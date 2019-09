Brexit : ça bouge…

Plus que bouger, et cela ne vous étonnera pas : cela tangue et cela roule.

Un grand organe de presse britannique suggère que la voie à suivre est la constitution d’un gouvernement d’union face au Premier ministre Conservateur, Boris Johnson. Le dirigeant du Parti travailliste, M. Jeremy Corbyn, en serait le Premier ministre (« et réservons pour plus tard la question de savoir s’il devrait rester au pouvoir à titre permanent »). Ce gouvernement appellerait à un Second referendum sur les relations du Royaume-Uni avec l’Union européenne.

Quel est cet organe de presse ? Je vous le donne en mille ! Et comme je vous le donne en mille, vous aurez déjà deviné : il s’agit du quotidien pour qui en temps ordinaire ni le Parti travailliste, ni M. Corbyn, ne sont vraiment sa tasse de thé, c’est le moins qu’on puisse dire ! Mais nous ne sommes plus en temps ordinaire et il s’agit bien du Financial Times.