Blog de Paul Jorion

*Godot est mort !*

Trump, Xi Jinping & Thucydide

Illustration par ChatGPT

« Ce furent l’essor d’Athènes et la crainte que cela inspira à Sparte qui rendirent la guerre inévitable », cette citation de Thucydide a fait la une de la journée d’hier, dans la bouche de Xi Jinping recevant Donald Trump à Pékin.

L’avertissement est-il encore nécessaire quand on a vu récemment les États-Unis consommant en quelques semaines des quantités considérables d’armements sophistiqués dans des opérations aux résultats stratégiquement incertains contre une puissance régionale ?

La guerre du Péloponnèse dura 27 ans. Xi Jinping laisse entendre que le point de cristallisation du conflit sino-américain serait Taiwan. L’horizon symbolique est connu : 2049, centenaire de la République populaire de Chine. Il reste donc vingt-trois ans pour faire mieux que Sparte et Athènes – avec cet avantage considérable sur elles : nous avons lu Thucydide.

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Une réponse à “Trump, Xi Jinping & Thucydide

  1. Avatar de gaston
    gaston

    Quand Xi parle du piège de Thucydide au Donald, il est évident que celui-ci n’a rien compris. Pensez donc ! Lui parler du grec ancien en chinois, pour lui c’était de l’hébreux ! Il ne doit même pas savoir où se trouve Athènes encore moins Sparte.

    On lui a expliqué après coup et sa réaction a été de botter en touche en disant que le déclin de l’Amérique c’était du temps de Biden, mais que maintenant c’était fini.

    Sujet abordé à partir de 12′ 04 :

    https://www.youtube.com/watch?v=JweNVsg4_8g

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  1. Quand Xi parle du piège de Thucydide au Donald, il est évident que celui-ci n’a rien compris. Pensez donc !…

  2. Fort joliment énoncé… envie d’encadrer cette contribution! Donc si j’ai bien compris, a cote de l’homo-sapiens bestiole proliférante incapable de…

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