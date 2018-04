Ouvert aux commentaires.

Dans ma nouvelle série « Les mystères de la société de consommation », après la dilatation démentielle de l’emballage du chocolat, aujourd’hui : « Le chèque-cadeau évanescent ».

Voici de quoi il s’agit. Hier et aujourd’hui, une dame m’appelle (peut-être pas la même) pour me dire d’un ton guilleret : « Bravo Monsieur, permettez-moi de vous féliciter : vous avez gagné un chèque-cadeau de 1.500 € ! », à quoi je lui réponds – vous me connaissez, toujours très poli – « Merci beaucoup Madame ! », sur quoi… elle raccroche !

Bon, je devine qu’il y a une astuce, comme la présentation à l’étalage pour la barre de chocolat, et que ce n’est pas en disant demain à la troisième reprise : « Merci beaucoup Monsieur ! » que j’obtiendrai plus aisément mon chèque-cadeau.

Amis futés, quelle est l’astuce ?