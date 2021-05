A Symbolic Standoff, par Duncan Sutherland

Une traduction DeepL suit le texte en anglais, affiché en premier.

Early yesterday morning, during the Muslim festival of Eid Mubarak, which is officially recognized and respected in Scotland, the UK Home Office, which has responsibility for immigration control throughout the United Kingdom, staged a brutal dawn raid on the home of an Indian family in Kenmure Street in the ethnically and culturally diverse southside district of Pollokshields in the city of Glasgow, an area which is within the Scottish Parliament constituency represented by the First Minister of Scotland, Nicola Sturgeon, whose pro-independence administration is vehemently opposed to the UK Government’s post-Brexit “hostile environment” immigration policy, of which you may have heard.

Home Office immigration enforcement officers had arrived without warning in a marked van, into which they dragged two men with a view to transporting them to a Home Office detention centre for the purpose of deporting them. However, a neighbour who saw what was happening immediately crawled under the vehicle to prevent its departure and raise the alarm. The van was very soon surrounded by a group of residents, which rapidly grew in size until the street was filled with hundreds of people chanting spontaneously in unison “Leave our neighbours alone! Let them go! Let them go!”

The Home Office agents, finding that they were trapped, summoned the police, who duly arrived in force and surrounded the van so that no attempt could be made by the crowd to force it open. The crowd, however, which continued to grow in size throughout its 8-hour vigil, remained entirely peaceful but completely insistent that they would not disperse until the Home Office detainees were released.

As soon as the First Minister and her Justice Secretary were informed of this state of affairs they made representations to the UK Government, which initially fobbed them off, as is its wont, and then became unhelpfully belligerent. Consequently, the Scottish Government, which has overall authority over the Scottish national police service, arranged for the distinguished human-rights lawyer Aamer Anwar, who is a member of the Scottish National Party, to negotiate with the police, who finally instructed the Home Office agents to release the detainees into the care of Mr Anwar, who will no doubt be looking after their interests from now on.

Thus was the authority of the UK Government successfully challenged and defied by the people of Glasgow yesterday so that the authority of the Scottish Government prevailed. The gulf between Scotland and England grows wider and deeper by the day. The people have thrown their weight behind the pro-independence Scottish Government in election after election and now on the streets. The authority of the UK Government in Scotland is ebbing away. When the people cease to recognize your authority, you have lost it.

========

Un face-à-face symbolique

Tôt hier matin, à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd Mubarak, qui est officiellement reconnue et respectée en Écosse, le ministère britannique de l’Intérieur, qui est responsable du contrôle de l’immigration dans l’ensemble du Royaume-Uni, a effectué un raid brutal à l’aube sur la demeure d’une famille indienne de Kenmure Street, dans le quartier de Pollokshields, situé dans le sud de la ville de Glasgow et caractérisé par la diversité ethnique et culturelle, une zone qui se trouve dans la circonscription du Parlement écossais représentée par le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, dont l’administration indépendantiste est farouchement opposée à la politique d’immigration “d’environnement hostile” post-Brexit du gouvernement britannique, dont vous avez peut-être entendu parler.

Des agents du Home Office chargés de l’application des lois sur l’immigration sont arrivés sans prévenir dans une camionnette marquée, dans laquelle ils ont traîné deux hommes en vue de les transporter dans un centre de détention du Home Office pour les expulser. Cependant, un voisin qui a vu ce qui se passait s’est immédiatement glissé sous le véhicule pour empêcher son départ et donner l’alerte. La camionnette a très vite été entourée par un groupe de résidents, qui a rapidement pris de l’ampleur jusqu’à ce que la rue soit remplie de centaines de personnes scandant spontanément à l’unisson “Laissez nos voisins tranquilles ! Laissez-les aller ! Laissez-les aller !”

Les agents du ministère de l’Intérieur, constatant qu’ils étaient pris au piège, ont convoqué la police, qui est dûment arrivée en force et a encerclé le fourgon, de sorte que la foule ne pouvait pas tenter d’en forcer les portières. La foule, qui n’a cessé de croître tout au long de ses huit heures de veille, est restée totalement pacifique mais a insisté sur le fait qu’elle ne se disperserait pas tant que les détenus du ministère de l’Intérieur ne seraient pas libérés.

Dès que la Première ministre et son ministre de la Justice ont été informés de cet état de fait, ils ont entrepris des démarches auprès du gouvernement britannique, qui les a d’abord rejetées, comme à son habitude, avant de devenir inutilement belliqueux. En conséquence, le gouvernement écossais, qui a l’autorité générale sur le service de police national écossais, a fait en sorte que l’éminent avocat des droits de l’homme Aamer Anwar, qui est membre du Scottish National Party, négocie avec la police, qui a finalement demandé aux agents du ministère de l’intérieur de remettre les détenus aux soins de M. Anwar, qui veillera sans aucun doute à leurs intérêts à partir de maintenant.

Ainsi, l’autorité du gouvernement britannique a été contestée et défiée avec succès par les habitants de Glasgow hier, de sorte que l’autorité du gouvernement écossais a prévalu. Le fossé entre l’Écosse et l’Angleterre se creuse de plus en plus chaque jour. Le peuple a soutenu de tout son poids le gouvernement écossais pro-indépendance, élection après élection et maintenant dans la rue. L’autorité du gouvernement britannique en Écosse s’effrite. Lorsque le peuple cesse de reconnaître votre autorité, vous l’avez perdue.

(Traduction DeepL)