Covid-19 : L’ERREUR IRRÉPARABLE DE LA FRANCE AU REGARD DE LA DISTRIBUTION DES PRINCIPAUX VARIANTS PAR PAYS, par Philippe Soubeyrand

Se sachant très peu touchée, la France commet donc l’erreur irréparable, une fois n’est pas coutume, d’attendre… Or, depuis les données à jour publiées sur le site Our World in Data : SARS-CoV-2 variants in analyzed sequences, France (ourworldindata.org), dressons un rapide comparatif avec les pays les plus touchés :

Rq. « Autres » signifiant ici tout ce qui n’a pas pu être catégorisé parmi les principaux variants connus et surveillés à ce jour (Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Eta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Omicron)…



Voici ce que cela donne sous la forme d’un histogramme (en %) :

A méditer, sachant la dangerosité du variant Omicron, notamment sa capacité de résistance face à notre système immunitaire et nos vaccins…

Rq. Au stade de nos recherches sur les vaccins ARN messager, le variant Omicron serait grossièrement équivalent au variant Delta dont le R 0 serait subitement passé de 6 à 10, soit 1.111 personnes contaminées en seulement 3 étapes depuis un seul porteur dudit virus, contre seulement 259 aujourd’hui…

La seule fermeture des discothèques ne nous permettra pas d’en venir à bout ! C’est évident !