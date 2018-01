Piqûre de rappel : Wasteland of the Free, le 7 avril 2014

Première mise en ligne

Le champ dévasté de nos libertés

Les pasteurs à la télé nous disent de voter pour la droite et d’investir dans leur mine d’or

Ils crient très fort qu’ils sont les disciples du Christ

Ils me font penser à plein de trucs mais Jésus n’en fait pas partie

J’ai l’impression de vivre sur le champ dévasté de nos libertés !

Nos politiciens se font élire avec le fric du gros bizness

Ne me dites pas qu’ils ne lèchent pas les culs qui font bouillir leur marmite

Je suis peut-être vieux jeu mais il y a quelque chose là-dedans

Qui ne colle pas avec l’image d’une vraie démocratie

J’ai l’impression de vivre sur le champ dévasté de nos libertés !

Nos PD-Gs se font deux cents fois la paie de leurs ouvriers

Mais l’idée d’un relèvement du SMIC les empêche de dormir la nuit

Et si, mon Brave, ça te donnait des idées, ils délocaliseront ton job

Dans un trou perdu du Tiers-Monde, bien au-delà des mers

J’ai l’impression de vivre sur le champ dévasté de nos libertés !

Vivre sur le champ dévasté de nos libertés

Où les pauvres sont le nouvel ennemi

Blâmons donc pour nos emmerdes les plus faibles d’entre nous

Pendant qu’on leur mijote une bonne petite solution finale

Vivre sur le champ dévasté de nos libertés !

Dans les banlieues il y a des mômes avec des automatiques

Alors qu’est-ce qu’on fait ? On les met en tôle

Et nous nous donnons du « Civilisation avancée »

Faudrait peut-être pas charrier !

J’ai l’impression de vivre sur le champ dévasté de nos libertés !

Nos lycéens sont couverts de fringues classieuses

Mais ils échoueraient à la dictée du cours élémentaire

Si vous leur demandez, ils n’hésiteront pas une seconde

À vous faire la liste de tous les pubis qui ondulent sur MTV

J’ai l’impression de vivre sur le champ dévasté de nos libertés !

Nous tuons pour du pétrole, et sablons le champagne quand nous avons gagné

Il y a des gars qui refusent d’y aller, et le mal à nos yeux, eh bien c’est eux

Alors qu’eux se dressent pour défendre ce en quoi ils croient

Et à moi c’est plutôt ça qui est foutrement « Américain »

J’ai l’impression de vivre sur le champ dévasté de nos libertés !

Vivre sur le champ dévasté de nos libertés

Où les pauvres sont le nouvel ennemi

Blâmons donc pour nos emmerdes les plus faibles d’entre nous

Pendant qu’on leur mijote une bonne petite solution finale

Vivre sur le champ dévasté de nos libertés !

Alors que nous sommes en train de nous gargariser de notre « grandeur »

La justice s’enfonce dans l’océan et ses profondeurs

Vivre sur le champ dévasté de nos libertés !

Vivre sur le champ dévasté de nos libertés !

Vivre sur le champ dévasté de nos libertés !

Les accords pour la guitare se trouvent ici.

Facebook 4 Twitter Google+ 0 LinkedIn 0

Partager