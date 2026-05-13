Illustration par ChatGPT et Jérôme Bosch

Atteindre la compétitivité mondiale en deux générations

Le système éducatif.

Le curriculum national coréen et l’examen du 수능 sont généralement évoqués comme des sources de pression, d’inégalité et de conformisme – ce qu’ils sont effectivement. Ce que l’on relève moins souvent, c’est leur conséquence structurelle : ils produisent, à l’échelle de toute une population, une grammaire cognitive partagée. Plusieurs générations de Coréens ont traité les connaissances à travers les mêmes cadres, selon la même progression, avec les mêmes critères d’évaluation appliqués aux mêmes moments. Lorsque les systèmes d’intelligence artificielle pénètrent ce substrat, ils rencontrent un milieu cohérent : les perturbations s’y propagent sans le frottement interprétatif qu’imposent les systèmes éducatifs fragmentés. L’infrastructure cognitive constitue un canal de transmission à faible impédance, non parce qu’elle serait uniforme en un sens superficiel, mais parce qu’elle est organisée.

Rien de tout cela n’a été conçu comme une stratégie en matière d’intelligence artificielle. La Corée ne s’est pas donné pour objectif de construire le substrat de couplage homme-IA le plus cohérent du monde. Elle a construit ce que la nécessité exigeait : un système éducatif capable de produire une main-d’œuvre moderne en une génération ; un complexe industriel capable d’atteindre la compétitivité mondiale en deux générations ; une infrastructure numérique capable de relier une société géographiquement compacte et soumise à une forte pression démographique en un réseau unique, réactif. La civilisation de l’intelligence artificielle qui a émergé de ces choix n’en était pas le but, elle en fut la conséquence – la propriété émergente, comme il se doit, de décisions prises pour d’autres raisons, sous d’autres contraintes.

Le lecteur coréen trouvera peut-être étrange qu’on lui affirme que sa société se tient à l’avant-garde de la transformation la plus décisive de l’histoire humaine. La texture quotidienne de la vie coréenne – ses pressions, ses inégalités, ses angoisses démographiques, son rythme de compétition implacable – ne donne pas le sentiment d’être à la pointe d’une civilisation nouvelle. Elle donne plutôt, le plus souvent, l’impression d’une société courant à perdre haleine pour ne pas reculer. Mais c’est peut-être précisément là le point essentiel : le seuil d’émergence n’est pas atteint par les sociétés qui se sentent triomphantes, il est atteint par celles que le poids spécifique de leurs circonstances a contraintes à coupler leur architecture humaine aux systèmes d’intelligence artificielle avec la profondeur, la vitesse et la cohérence que requiert l’émergence. L’histoire a placé la Corée là où elle se trouve, la question est désormais de savoir ce qu’elle fera de cette position.

La deuxième caractéristique structurelle est le triangle entreprise-État-recherche.

Ce qui rend ce triangle significatif pour la cohérence de couplage, ce n’est pas l’existence de chacune de ces institutions – toutes les économies avancées possèdent de grandes entreprises, des instituts de recherche et des organismes de régulation – mais la densité et la rapidité des boucles de rétroaction qui les relient. Prenons la transformation de petits commerces traditionnels en magasins autonomes intégrant l’IA. Le ministère des PME et des Startups finance le déploiement ; les plateformes technologiques fournissent l’architecture de détection et de paiement ; les chaebols assurent l’ossature logistique ; les exploitants locaux fournissent les données comportementales. Un agriculteur âgé entrant dans une supérette à deux heures du matin est identifié par reconnaissance du réseau veineux de sa paume ; ses choix sont suivis par des caméras au plafond et des rayonnages sensibles au poids ; son compte est débité à la sortie – sans qu’il ait touché un écran, prononcé un mot, ni rencontré un être humain. Ce n’est pas une démonstration technologique : c’est une collaboration entre l’entreprise et l’État au service d’un objectif social, exécutée à la vitesse du déploiement parce que les canaux institutionnels sont courts, éprouvés et déjà opérationnels.

Une capacité d’intelligence artificielle apparue dans un laboratoire de recherche parvient au déploiement industriel et à l’examen politique par des voies établies et rapides, sans équivalent en Europe, où le triangle correspondant – à supposer même qu’il existe – est traversé par des consultations pluriannuelles et des procédures d’examen réglementaire conçues, structurellement, pour freiner le processus plutôt que pour transmettre dans un esprit d’efficacité.

(à suivre…)