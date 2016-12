Compte-rendu de Gilbert Hottois, Le transhumanisme est-il un humanisme ? (Bruxelles : Académie royale de Belgique, 2014)

Ouvert aux commentaires.

Gilbert Hottois, professeur émérite de philosophie à l’Université Libre de Bruxelles, a publié en 2014 un opuscule intitulé Le transhumanisme est-il un humanisme ?

Il y parle du transhumanisme et du posthumanisme, expliquant brièvement sa propre position sur ces questions dans les Conclusions du petit livre et, sinon, résumant les vues des auteurs qui l’ont précédé dans cette voie.

« Le transhumanisme, nous dit Hottois, focalisé sur l’amélioration technoscientifique des capacités humaines, privilégie les sciences et les techniques biomédicales » (p. 33).

Quant au concept apparenté de posthumanisme, il « a crû dans le sillage de la cybernétique, de l’informatique, de l’Intelligence Artificielle et de la robotique » (ibid.).

Ce qui relie les deux notions, affirme Hottois, c’est que « Le transhumain serait […] en transition vers le posthumain » (ibid.).

Ce dernier postulat constitue me semble-t-il un forçage ne reposant sur guère plus qu’une extrapolation à partir du sens des préfixes « trans- » et « post- ». La constatation initiale d’Hottois me paraît plus adéquate, à savoir que deux domaines de réflexion : le biomédical et l’informatique, ont produit indépendamment l’un de l’autre un concept entérinant un processus en cours de dépassement de l’humain tel qu’en soi-même, c’est-à-dire tel qu’il était avant que le développement technologique ne vienne interférer avec lui (ce qui date probablement de la maîtrise du feu).

Chacun de ces domaines de réflexion met alors l’accent sur sa contribution propre à ce dépassement observé, et tire les conclusions quant à ce qui serait son ultime aboutissement. Pour le biomédical d’une part, ce serait un homme reprogrammé sur le plan génétique, capable de vivre mille ans ou davantage, et pour l’informatique, ce serait un cyborg bricolé de composants technologiques, évoluant de manière asymptotique vers le robot pur et simple, les éléments biologiques devenant résiduaires, n’étant plus là que pour compléter habilement le robot si nécessaire.

À noter, ce qui résulte de cet angle de vue, que transhumanisme et posthumanisme ne seraient pas tellement des projets, mis en œuvre délibérément, que de simples constats de processus en cours, examinés chacun sous la lumière de deux projecteurs distincts : celui de la médecine et celui de la technologie d’inspiration informatique. Les seuls véritables projets consisteraient à combattre activement le transhumanisme et le posthumanisme : vouloir mettre un frein, voire mettre un terme, au dépassement de l’humain ayant lieu en ce moment même avec l’aide de techniques médicales ou d’autres. Le terme désignant ces ennemis du dépassement de l’humain existe d’ailleurs : ce sont les bioconservateurs. « Être pour » ne serait pas un engagement actif, mais une attitude passive de réconciliation personnelle avec une évolution qui serait de toute manière en train d’avoir lieu.

Il est intéressant du coup que ce ne soit pas ainsi que Hottois lui-même l’entende : il considère un soutien militant au transhumanisme en tout cas (il ne dit rien de spécifique en réalité du posthumanisme), comme un engagement positif en faveur de ce qu’on peut imaginer comme l’aboutissement du processus, soit, pour faire bref, l’homme vivant mille ans.

Voici ce que Hottois écrit (je le cite assez longuement pour rendre pleinement justice à sa profession de foi) :

« Le transhumanisme offre quelque chose à répondre aux religions et aux métaphysiques qui continuent de jouer un rôle considérable de légitimation, souvent implicite voire inconsciente, dans les prises de position éthique et politique pour ou contre les projets de recherche et les innovations. […] Le transhumanisme offre encore quelque chose à dire face au nihilisme, c’est-à-dire au vide laissé par l’effondrement des grandes religions, métaphysiques et idéologies modernes. […] Il promeut rationnellement et délibérément une espérance d’auto-transcendance matérielle de l’espèce humaine, sans limites absolues a priori… […] Son intérêt est aussi critique : il invite à réfléchir à certains préjugés et illusions attachés aux humanismes traditionnels et modernes dont il révèle, par contraste, des aspects généralement peu ou non perçus. […] Pour une part dominante, ces humanismes sont antimatérialistes et spiritualistes. S’ils ne sont plus pré-coperniciens, ils véhiculent des images pré-darwiniennes. Ils reconnaissent l’Histoire, mais guère l’Évolution. Ils ne voient l’avenir de l’homme que sous la forme de l’amélioration de son environnement et de son amélioration propre par des moyens symboliques (éducation, relations humaines, institutions plus justes, plus solidaires, plus égalitaires, etc.) L’humanisme relève d’une image implicite partiellement obsolète de l’homme. […] C’est à l’actualisation de l’image de l’homme et de sa place dans l’univers que le transhumanisme modéré bien compris travaille. Le transhumanisme, c’est l’humanisme, religieux et laïque, assimilant les révolutions technoscientifiques échues et la R&D à venir, capable d’affronter le temps indéfiniment long de l’Évolution et pas simplement la temporalité finalisée de l’Histoire. C’est un humanisme apte à s’étendre, à se diversifier et à s’enrichir indéfiniment. » (pp. 75-77).

Le message de Gilbert Hottois est clair : le transhumanisme c’est l’humanisme d’ancienne tradition mais débarrassé des préjugés inscrits en lui par les religions d’autrefois, que leur message soit encore imprimé en tant que tel dans nos esprits ou qu’il les hante simplement par la force de l’habitude. Le transhumanisme, c’est, plus spécifiquement, l’ancien humanisme ayant assimilé non seulement la révolution copernicienne, comme il était déjà parvenu à le faire il y a un certain temps, mais aussi – ce qui n’avait pas été le cas jusqu’ici – la révolution darwinienne.

Soit, mais si le transhumanisme est un projet plutôt que la simple constatation d’un processus à l’œuvre, s’inscrit-il dans la même tradition que les anciens humanismes « antimatérialistes et spiritualistes » ? « Non ! », dit Hottois : pour découvrir « l’idée d’une auto-transcendance matérielle technologique de l’espèce humaine », il faudrait « creuser plus profondément et surtout plus antérieurement en direction de l’alchimie, de la pensée gnostique et de la mythologie » (p. 8). « Alchimie », « pensée gnostique » et « mythologie », autant d’authentiques alternatives en effet aux « humanismes antimatérialistes et spiritualistes », et il serait assez malhonnête dans ce cas-là de définir le transhumanisme comme l’humanisme occidental traditionnel simplement mis à jour grâce à l’intégration des enseignements du darwinisme : l’alchimie, la pensée gnostique et la mythologie païenne n’étaient-elles pas assimilées à l’image de Satan par les « humanismes antimatérialistes et spiritualistes » ? Le passage de l’humanisme au transhumanisme serait alors bien plus radical qu’une simple mise à jour : le passage en réalité d’un angle de vue, d’un paradigme, à ce qu’il considérait non seulement comme son contraire mais comme son envers maléfique.

La personnalité des promoteurs du transhumanisme et/ou posthumanisme en tant que projet jette un éclairage intéressant sur la question. Écoutons Hottois à ce propos :

« Cette tendance qui s’affiche volontiers comme étant apolitique est de facto proche du techno-capitalisme futuriste de grandes entreprises américaines multinationales dans les domaines des biotechnologies, des TIC [technologies de l’information et de la communication], des nanotechnosciences et de l’aérospatiale en lien plus ou moins étroit avec les agences fédérales telles la NASA ou la DARPA » (p. 50).

La NASA, chacun sait ce qu’elle est : c’est l’agence civile qui aux États-Unis est en charge de l’exploration spatiale. La DARPA, c’est la Defense Advanced Research Projects Agency, autrement dit, le département recherche de l’armée américaine.

Tant pour l’Occident, où les promoteurs du transhumanisme sont donc loin d’être n’importe qui. On sait par ailleurs qu’en Russie et en Chine ses promoteurs reproduisent une configuration très similaire.

Tenter de conjurer ces organisations en affirmant, comme le fait Hottois, que « … le transhumanisme doit prendre ses distances par rapport à ses inclinations libertariennes et « capitalo-anarchisantes », individualistes et élitistes » (p. 72) est sans doute une exhortation un peu légère si l’on réfléchit d’abord à qui sont ces poids lourds pris séparément : Silicon Valley, NASA et armée US, et ce qui pourrait être – et ce qui sera, si l’on en croit les expériences passées – leur action combinée.

La NASA, c’est l’exploration de l’espace. Si l’on ajoute la DARPA on obtient « exploration de l’espace dans un esprit de conquête », autrement dit : « conquête de l’espace ». La Silicon Valley, c’est l’invention du neuf et sa vente à un acquéreur quelconque, sans préoccupation particulièrement pressante du bien ou du mal (à l’exception de la signature occasionnelle d’une pétition pétrie de bons sentiments par l’un ou l’autre dirigeant de firme). NASA + DARPA + Silicon Valley, c’est donc l’exploration de l’espace dans un double esprit de conquête et de lucre.

Revenons brièvement à la question du vivre mille ans.

Vivre mille ans, pour quoi faire ? Soyons sur nos gardes et évitons la fallace de L’an 2000 telle qu’elle avait cours dans les années cinquante : « en L’an 2000 nous ne travaillerons presque plus : nous partagerons nos loisirs entre promenades avec enfants et petits-enfants et développement de nos talents créatifs individuels ». Or on sait ce qu’il est advenu de cette rêverie : l’humanité se scinde désormais en deux sous-populations, ceux qui ne trouvent plus d’emploi et ceux qui travaillent davantage qu’autrefois, consacrant à leur emploi plus de temps hebdomadaire et un nombre plus grand d’années. Transposée au vivre-mille-ans, la fallace de L’an 2000 devient : « quand nous vivrons mille ans nous travaillerons à peine et partagerons notre temps entre diverses formes de récréation ». Mais ce n’est nullement cela que nous découvrons en gestation : l’homme vivant mille ans sera un cyborg composite, produit du génie génétique et du génie informatique, mi-homme, mi-robot, à même de mener en tout cas la conquête des étoiles – s’il peut du moins être mis au point avant qu’il n’ait rendu sa planète inhabitable pour son espèce.

Penser à une éventuelle ruse de la raison dans l’histoire constitue toujours une hypothèse féconde. Ou pour le dire sans ambages : le transhumanisme et le posthumanisme sont-ils, à l’échelle de l’histoire, autre chose que ce que nous lisons en eux à l’heure qu’il est ? Et si oui, que sont-ils en vérité ?

Hottois écrit à propos des « bioconservateurs », ennemis du transhumanisme et du posthumanisme, que « c’est la continuité de la technique à travers l’évolution et l’histoire humaine qu’[ils] cherchent à briser en utilisant des oppositions telles que naturel/artificiel, normal/anormal, thérapeutique/mélioratif, externe/interne, etc. » (p. 71).

Il y a là en effet une illusion : que ce que le génie humain a produit serait d’une certaine manière « en dehors du monde ». Cette illusion se trouve déjà de temps immémoriaux dans l’expression « contre nature », comme si un comportement jugé anormal par nous avait pour autant la capacité de s’échapper du domaine de ce que la nature engendre.

De même, la technologie serait « hors du monde » parce que « artificielle », c’est-à-dire produite par nous, qui disposerions de cette capacité à proprement parler surnaturelle de créer des artefacts échappant à l’orbite de la nature.

Les corps indifférents l’un à l’autre dont parle la physique ouvrent la voie aux corps qui s’attirent ou se repoussent qu’évoque ensuite la chimie. L’exercice des propriétés chimiques engendre le biologique qui voit apparaître des créatures capables d’anticiper le comportement des autres corps en mouvement. De même, le biologique, en la personne de l’être humain, engendre le technologique, fait de machines autonomes capables de comportements jamais observés jusque-là.

Les transitions, du physique au chimique, du chimique au biologique, puis du biologique au technologique impliquent toutes un saut qualitatif : le vocabulaire de la physique et la description de ses mécanismes ne suffisent pas à rendre compte du chimique, de même le vocabulaire de la chimie et la description de ses mécanismes ne suffisent pas à rendre compte du biologique, et il en va de même pour le passage, dont nous sommes le support, nous êtres humains, du biologique au technologique.

Mais de la même manière qu’il serait incongru de qualifier d’« artificielles » et de les dénigrer à ce titre, les transitions du physique au chimique et du chimique au biologique, il est incongru de parler d’une évolution « artificielle » au sens de « dévalorisée » quand on passe du biologique que nous sommes au technologique que nous créons, même si l’objet manufacturé est bien à proprement parler, un artefact.

Et si nous appliquons le technologique à nous-mêmes, êtres biologiques, nous ne faisons guère autre chose que quand un processus biologique joue en retour le rôle de catalyseur dans un processus chimique, ou quand un processus chimique dégrade, c’est-à-dire recombine, les éléments d’un corps physique.

Le genre humain est un animal colonisateur. Au-delà d’un certain seuil de population, il dépasse la capacité de charge de son environnement par rapport à son espèce. Il lui faut alors découvrir un nouvel environnement. Les campagnols arctiques se déplacent en masse à la recherche d’une vallée encore vierge de leur espèce, et y parviennent souvent ; chez les hommes, on observe des fissions de villages dues à la pression démographique, ou des scissions d’équipages dues à la pression financière qu’exercent des familles qui s’étoffent. L’homme n’a que la Terre à sa disposition, il est aussi incapable de brider sa capacité à dépasser la capacité de charge de sa planète vis-à-vis de lui-même. Il lui faut donc coloniser les étoiles.

Dans le cas des villages en fission ou des équipages sur le point de se scinder, la ruse de la raison est à l’œuvre, aucun des acteurs en présence ne prenant conscience du processus en cours et des pressions qui en sont la cause : ici ce seront des accusations de sorcellerie qui permettront qu’un village unique en devienne deux par l’émigration d’une part de la population en excédent, là ce seront des accusations dérisoires datant de l’enfance, ravivées, qui autoriseront la scission d’un équipage de frères dont les familles accumulent les nouvelles naissances.

Le transhumanisme et le posthumanisme ne sont-ils pas les noms des mirages par lesquels la ruse de la raison distrait le genre humain de la manière dont il réagit – grâce au technologique dont il est le seul inventeur – au fait qu’il est en train de dépasser la capacité de charge de sa planète et doit en trouver d’urgence une ou plusieurs autres ? Si le temps lui en sera donné est bien entendu une tout autre histoire.

Partager