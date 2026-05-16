Illustration par ChatGPT

« Ce furent l’essor d’Athènes et la crainte que cela inspira à Sparte qui rendirent la guerre inévitable », cette citation de Thucydide a fait la une de la journée d’hier, dans la bouche de Xi Jinping recevant Donald Trump à Pékin.

L’avertissement est-il encore nécessaire quand on a vu récemment les États-Unis consommant en quelques semaines des quantités considérables d’armements sophistiqués dans des opérations aux résultats stratégiquement incertains contre une puissance régionale ?

La guerre du Péloponnèse dura 27 ans. Xi Jinping laisse entendre que le point de cristallisation du conflit sino-américain serait Taiwan. L’horizon symbolique est connu : 2049, centenaire de la République populaire de Chine. Il reste donc vingt-trois ans pour faire mieux que Sparte et Athènes – avec cet avantage considérable sur elles : nous avons lu Thucydide.