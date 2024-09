« L’expression « il y a une méthode dans sa folie » signifie qu’il existe un but ou un plan derrière le comportement apparemment irrationnel ou fou de quelqu’un. Elle est souvent utilisée pour décrire une personne excentrique ou non conventionnelle, mais qui est en réalité très intelligente et stratégique. Cette expression idiomatique peut être utilisée dans différents contextes. Elle peut être utilisée pour décrire quelqu’un qui se comporte d’une manière qui semble étrange ou hors de son caractère, mais qui travaille en fait à la réalisation d’un objectif spécifique. Elle peut également être utilisée pour décrire quelqu’un qui est simplement très créatif ou non conventionnel dans sa façon de penser.

L’expression « il y a de la méthode dans sa folie » rappelle que tout n’est pas toujours ce qu’il semble être. Parfois, les personnes qui semblent les plus folles sont en fait les plus intelligentes et les plus stratégiques.

Origine de l’expression « il y a de la méthode dans sa folie »

On considère que cette expression provient de la pièce de théâtre Hamlet de William Shakespeare. Dans la pièce, « though this be madness, there is method in’t » : « Ceci serait-il de la folie, qu’il y a de la méthode en elle », est l’une des répliques de la pièce.

Elle est prononcée par Polonius, le conseiller du roi, à l’acte II, scène 2. Hamlet a un comportement étrange depuis la mort de son père, et Polonius pense qu’il est fou. Cependant, Hamlet fait en réalité semblant d’être fou afin de gagner du temps pour se venger de l’assassin de son père, Claudius. Polonius est le premier à se laisser prendre au jeu d’Hamlet. Il croit que Hamlet est vraiment fou et raconte à Claudius le comportement étrange de Hamlet. Claudius est soulagé d’entendre cela, et il pense que Hamlet n’est plus une menace. Le plan d’Hamlet fonctionne parfaitement. Il parvient à rassembler des preuves contre Claudius et finit par le tuer. L’expression « une méthode dans sa folie » fait référence au plan astucieux d’Hamlet qui consiste à se faire passer pour fou afin de se venger. »

