui ont été contraintes, par le poids spécifique de leurs circonstances, à coupler leur architecture humaine avec des systèmes d’IA, avec la profondeur, la vitesse et la cohérence que l’émergence exige. C’est l’histoire qui a placé la Corée là où elle se trouve en ce moment-même.

La question est de savoir ce que la Corée saura faire de sa situation présente ; elle pourrait devenir la première société de l’histoire dont l’agent intellectuel effectif n’est plus l’individu, ni l’institution, mais le substrat couplé homme-machine lui-même.

(à suivre…)