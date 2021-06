Moi qui pensais que Waterworld et Mad Max étaient de la science fiction…, par Terence

Pour les gens qui s’intéressent à la collapsologie, nous sommes passés de la théorie et de la prospective au journalisme et à la statistique. Le réel est ce qui résiste, les faits sont têtus. Il suffit de prolonger ce que nous observons pour en tirer les conclusions qui s’imposent. Après, il reste encore une foule de différents scénarios, même si les pires semblent les plus probables, vu notre historique.

En voyant les températures à Vancouver au Canada, qui connaît certes des été chauds (mais pas à Vancouver), je rebondis un peu sur la dernière vidéo de Paul sur son blog, qui se demandait :

– si tout ne s’était pas joué dès 1780 (Lumières volet “domination et maîtrise de la nature par la raison instrumentale”, début de la révolution industrielle, début de l’exploitation des combustibles fossiles) ;

– si cette trajectoire n’était pas “enregistrée” dans le destin de l’espèce humaine, à partir du moment où le sol regorgeait de stocks d’énergie solaire fossilisée accumulée par le vivant et que nous avions un très (trop) gros cerveau et que nous étions une espèce de mammifères sociaux (colonisateurs et opportunistes) ;

– si donc ce scénario n’était pas “pré-déterminé” au fond…

– tout ça en lien avec la remise en question du libre-arbitre humain par les neuro-sciences…

NB : même si je suis conscient de toutes ces déterminations, je propose de tenter le scénario de l’institution de la Limite, de l’autonomie interdépendante… Tout indique que nous sommes foutus mais rien n’indique qu’on ne puisse pas essayer de nous autolimiter… Que faire d’autre finalement ? quel meilleur autre programme politique ? Je ne crois pas à l’écomodernisme, à l’accélérationnisme et à la conquête de l’espace dans les temps impartis, et de toute façon, il faudrait quand même s’autolimiter dans ces scénarios, à terme, selon moi, ce ne serait que repousser l’échéance de la Limite.

Quand on sait que même en arrêtant instantanément toutes les émissions humaines et naturelles de gaz à effet de serre (scénario non seulement politiquement mais biophysiquement impossible), il y a, selon les effets envisagés, plusieurs décennies à plusieurs millénaires d’inertie du système terrestre… (“le coup est parti”)

Que donc les 50 prochaines années de climat sont déjà surdéterminées.

Une petite prolongation de tendances, même grossièrement linéaire, donne une idée de ce que nous allons vivre ce siècle.

Moi qui pensais que Waterworld et Mad Max étaient de la science fiction…

Rapport préliminaire fuité du GIEC : “la vie sur Terre peut se remettre d’un « changement majeur », pas l’humanité”. Effectivement, la paléoclimatologie et la paléontologie nous indiquent que la vie est particulièrement robuste et résiliente aux méga-changements climatiques qui ont émaillé l’histoire terrestre. Tandis que l’histoire nous apprend que les civilisations humaines sont particulièrement vulnérables à des modifications écologiques et climatiques bien moindres.

Changer ce qu’on peut, accepter ce qu’on ne peut changer, sagesse de faire le distinguo.

Le Canada enregistre un record de chaleur à 49,5 degrés – La Libre

J’ai repris les données climatiques moyennes selon Wikipedia pour Vancouver, une ville qui ne se trouve pas au milieu du Sahara (pour rappel).