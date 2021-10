Samuel Paty est une victime du fanatisme et un martyr, mais ne faisons pas de lui le chantre de la liberté d’expression, par Bruno Grall

On se rappelle aujourd’hui de l’assassinat tragique de Samuel Paty. Mais à l’inverse de la doxa, je voudrais préciser de petites choses.

Si j’étais resté enseignant, je n’aurais jamais, jamais, utilisé des caricatures aussi offensantes pour illustrer la liberté d’expression.

Il y a tant d’exemples plus signifiants et plus nobles ! Pensons à Giordano Bruno sur son bûcher, Galilée dans sa prison pour avoir expliqué l’héliocentrisme et déplu à l’inquisition, et plus près de nous à Hans et Sophie Scholll, décapités tous les deux en février 1943 par les nazis.

Et tous les anonymes. Eux avaient des choses à dire !

Parmi les dessins exposés à sa classe, (si j’en crois Ouest-France du 15 octobre) l’un représentait ‘Un homme barbu, se prosternant nu, une grande étoile cachant son anus. Le dessin signé Coco est titré : Mahomet une étoile est née. Cette image avait déjà embrasé le Moyen Orient en 2011’.



Outre son caractère pornographique, c’est de la provocation pure ! Et Mr Samuel Paty en avait conscience puisqu’il avait demandé aux élèves qui pouvaient en être choqués de quitter la classe ! Imagine-t-on un professeur de mathématiques demander à ses élèves de quitter son cours s’ils avaient peur de ne pas comprendre ?

On comprend que des Musulmans puissent se sentir pour le moins, stigmatisés et choqués. Et nous n’avons pas besoin de cela.

Samuel Paty est bien une victime du fanatisme et je prends ma part de la douleur de ses proches, s’il est bien un martyr, n’en faisons pas non plus un chantre de la liberté d’expression. Que penser des politiciens qui le récupèrent par l’émotion suscitée par ce crime, quand il faut de l’apaisement.

Autant que la laïcité, il y a l’élémentaire tolérance, qui est justement de ne pas tolérer l’intolérance.

Ne faisons pas de Samuel Paty le chantre de la liberté d’expression !