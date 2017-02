Lettre ouverte à Philippe Soubeyrand, par Luc Grandjean

Billet invité. En réponse à Les LUMIÈRES doivent jaillir maintenant ! Ouvert aux commentaires.

Bonjour M. Soubeyrand,

Pourquoi limiter ce sursaut aux scientifiques ? C’est tout le monde qui doit réagir.

Mais… faire quoi ? En pratique. Aujourd’hui, même pas demain. Et aussi demain, bien sûr, quelque chose de plus, mais quoi ?

Je veux bien

– acheter autant que possible d’occasion, autant pour éviter le gaspillage que pour éviter la TVA

– ne plus acheter chez les gros capitalistes (Amazon et autres, grandes surfaces, … ) et même réfléchir 3 x avant d’acheter quoi que ce soit

– utiliser le moins possible ma voiture et même renoncer à certains voyages

– cultiver mon jardin, m’abonner à une AMAP,

– dire à mes amis de voter pour M. Mélenchon, pour éviter les Macroneries et autres Fillonteries, éviter les marionnettes des 150 financiers qui dirigent la France, … puis M. Mélenchon a de bonnes idées sur l’environnement, le nucléaire, la protection sociale, …

– envoyer les articles du blog de Paul Jorion à tous mes contacts

….. mais est-ce que cela va suffire ? Je doute. Même Dieu a revu sa copie et a déclenché le Déluge pour repartir à zéro …

Donc, en pratique, on fait quoi ? Je lirai votre prochain article avec beaucoup d’intérêt !

Bien sincèrement,

Luc Grandjean

