Appel aux limiers en herbe : Jerome Corsi & Randy Credico

Si vous êtes aussi vieux que Mathusalem, vous vous souvenez d’un billet ici intitulé Avis de recherche : CDS disparus, le 22 octobre 2008.

Le billet débutait ainsi :

Je vais faire quelque chose d’un peu inhabituel : je vais vous mettre directement à contribution – je veux dire mobiliser le cerveau collectif. L’explication du pétard mouillé de la liquidation des CDS relatifs à Lehman réside dans le paragraphe suivant du communiqué de presse de la Fixed Income Clearing Corporation, etc.

En fait, nous étions sur la piste de quelque chose de très gros : le sauvetage en catimini des banques, non pas sur leurs pertes économiques mais sur leurs paris spéculatifs entre elles. Dont coût pour la communauté (= contribuables) en centaines de milliards, dont nous réglons toujours depuis l’ardoise en termes d’États surendettés.

J’ai évoqué cela l’autre jour devant vous à La Rochelle. Si vous étiez là, vous vous souviendrez que j’ai dit qu’on ignore toujours le fin mot de l’affaire qui reste cachée à ce jour par la brume artificielle d’une opération, selon les termes officiels, « substituée à une autre pour minimiser les perturbations potentielles du marché et assurer une liquidation plus disciplinée… ».

Si je vous rappelle ces temps pionniers, c’est qu’à nouveau

Cette fois, c’est à propos de Jerome et Randy dont vous avez la photo ci-dessus. Une chose dont je ne vous ai pas encore parlé parce qu’honnêtement elle ne m’avait pas frappé à la lecture de l’acte d’accusation de Roger Stone, c’est Rachel Maddow qui a attiré mon attention dessus.

Voici de quoi il s’agit : il y a dans l’acte d’accusation de Stone une bizarre insistance sur ce qui apparaîtrait sinon comme un détail insignifiant : que la personne qui laisse entendre à Stone qu’Assange a des révélations fumantes à faire sur Hillary Clinton n’est pas Randy Credico – comme Stone l’affirmera au HPSCI (House Permanent Select Committee on Intelligence = Commission permanente du Congrès sur les questions de renseignement) – mais Jerome Corsi.

Il me semble que Rachel Maddow a levé là un lièvre, et j’ai immédiatement ma petite hypothèse là-dessus, mais comme vous vous ennuyez sans doute par un venteux dimanche, je voudrais mettre à contribution l’intelligence collective de vos talents de limiers. Pour vous faciliter les choses cependant, je vous ai concocté un dossier simplifié : dans l’acte d’accusation, j’ai remplacé « Person 1 » par « Jerome Corsi », « Person 2 » par « Randy Credico », et « Organization 1 » par « WikiLeaks ».

Acte d’accusation (simplifié) de Roger Stone

À votre loupe et à votre pipe !